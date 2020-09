Jyrki Vainion ja Aurora Raiskisen Keskenkasvuisia-sarjakuva korvaa Pertti Jarlan Jäätävän Speden.

Aivan tällaista sarjakuvaa Suomessa ei ole aikoihin tehty.

Näin väittävät HS:n sunnuntain lehden uuden sarjakuvan tekijät Jyrki Vainio ja Aurora Raiskinen.

”Sen nimi ei ole Haalea Vesku niin kuin me ensin pohdimme”, Vainio sanoo ja kumpikin nauraa.

Sarjakuvan nimi on Keskenkasvuisia. Se korvaa Pertti Jarlan Jäätävän Speden, kun Jarla aloitti HS:n pääkirjoitussivun pilapiirtäjänä. Jarla ja Vainio ovat muuten ystäviä opiskeluajoilta asti, eli pieniä ovat piirit.

Keskenkasvuisia kertoo lapsiperheen arjesta. Tarkoituksena on tehdä aivan erilaista sarjakuvaa kuin esimerkiksi räväkät ja räävittömät Fingerpori, Kiroileva siili ja Kamala luonto, Raiskinen sanoo.

”Me emme tule samalla tavalla iholle. Stripeissä voi olla piikkejä, mutta pehmeämmin”, hän jatkaa.

”Koin šokin kun tajusin, ettei meillä tällä hetkellä ole kotimaista perhesarjakuvaa”, Vainio sanoo.

Vainion mukaan perhesarjakuvia on tehty lehtiin paljon, mutta ”meillä ne on amerikkalaisia ja vuosikymmeniä vanhoja”.

”Kun kummallakin on sarjakuvatausta, niin havainnoimme tilanteita ja tulimme todenneeksi, että suomalainen arki on sen verran erilaista kuin amerikkalainen, että tässä on paljon asioita mitä amerikkalaiset sarjakuvat eivät kata”, Vainio sanoo.

Keskenkasvuisia-sarjassa perhe on keskiössä.­

Edellinen suunnilleen vastaava suomalainen sarjakuva Helsingin Sanomissa oli Timo Mäkelän ja Merja Heikkisen Pieniä julmia tarinoita, joka ilmestyi 1997–1999.

Viime ajoilta ainoa osin samaa aihepiiriä käsittelevä suomalainen sarjakuva on Vainion ja Raiskisen mukaan JP Ahosen Villimpi Pohjola, joka on ilmestynyt Aamulehdessä vuodesta 2003, mutta on nyt määrittelemättömän pituisella tauolla.

Vainiolla ja Raiskisella on 3-vuotias lapsi.

Raiskisen mukaan he lähtivät ”koko lapsihommaan” vähän vanhemmalla iällä, lähempänä neljääkymmentä.

”Kuvittelimme, että olemme viimeisiä mohikaaneja, kunnes yhtäkkiä huomasimme, että ahaa, joka puolelta tulee lapsiuutisia. Ehkä tässä on sukupolvikokemus.”

Vainio komppaa, että nykyisten nelikymppisten sukupolvessa monella elämä on vasta juuri alkanut vakiintua. Ensin on roikuttu opinnoissa ties kuinka kauan ja työt ovat olleet pitkään epävakaita. Elämän rakenne on erilainen kuin aiemmilla sukupolvilla.

Keskenkasvuisia viittaa kolmeen sukupolveen: lapsiin, lasten vanhempiin, jotka yhä nelikymppisinä siirtyvät aikuisuuteen, mitä se sitten ikinä tarkoittakaan, ja näiden vanhempien vanhempiin, jotka alkavat vähitellen kohdata vanhenemisen, ja koko elämän jatkunut aktiivisuus alkaa vaihtua kaventuvaan elämänpiiriin.

”Pienestä aihepiiristä voi siis toivon mukaan saada laajempaakin ajankuvaa”, Vainio sanoo.

”Ei ihan heti tosin”, Raiskinen lisää.

Ensimmäinen Keskenkasvuisia-strippi on puhdasta slapstickia ja sanaleikkiä.

Kun kyseessä on kerran viikossa ilmestyvä sunnuntaisarja, se aukeaa pakostakin hitaasti, Vainio ja Raiskinen sanovat.

Luvassa on joka tapauksessa toistuvia hahmoja ja todennäköisesti myös pidemmän aikavälin narratiivia. Jatkokertomus sarja ei kuitenkaan ole.

Vainion tausta on sarjakuvissa mutta viime vuosilta hänet tunnetaan lähinnä pilapiirtäjänä. Ilta-Sanomat julkaisee Vainion pilapiirroksia kahdesti viikossa ja Turun Sanomat kolmesti viikossa. Lisäksi Länsiväylä ja Vantaan Sanomat julkaisevat viikossa yhden Vainion pilapiirroksen.

Aurora Raiskinen ja Jyrki Vainio­

Keskenkasvuisia varten Vainio on kehitellyt uudenlaista tyyliä.

”Minulla on hirveän vakiintunut piirrostyyli, josta ihmiset varmaan tunnistaa.”

”Sieltä tulee pottunokkia”, Raiskinen sanoo.

”Ranskalais-belgialaisia pottunokkia”, Vainio vastaa mutta sanoo, että nyt niitä ei ole.

”Merkittävä taiteellinen irtiotto! Nenät on pienennetty!”

Sunnuntaisivun formaatti on aika pieni. Useampi ruutu, mutta kokoa ei ole paljon enempää kuin yhden ruudun pilakuvassa Ilta-Sanomissa, Vainio sanoo.

”On siis pitänyt pelkistää. Lähdin hakemaan uutta tekniikkaa ja tyyliä eli on tässä myös luovaa uudistumista.”

Ehkä suurin muutos on, että kun Vainio on piirtänyt koko tähänastisen uransa ajan siveltimellä, Keskenkasvuisia Vainio tekee tussiterällä.

”Ehkä se tussiterä on kuitenkin tämän ilmaisumuodon sisin.”

Raiskinen puolestaan on ammatiltaan juhlapukusuunnittelija. Hänellä on morsiusateljee Museokadulla.

Mistä idea yhteistyöhön lähti?

Ainakin siitä, että kummankin lempisarjakuva on Jeff Smithin Luupäät ja että pari on tavannut toisensa sarjakuvafestivaaleilla.

”Huomasin, että pilakuvia tehneenä luonteeni on, että kirjoitan gageja, vitsejä, en niinkään henkilöitä ja tarinoita”, Vainio sanoo ja kääntyy Raiskiseen päin.

”Kun minulle tuli idea sarjakuvasta, puhuin sinulle, että luuletko, että voisit olla apuna?”

”Ja minä vastasin jo ennen kuin ehdit lopettaa”, Raiskinen sanoo.

”Ja vastasit jo ennen kuin ehdin kysyä”, Vainio sanoo yhtäaikaa.

Raiskisen mukaan muotiskenessä vakavasti otettavan tekijän pitäisi keskittyä ”yksioikoisesti omaan juttuunsa”.

”Mutta harva asettuu mihinkään lokeroon. Olen käyttänyt omaa luovuuttani kirjoittamalla pöytälaatikkoon ja anonyymisti verkkoon. Hahmojen luonti, niiden historian miettiminen ja muu on tuttua.”

Hääpukujen ja morsianten kanssa töitä tehdessä psykologinen silmä kehittyy kuin huomaamatta, Raiskinen sanoo. On pakko opetella lukemaan ympärillä tapahtuvia asioita ja eleitä.

Visuaalisessa viilaamisessa, esimerkiksi ajanmukaisessa katukuvassa, Raiskinen on auttanut jo Vainion pilapiirroksissa.

Vainio sanoo, että hänen luovuutensa ”on ollut omiin ajatuksiin uppoutumista, sisäänpäin kääntynyttä. Useamman ihmisen kommenttien perusteella olen kulkenut usein aika laput silmillä, mitä...”

”Ihan sokea sinä olet ollut”, Raiskinen sanoo väliin.

”Ihan kirjaimellisesti, joo, ympäristön asioille”, Vainio sanoo ja nauraa.

Ensimmäinen Keskenkasvuisia-sarjakuva ilmestyy Helsingin Sanomissa sunnuntaina 6. syyskuuta.