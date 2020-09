Maija Hirvasen ja Juha Valkeapään esitys kysyy: Mikä on kykymme sopeutua ja miten sen tekisimme kaikkein viisaimmin?

Tampereen Työväen Teatterissa ensi-iltansa saanut esitystaideteos, Maija Hirvasen ja Juha Valkeapään Life As We Know koostuu kuudesta erilaisesta tulevaisuudensuunnasta.­

Life As We Know It. Kantaesitys Tampereen Työväen Teatterin Kellariteatterissa. Fyysinen ilmaisu, teksti ja dramaturgia Maija Hirvanen ja Juha Valkeapää, valosuunnittelu Jenni Pystynen, ääni­suunnittelu Ville Kabrell.

Jos nykyteatterista ja esitystaiteesta pitäisi valita yksi viime vuosien keskeisin asia, se olisi ehdottomasti yritys tavoittaa ajatuksen ja toiminnan rajaa. Siis sitä haurasta ja helposti katoavaa kohtaa, missä ajattelu muuttuu toiminnaksi. Sitä, missä muutos tapahtuu.

Tampereen Työväen Teatterissa ensi-iltansa saanut esitystaideteos, Maija Hirvasen ja Juha Valkeapään Life As We Know It on kuitenkin viimeaikaisista esityksistä sellainen, jossa tavoite rajan tunnustelusta on erityisen selkeästi aukikirjoitettu aiheeksi.

Life As We Know It koostuu kuudesta erilaisesta tulevaisuudensuunnasta. Ne vievät eläimen havaintomaailmaan ja sirulla ohjailtavan ihmisen maailmaan. Esiintyjät ajattelevat siinä maapallon ehtyviä vesivaroja, metsän merkitystä, ihmistä luonnonmateriaalina ja lopulta lajienvälistä demokratiaa.

Esitys koostuu pienistä detaljeista, joista paisutellaan tarinoita. Esimerkiksi yritysmaailman lait ovat uponneet syvälle ihmisen dna:han. Toisaalta ihmisen sisältä löytyy suvun rituaaleja, jotka tuovat ihmisiä yhteyteen luonnon kanssa ja uhmaavat ulkoapäin ohjelmoidun arjen vaatimuksia.

Hirvasen kyky yrittää kuvitella, mitä rituaalit voisivat olla nykypäivänä, kohtaa Valkeapään kyvyn ihmetellä traagisia asioita niin, että niiden ääreen voi edes hetkeksi pysähtyä, eivätkä ne heti täysin muserra alleen. Kummallakin on esitystensä keskiössä ihmisen vartalo, joka nivoo hyvinkin irrallisia ajatuksia yhteen.

Yhteistyö kahden taiteilijan välillä on tuonut useita näkökulmia yhteen – esityksen spektri on laaja. Siitä huolimatta esityksessä on paljon tuttua, kumpikin pysyttelee omimmalla alueellaan.

Ville Kabrellin sävellys luo rituaaleja muistuttavia kohtia; maallinen muuttuu ylimaalliseksi, ihminen robotiksi ja elämässä häivähtää jo kuolema. Jenni Pystysen valot luovat takaseinään kimaltavia metallisia värejä kuin öljyä meressä. Elämme ajassa, jossa ihmisen aiheuttamat muutokset luonnossa tulevat muuttamaan kaiken lopullisesti. Paluuta mihinkään ei ole.

Mikä on kykymme sopeutua ja miten sen tekisimme kaikkein viisaimmin?

Näkisin, että Life As We Know It on yritys vastata juuri tuohon kysymykseen. Mitä posthumanistisempi ja ihmisen sivuun jättävä näkökulma esityksessä on, sitä voimallisemmin nousee esiin etenkin Valkeapään kyky leikata suoraan ihmisen syviin ja vilpittömiin tunteisiin. Nuuskutukset ja vinkuvat hengitykset muistuttavat ihmisruumiin kuolevaisuudesta.

Tämä ristivalotus on esityksen ehdoton vahvuus, se on myös kummankin esiintyjän syvintä ja tosinta ammattitaitoa, tekisi mieli sanoa praktiikkaa, jota he ovat harjoittaneet tinkimättömästi. Huumori, eleisiin kätketty anarkia ja esiintyjien lähes täydellinen kyky olla tuputtamatta mitään, vaan antaa kaiken tapahtua, on harvinaista.