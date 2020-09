Juhamatti Kauppinen on tehnyt omia levyjä taiteilijanimellä Kuhnafar-I. Julkaisut Dubland ja Dub One ovat suomalaisittain ainutlaatuisia reggaerytmien ja nykyrunojen yhdistelmiä.

Tampere Jazz Happeningin taiteellinen johtaja on virallisissa papereissa Juhamatti Kauppinen, mutta puolituttujenkin kesken pelkkä Kuhna. Lempinimi on seurannut häntä jo lapsesta.­

Tuottaja ja muusikko Juhamatti Kauppinen latasi huhtikuun puolivälissä Youtubeen tulkintansa laulusta, jonka alkuperäinen esitys saattoi olla puolittainen pila suomalaisesta iskelmästä.

”Hiljaista on, hiljaista on, eikä kuulu mitään, koska hiljaista on”, toisteli Kauppinen omalla musiikkivideollaan samoin sanoin kuin kappaleen ensimmäiseksi levyttänyt Martti ”Huuhaa” Innanen: ”Hiljaista on, hiiskahda et, eivät kuule korvat karvaiset”.

Taiteilijanimeä Kuhnafar-I käyttävä Juhamatti Kauppinen teki huhtikuussa oman reggae-tyylisen tulkintansa kappaleesta Hiljaista on, jonka Martti Innanen levytti jo vuonna 1968.­

Kauppinen luonnehti laulua tuolloin ”karanteenikappaleeksi vailla vertaa”, mutta eipä hänkään arvannut, että musiikillista hiljaisuutta jatkuisi näin kauan. Keikkoja, konsertteja ja tapahtumia on jouduttu perumaan pitkin kevättä ja kesää, eikä koronaviruskriisin lopusta ole tietoa.

”Tämä kaikki on tietysti valtavan ikävää. Toisaalta olen tottunut työssäni siihen, että varma on varmaa vasta silloin, kun esiintyjä on yleisön edessä”, Tampereen musiikkijuhlien tuottajana ja Tampere Jazz Happeningin taiteellisena johtajana tunnettu Kauppinen sanoo.

Toki viime viikot ovat olleet hänellekin poikkeuksellisia. Aina lokakuun lopussa pidettävän kansainvälisen Jazz Happeningin ohjelma piti suunnitella loman jälkeen uusiksi teemalla Made in Finland valitsemalla kaikki muusikot Suomessa asuvista. Näin siis ensimmäistä kertaa tapahtuman lähes nelikymmenvuotisessa historiassa

”Tehtävä oli helppo, sillä kotimaisen jazzin tyylikirjo on laaja ja taso korkea. Aloittaessani olisi ollut taatusti hankalaa”, tietää Kauppinen, joka on ollut nelipäiväisen Tampere Jazz Happeniningin taiteellinen johtaja ja yleismies nyt kahdeksantoista vuotta.

Hänen aikanaan tapahtuma on vakiintunut sekä kuulijoita että muusikkoja arvostavaksi pimeän ajan valopilkuksi, jossa ykkösasia on aina musiikillinen laatu, tyylilajista riippumatta.

”Kai minussa on jonkin verran kasvattajan vikaa, että oletteko kuulleet vielä tätä parasta uutta artistia”, sanoo Pirkkalassa varttunut Kauppinen, josta pitikin tulla opettaja kuten äidistään.

Luokanopettajan tutkinnosta jäi kuitenkin puuttumaan puoli gradua, ehkä tahallaan. Kauppinen oli huomannut, että varhaislapsuudesta läpikotaisin tuttu koulumaailma ei ollut hänen maailmansa.

Kauppisen päätyminen Euroopan parhaaksi valitun jazztapahtuman tuottajaksi ja taiteelliseksi johtajaksi voi vaikuttaa jälkikäteen johdonmukaiselta – näin sen työuran on pitänyt edetä. Mutta hän ei miellä pyrkineensä koskaan minnekään: johdattelijoita ovat olleet onnekkaat sattumat ja oma uusiutuva innostus, kuten aika usein kulttuurialan töissä.

Kauppisen ensimmäinen musiikkialan työpaikka oli Tampereen elävän musiikin yhdistys, jonka toiminnanjohtajaksi hänet houkuteltiin vuonna 1989. Tehtävä oli järjestää esiintyjiä Tullikamarin 450-paikkaiselle Klubille.

”Ne satojen keikkojen neljä vuotta olivatkin erinomainen koulu, sillä näitä töitä ei voi kuivaharjoitella”, Kauppinen korostaa.

Hän järjesti pestinsä alussa myös ensimmäisen konsertin omaan piikkiin pankin takuulainalla. Artisti oli jamaikalainen laulaja Ijahman, jota seurasi useita legendaluokan reggae-yhtyeitä, muun muassa Culture, Mighty Diamonds ja The Wailers. Sekä seitsemänä kesänä oma tamperelainen reggae-tapahtuma, Riddim Garden. ”Ne kaikki olivat sellaista plusmiinusnollabisnestä, josta palkkioksi jäi yleensä vain hyvä mieli. Ja arvokas oppi rahan arvosta.”

Juhamatti Kauppisella on omakotitalossaan Tampereella myös oma studio, jossa hän on tehnyt musiikkia muun muassa taiteilijanimellä Kuhnafar-I.­

Kitaraa teinivuosista soittanut Kauppinen oli valmis ottamaan oman riskin yhä uudelleen, sillä jamaikalaiset rytmimusiikit – rocksteady, ska, reggae, dub – ovat olleet hänelle kaikkein mieluisimpia muusikkona ja musiikintekijänä, mutta myös monissa yhtyeissä, joista tunnetuimpia ovat levyjäkin tehneet Jing & Jangsters ja Jazzgangsters.

Kauppinen ei ole tavoitellut silti ammattimuusikon uraa, koska sanoo tietävänsä kykynsä ja tuntevansa rajansa sekä arvostavansa vapauttaan. Ja siitä voi kiittää jo kuulijakin, sillä hänen omat levynsä, taiteilijanimellä Kuhnafar-I julkaistut Dubland ja Dub One ovat suomalaisittain ainutlaatuisia reggaerytmien ja nykyrunojen yhdistelmiä.

Korona-aika on kannustanut häntä työstämään nyt kolmatta albumia, mutta vähän kansanomaisimmista aineksista, nuoruusvuosien suomalaisista iskelmistä. Albumin työnimi on Schlagers for lovers ja uudella teemaan sopivammalla taiteilijanimellä.

”Lähinnä sydäntäni on nyt yhdistelmä Juha Kansa ja Etelän tahdit”, paljastaa Kauppinen.