Professori Marjo Kaartinen kertoo tietokirjassa, miksi spiritismi sai niin suuren sijan 1800-luvun lopulla, myös Suomessa.

Tietokirja

Marjo Kaartinen: Spiritistinen istunto. SKS. 245 s.

Marraskuussa vuonna 1893 Helsingissä tapahtui kummia. Tunnettu meedio Elizabeth d’Espérance oli saapunut kutsusta pitämään spiritistisiä istuntoja eli seansseja valitulle joukolle.

Vierailulla oli uutisarvoa, ja siitä raportoivat eritoten ruotsinkieliset mediat. Syntyi jopa kynäsota, jonka laukaisi d’Espérancen seanssiin pettyneen kenraali Carl Sederholmin kirjoitus Nya Pressen -lehdessä. Istunnossa materialisoitunut henki oli selvästi huijausta, eikä Sederholmin hiljattain kuollut Erica-tytär, jonka hän oli hartaasti toivonut kohtaavansa. Meediota puolusti toinen kenraali Gustaf Toppelius – jonka perheen vieraana Madame d’Espérance sattumoisin myös oli.

Lusikkansa sopassa oli myös toimittaja Kasimir Leinolla, joka pääsi todistamaan istuntoja ja raportoi niistä laajasti Suomen Kuvalehdessä, vaikkei ollutkaan ehtinyt valmistautua asianmukaisesti pidättäytymällä alkoholista ja tupakasta.

Turun yliopiston kulttuurihistorian professori Marjo Kaartinen käy tuoreessa kirjassaan Spiritistinen istunto seikkaperäisesti läpi paitsi kuulun madamen Helsingin-istunnot, joita oli ainakin kuusi, myös hänen taustansa. Ranskankielisestä nimestään huolimatta meedio oli pesunkestävä britti, Elizabeth Puttock, joka avioitui Newcastlessa vuonna 1870 ja oli siitä pitäen Elizabeth Reed (1848–1919).

Pitkään hänen sukunimekseen luultiin nimeä Hope, josta toivoa tarkoittava ranskannos d’Espérance olisi juontanut. Sekaannuksen oli synnyttänyt kirjailija Sir Arthur Conan Doylen, Sherlock Holmesin isän, kolmiosainen spiritualismin historiaa käsittelevä teos, jossa esitettiin Hope-nimeä.

Madamen elämänvaiheisiin liittyy kosolti muitakin epäselvyyksiä, synnyinvuodesta alkaen. Wikipedia kertoo edelleen sen olevan 1855, kuten madame itse esitti, mutta tutkimus on osoittanut oikeaksi vuodeksi 1848.

Madame d’Espérance ei Helsingin-vierailullaan 1893 ollut ensi kertaa Suomessa, mitä Helsingin istuntojen arvovaltainen yleisö ei tainnut tietää. Muutama vuosi aiemmin hän oli toiminut Göteborgiin asettuneen, tuottoisaan voikauppaan keskittyneen brittiystävänsä Matthews Fiddlerin firman filiaalin edustajana Vaasassa – siis voikauppiaana! Filiaalin tehtävänä oli ostaa suomalaista voita, ja konttorin johtajaksi lähetettiin Elizabeth d’Espérance.

Apunaan hänellä oli esimiehensä poika, 16-vuotias nuorimies, joka pystyi auttamaan suomenkielisten pohjalaisten maanviljelijöiden kanssa asioimisessa.

”Yksilönä oli rouva d’Espérance yksinkertainen ja luonnollinen käytökseltään, mukava ja viihdyttävä seuraihminen, puhelias ja iloinen”, raportoitiin Wasa Tidningissä vuonna 1894. ”Hänessä ei ollut mitään jännittyneisyyttä, kireää tai salaista, kuten voisi mahdollisesti odottaa spiritistiseltä meediolta.”

Kirjoittaja kiinnitti huomiota myös madamen loistaviin mustiin silmiin. Samat ”suuret, kosteat, erikoisen kimmeltävät” silmät vangitsivat myöhemmin myös Kasimir Leinon huomion. Niissä oli ”henkevä, kärsivällinen, mutta toisinaan arastelevasti tutkiva katse”. Leino näkee silmät lakkaamatta edessään, monta päivää, vaikka suhtautuikin meedion toimiin aika skeptisesti.

Materialisaatioita koetettiin vangita myös valokuviin. Jälki oli vaihtelevaa ja jätti kysymysmerkkejä. Tässä Yolande-henki ja Madame d’Espèrance materialisaatiokabinetissa. – Kirjan kuvitusta.­

Marjo Kaartinen on penkonut ansiokkaasti arkistoja myös Suomen ulkopuolella ja löytänyt kiinnostavaa uutta tietoa paitsi rouva Reedin menneisyydestä ja hänen Helsingissä pitämistään seansseista, myös kirjan toisesta päähenkilöstä, tanskalaisesta anti­spiritististä Faustinuksesta eli Faustinus Petersenistä (1868–1946).

Tanskalainen antispiritisti Faustinus oli Suomessa niin tunnettu, että hän kelpasi mainoksiin. ”Kun Faustinus on saanut henkihommat valmiiksi, hän nauttii ahkerasti Fuentestaan”, julisti tupakkamainos 23. helmikuuta 1907 Hufvudstadsbladetissa. – Kirjan kuvitusta.­

Karismaattinen Faustinus teki Suomessa laajan kiertueen vuonna 1897 hurmaten yleisöä Helsingin lisäksi Porissa, Tampereella, Turussa, Viipurissa, Kotkassa, Vaasassa ja Oulussa.

Esiteltyään ensin perin pohjin, millaista madamen seansseissa himmennetyissä huoneissa ja outojen valonpilkahdusten ja kosketusten keskellä , Kaartinen käy kiinni antispiritisti Faustinuksen esityksiin, joissa tämä halusi osoittaa spiritistien temput järjellä selitettäviksi ja siis huijaukseksi.

Tulkoon mainituksi, että Faustinus oli myös melkoinen naistenmies. Yksi kumppaneista oli suomalainen näyttelijä Dagmar Edelberg. Suhteet alkoivat kiihkeästi – ja loppuivat kuin kanan lento, niin myös Edelbergin kanssa.

Taikurina Faustinus oli alansa huippua, niin taitava, että osaa hänen tempuistaan ei pystytty selitettämään mitenkään muuten kuin yliluonnollisen läsnäololla. Tämä oli hiukan paradoksaalista, koska Faustinus nimenomaan korosti temppujensa olevan selitettävissä järjellä.

Faustinuksesta oli moneksi, osoittaa ilmoitus Kansalainen-lehdessä 6.3. 1897. – Kirjan kuvitusta.­

Vuonna 1939 julkaistussa haastattelussa Faustinus korosti olevansa tutkija, mutta maineensa hän niitti 1880–90-luvuilla taikurina, loihtu­taiteilijana. Hänen itse ilmoittamansa tittelit vaihtelivat päätyen lopuksi lääke­tieteen ylioppilaaseen. Vedenpitäviä todisteita alan opiskelusta Kaartinen ei ole löytänyt, mutta kiinnostavia johtolankoja siihen suuntaan kyllä.

1800–1900-lukujen taite on kulttuurintutkijalle melkoinen aarreaitta, ja aikakauden henkisestä ilmapiiristä ilmestyy Suomessakin juuri nyt paljon uutta tutkimusta. Sitä on ruokkinut Uuden etsijät -hanke, jonka piiristä tämäkin kirja on syntynyt. Kaartinen on aiemmin käsitellyt aihepiiriä myös tutkiessaan Vera Hjeltiä, monen toimen naista, joka oli kansanedustaja, työsuojelun pioneeri, tehtaanomistaja ynnä muuta ja ajan tavan mukaan myös innokas spiritististen istuntojen osanottaja, usein kriittisen tarkkailijan roolissa.

Hjelt (1857–1947) on mukana nytkin. Hän esimerkiksi kirjasi kokemuksiaan ja huomioitaan seansseista pietarilaiselle valtioneuvokselle Alexander Aksakoville, joka laati pitkiä raportteja d’Espèrancen seansseista. Aksakov piti Hjeltin tarkkuutta arvossa.

Yhteydenotot tuonpuoleiseen alkoivat kiinnostaa ihmisiä tasatahtia lukuisten tieteen keksintöjen kanssa 1800-luvun lopulla eli fin de sièclen aikaan, ja meedioille riitti markkinoita.

Syntyi myös psyykkisen tutkimuksen ala, jota Aksakovkin edusti ja josta myöhemmin muodostui parapsykologia. Se halusi kovasti akateemiseen maailmaan, minne sitä ei hyväksytty, ja alalla on yhteiset juuret samaan aikaan kehittyneen psykologian kanssa, huomauttaa uskontotieteen yliopistonlehtori Tiina Mahlamäki blogissaan. Englannissa ensimmäinen psyykkisen tutkimuksen seura syntyi vuonna 1882, Göteborgiin sellainen perustettiin vuonna 1890. Madame d’Esperance asui pitkähkön ajan Göteborgissa.

Elizabeth Reedillä oli uraa meediona jo ennen kuin hän otti nimen Elizabeth d’Espèrance. Hänen automaattipiirustuksiaan julkaistiin The Medium and Daybreak -lehden kannessa 8. lokakuuta 1875. – Kirjan kuvitusta.­

Osa Madame d’Espérancen esityksistä pystyttiin todistamaan huijauksiksi, mutta sitten oli joukko tapahtumia, jotka jättivät yleisön ja tutkijat hämmennyksen valtaan. Suurimpiin mysteereihin kuului kukkien ilmestyminen tyhjästä. Jo keväällä 1880 alan lehdessä Englannissa oli kerrottu madamen ”kukkaisseansseista”, istunnoista, joissa materialisoitui mitä ihmeellisimpiä kukkia vanhatestamentillisesta Aaronin sauvasta (Täplämunkinhuppu, Arum matulatum) hibiskuksiin.

Göteborgissa todistettiin yhtä oudoimmista kukkaisseansseista, kun yleisön silmien edessä ruukusta kasvoi jättimäinen lilja, jonka kukat alkoivat avautua. Seanssien kukkaset ihastuttivat yleisöä ja aiheuttivat päänvaivaa skeptikoille. ”Suuri meedion­korkuinen lilja oli erityinen mysteeri. Jos se ei tullut tuonpuoleisesta, miten meedio sen aikaansai? Lilja jäi arvoitukseksi”, Kaartinen kirjoittaa.

1890-luvun ihmiset eivät uskoneet sokeasti kaikkea, mutta he olivat uteliaita. Myös itsekin seansseja järjestänyt kirjailija Minna Canth (1844–1897) kommentoi Madamen vierailua Helsingissä todeten muun muassa, ettei ”ihmisellisen kehityksen lopullista astetta vielä likimainkaan ole saavutettu”. Kaartisen tietokirjan nimi Spiritualistinen istunto on napattu Canthin samannimisestä esityksestä, ”yksinäytöksisestä ilveilystä”.

Kaartinen antaa kirjassaan hyviä eväitä pureskella sadan vuoden takaisen meedio­innostuksen taustoja ja sitä, miten vakavat eksistentiaaliset kysymykset olivat liitossa viihteen kanssa. Meedioiden sanoma oli lohdullinen, millä oli suuri inhimillinen vetovoima epävarmana aikana.

Kaartinen viittaa vuosisadanvaihteen eräänlaiseen elämänväsymykseen, joka johti kääntymiseen kohti sisäistä, mystiikkaa, totuuden etsintää. Juuri tuo etsintä oli ensisijaista sekä Elizabeth Reedille että Faustinus Petersenille. Spiritualistisissa liikkeissä naisille avautui usein myös väljempi toimimisen mahdollisuus kuin muuten yhteiskunnassa.

Aikalaislähteisiin nojaten kirjassa kuvaillaan seikkaperäisesti, miten sähköistynyt tunnelma istunnoissa vallitsi, kun onnistuneessa seanssissa koettiin henkien materialisoituminen, läheisiksi oletettujen kosketuksia, jopa suudelmia. Tosin vääränlainen suudelma saattoi myös paljastaa meedion huijariksi, kuten kävi Carl Sederholmin tapauksessa.

Ajat ovat toiset, mutta samoja ilmiöitä on kulttuurissa läsnä edelleen. ”Loihtutaiteen” perinnettä jatkaa taikurien rinnalla mentalistien ammattikunta, eivätkä meedioiden asiakkaat ole kadonneet minnekään.

Näyttelijä Dagmar Edelberg oli liitossa tanskalaisen Faustinuksen kanssa. Tässä Edelberg poseeraa Adolf Niskan kanssa operetissa Iloinen leski. – Kirjan kuvitusta.­