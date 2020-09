Viimeinen X-Men-elokuva on rohkea yritys yhdistää teinikauhua ja supersankareita, mutta se ei ihan onnistu

The New Mutants ilmestyy vasta viidennellä ensi-iltayrityksellä monien mutkien ja muutosten jälkeen.

Anya Taylor-Joylla esittää nuorta mutanttia Ilyanaa. Taylor-Joylla on roolissa enemmän tilaa irrotella kuin neljällä muulla nuorella pääosan esittäjällä.­

The New Mutants, ohjaus Josh Boone. Pääosissa Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton. 94 min. K 12. ★★

Vuonna 2000 alkanut ja valtavan menestynyt X-Men-mutanteista kertova elokuvien sarja päättyy nyt The New Mutantsiin.

Josh Boonen elokuva on rohkea yritys rikkoa supersankarigenreä tekemällä teinikauhua nuorista mutanteista. Teinit kamppailevat tappavien voimiensa, kivuliaiden traumojensa ja hajoavan todellisuuden kanssa. Yhdistelmä ei ihan onnistu, mutta tarjoaa hyviäkin hetkiä.

Dani Moonstar (Blu Hunt) joutuu reservaattinsa tuhon jälkeen outoon hoitolaitokseen. Siellä häntä ja neljää muuta nuorta mutanttia koulutetaan hallitsemaan voimiaan.

Tohtori Cecilia Reyesin (Alice Braga) motiivit ovat kuitenkin ilmeisen synkät ja kaiken takana on suurempi juoni. Nuorten pitää ylittää kahnauksensa ja ahdistuksensa voittaakseen vääjäämättömän koitoksen.

Game of Thronesin Aryana tuttu Maisie Williams tekee ihan hyvän roolityön sudeksi muuttuvana Rahnena. Stranger Thingsin Charlie Heaton osaa olla tälläkin kertaa ahdistunut kameran edessä Samina. Anya Taylor-Joylla on eniten tilaa irrotella Ilyanan roolissa, Henry Zagalla taas Roberton roolissa vähiten.

Elokuvaa vaivaa rikkonaisuus. Kuten elokuvan mutantit, sekään ei tunnu tietävän mikä sen supervoima on ja huitelee vähän sinne tänne. Osasyy, ehkä isokin syy, on elokuvan epäonninen tuotantohistoria.

The New Mutants kuvattiin vuonna 2017 ja sen piti alun perin ilmestyä jo keväällä 2018. Kolme suunniteltua uutta ensi-iltapäivää ehti tulla ja mennä, kunnes elokuva nyt viidennellä kerralla viimein ilmestyy.

Lisäkuvauksia ja muutoksia riitti matkan varrella. Niiden myötä elokuva muuttui moneen kertaan, vaihdellen kauhu­elokuvasta kevyemmäksi teinileffaksi ja supersankarielokuvaksi ja takaisin.

Se on sääli. Josh Boonen ja Knate Leen tarina omien pelkojensa kohtaamisesta ja oman erilaisuuden hyväksymisestä on sinällään kaunis ja tärkeä. Idea on toki tuttua ja taattua X-Meniä, mutta uudella kierteellä. Puitteetkin ovat jännät ja hahmoissa hauskaa potentiaalia. Nuoret näyttelijät yrittävät.

The New Mutantsin piti olla alku uudelle mutanttien ajalle X-Menien elokuvamaailmassa. Nyt tämänkin elokuvan Fox-kaupan myötä ostanut Disney on nollannut Marvelin mutantit ja aloittaa niiden tarinan alusta uudestaan.

The New Mutantsin osaksi jää olla vähän orvon oloinen päätös yhdelle tärkeälle supersankari­elokuvien aikakaudelle.