Jurkan lempeästi naurattava uutuus muistuttaa, että Lady Chatterleyn rakastaja on muutakin kuin kiellettyä rakkautta metsän siimeksessä

Lady Chatterleyn rakastaja on hieno pieni tutkielma himosta, yhteydestä ja ihmisen tarpeesta tulla siksi mikä on.

Draama

Lady Chatterleyn rakastaja. Ensi-ilta Teatteri Jurkassa 5.9. Alkuperäisteos D. H. Lawren­ce, suomennos, sovitus ja oh­jaus Pasi Lampela, lavastus Markus Tsokkinen, puvustus Heidi Tsokkinen, ompelija Suvi Kajas, musiikin sävellys, valo- ja äänisuunnittelu Saku Kaukiainen, rooleissa Matleena Kuusniemi ja Jari Virman. ★★★★

Riistanvartija tunkeutumassa aatelisnaiseen. Siinä tiivistettynä syy, miksi Lady Chatterleyn rakastaja jätettiin julkaisematta Englannissa 1920-luvulla.

Kirjailija D. H. Lawrencen teos kertoo nuoresta Lady Connie Chatterleysta, joka elää sodassa pahoin vammautuneen aviomiehensä kanssa. Koska miestä kiinnostaa vain teollisuus ja kehittyvä tekniikka, eikä hänestä rakkauden tekoihinkaan ole, Lady Chatterley hakeutuu riistanvartija Oliver Mellorsin mökkiin.

Pian näillä kahdella alkaa kiihkeä suhde.

Luokkaeroja ja epäsuhtaista rakkautta oli toki käsitelty englantilaisessa kirjallisuudessa ennen Lawrencen teostakin. Aiheesta ammensivat muun muassa Jane Austen ja Brontën sisarukset.

Mutta että pettämistä, aviorikoksia ja seksiä!

Ei tullut kuuloonkaan. Lawrencen kirja sai ensijulkaisunsa vuonna 1928 Italiassa. Isossa-Britanniassa sen julkaisua odoteltiin vuoteen 1960 saakka.

Nyt Lady Chatterley on noussut näyttämölle Teatteri Jurkassa. Pasi Lampelan sovittama ja ohjaama näytelmä poimii klassikosta rusinat.

Lady Chatterleyn rakastaja on ytimekäs. Lampela nostaa keskiöön kahden ihmisen välisen yhteyden, välittömyyden ja huumorin. Usein tuppaa unohtumaan, että alkuperäisteos on muutakin kuin lemmintää metsässä. Se on vapautumista sekä minuuden ja sisäisen totuuden etsintää. Vastauksien hakemista siihen, miten oikeasti haluaa elää.

Kun Lady Chatterley hakeutuu riistanvartijan seuraan, hän pyrkii pois omista päivittäisistä, ahdistavista raameistaan. Kauas illallisista, aviomiehensä hoivaamisesta, katkeruudesta ja jatkuvasta muiden neuvojen kuuntelusta.

Samalla hän koettaa täyttää jonkinlaista sisäistä tyhjyyttä.

Tätä kaikkea keventää esityksen huumori. Hauskuus syntyy tilannekomiikasta ja lempeästä irvailusta. Himo jää esityksessä taka-alalle, vaikka pari kiihkeämpääkin kohtausta on.

Lady Chatterleyn roolin näyttelee Matleena Kuusniemi. Tällä leidillä on luonnetta ja huumorintajua, joka kannattelee koko esitystä. Kuusniemen käsissä Chatterleysta tulee sähäkkä ja näennäisesti itsenäinen nainen, joka pinnan alla on kuitenkin hieman hukassa.

Jari Virmanin riistanvartija Oliver Mellors onkin sitten täysin vastakohta, suorastaan yltiörauhallinen ukonjässikkä.

Näyttämöllä näiden kahden työ on ihailtavan luonnollista. Mutta pitkälti tämä on Lady Chatterleyn show. Kuusniemi pääsee esittelemään hahmonsa tunneskaalaa laajasti. Mellors jää etäisemmäksi.

Koronarajoitusten vuoksi Jurkan ensi-iltayleisö oli entistäkin pienempi. Siitä huolimatta esitys kirvoitti ansaittuja nau­ruja ja piti tiukasti otteessaan.

Tempo on kova ja ajoittain haluaisi hengähtää. Aina kohtaukset eivät saa tarvitsemaansa aikaa kasvaa. Hieman irralliseksi jää myös vuorosanoissa aika ajoin vilisevä teollistumisen ja teknologian kritiikki.

Takaraivoon näytelmä ei jää kolkuttelemaan, mutta Lady Chatterleyn rakastajan merkitys on tässä ajassa muulla tavoin tärkeä.

Se tarjoaa hienon pienen hetken klassikon parissa.