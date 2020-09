Onnettomuudet

Finlanders-yhtyeen basisti ja laulaja Aarne Hartelin kertoo, että tilanne tuntui pelottavalta.

Perinteisen iskelmäyhtyeen Finlandersin kiertue Pohjois-Suomessa ei lähtenyt käyntiin suunnitellusti.

Lauantai-iltana uutisoitiin, että Kempeleessä Pohjantiellä lähellä Ouluntullin ramppia linja-auto oli syttynyt palamaan. Pian selvisi, että auto on vuonna 1984 perustetun Finlanders-yhtyeen keikkabussi.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Valtteri Käkönen kertoi HS:lle lauantaina, että kukaan ei loukkaantunut onnettomuudessa ja että palo saatiin sammutettua noin puolessa tunnissa.

Henkilövahingoilta vältyttiin, mutta keikkabussin tuhoutuminen pakotti Finlanders-yhtyeen jäsenet suunnittelemaan uudestaan, miten he aikovat hoitaa juuri alkamaisillaan olleen kiertueensa.

Tulipalon jälkeisenä päivänä yhtyeen basisti ja laulaja Aarne Hartelin vastaa puhelimeensa Tervolasta, jonne yhtye on onnistunut saapumaan ajoissa ja esittämään sovitun keikan. Hartelin on ehtinyt nähdä pitkän uransa aikana monenlaisia tapahtumia, mutta keikkabussin roihahtaminen liekkeihin oli poikkeuksellisen pelottava kokemus.

”Kaikki tapahtui valtavan nopeasti. Makasin bussissa sängyllä, kun yhtäkkiä tunsin voimakkaan savun hajun. Samassa rytäkässä kuljettajamme ohjasi auton penkalle ja käski kaikki nopeasti pihalle. Revin äkkiä jotain tavaroita mukaan, mutta esimerkiksi läppärin sisältänyt reppu jäi autoon sisälle”, Hartelin kertoo.

Yhtyeen jäsenet selvisivät palavasta autosta ajoissa pois ilman vahinkoja, ja myös bändin soittimet selvisivät yllättäen tulipalosta ehjänä. Sen sijaan muuta materiaalista vahinkoa onnettomuudesta seurasi. Hartelin kertoo, että esiintymisvaatteet sulivat palossa käyttökelvottomaksi.

Tavaroiden menetystä suurempi huoli yhtyeelle oli se, miten he pääsisivät lauantaina ajoissa Tervolaan ja miten he pystyisivät siitä eteenpäin jatkamaan kiertuettaan. Nopeasti bändi sai kuitenkin lainaksi toisen linja-auton, jolla he pääsivät jatkamaan matkaansa ja ehtivät myös Tervolan keikkapaikalle ajoissa.

”Meidän kanssa keikalla oli Saija Tuupasen bändi. Saimme heiltä esiintymisvaatteet lainaan”, Hartelin sanoo.

Finlanders-yhtye kuvattuna vuonna 2014. Etualalla Tomi Oravala (vas.), Kari Lehtomäki, Jussi Lammela ja Aarne Hartelin.­

Hartelin kertoo, että ainakaan yhtyeen jäsenille linja-auton palon syy ei ole toistaiseksi selvinnyt. Muusikko vitsailee, että yhtyeellä on aikaisemminkin ollut Pohjois-Suomen-kiertueillaan ongelmia keikkabussin kanssa, mutta nyt auto on tuhoutunut lopullisesti.

Onnettomuudesta huolimatta yhtye jatkaa tulevina päivinä keikkailuaan Pohjois-Suomessa, ja syyskuussa keikkakalenterissa on muutenkin paljon esiintymisiä.

Koronavirusepidemian vuoksi Finlanders on kaikkien muiden yhtyeiden tavoin ollut useita kuukausia keikkatauolla, kunnes heinä–elokuun vaihteessa he palasivat esiintymään.

Bussin sisusta tuhoutui palossa pahasti.­