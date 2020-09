Säveltäjä ja teologi Leena Julin on tehnyt kuuden kappaleen kokonaisuuden siitä, millaista vihapuhetta seksuaalivähemmistöt ja heitä puolustavat henkilöt joutuvat edelleen uskonnollisissa piireissä kokemaan.

”Minä toivon, että kaltaisesi epäsikiö häipyy pian kirkosta, että tuonelan kohtusi hakataan pois.”

”Tuollainen elämä on perseestä, tuo irstas pahuus, saatanallinen elämä.”

”Muistakaa, että teitä on nyt varoitettu. Helvetti odottaa.”

Ensi viikolla koittavalla Helsinki Pride -viikolla julkaistaan säveltäjä ja teologi Leena Julinin kuuden kappaleen kokonaisuus Vihapuhetta Jumalan nimessä. Yllä olevat sitaatit ovat esimerkkejä siitä, minkälaisista sanoituksista Julinin kappaleet koostuvat: seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistetusta uskonnollisesta vihapuheesta.

Julin ei ole kirjoittanut kappaleidensa sanoja itse, vaan ne on koostettu muun muassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä puolustaneiden kirkon työntekijöiden saamista palautteista, kirkolliskokouksissa käytetyistä puheenvuoroista, kirkon työntekijöiden keskuudessa esitetyistä kommenteista ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin liittyvän uutisoinnin kommenteista kristillisessä mediassa.

Julinin taideprojektin tavoite on yksinkertainen. Hän haluaa osoittaa, että uskonnollisissa piireissä sanotaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä jatkuvasti vihapuheeksi luokiteltavia asioita ilman, että asiaan puututaan mitenkään.

Lopullisen sysäyksen Julin sai projektilleen kolmisen vuotta sitten. Kun samaa sukupuolta olevien avioliitto tuli mahdolliseksi keväällä 2017, keskustelu aiheesta kiihtyi jälleen uskonnollisissa piireissä.

Samoihin aikoihin Julin luki eläkkeelle jäämässä olleen Helsingin hiippakunnan silloisen piispan Irja Askolaan haastatteluita. Askola oli tunnettu samaa sukupuolta olevien parien liittojen puolustajana, ja eläkkeellejäämishaastatteluissa kerrottiin, miten vihaista palautetta hän oli ihmisiltä urallaan saanut.

”Tuntui, että kaikki olivat kuulleet uskonnollisissa piireissä moneen kertaan törkeitä kommentteja seksuaalivähemmistöistä, mutta asialle ei tehdä yhtään mitään. Samaan aikaan kirkon sisällä ihmisiä rangaistiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten siunaamisesta ja vihkimisestä, mutta vihapuheeseen ei edes puututtu. Halusin tehdä tälle ristiriidalle jotain”, Julin kertoo.

Julin on opiskellut teologiksi ja työskennellyt aiemmin pappina. Siksi hänelle kirkon keskuudessa käytävä keskustelu seksuaalivähemmistöistä on läheinen aihe. Surullista Julinin mukaan on se, että keskustelun sävy ei ole merkittävästi muuttunut.

”Kun lukee uusimmista kirkolliskokouksista, siellä käydään aiheesta edelleen samanlaisia puheenvuoroja kuin on käytetty silloin, kun seksuaalivähemmistöistä on kokouksissa alettu puhua. Toki tilanne on nytkähtänyt pikkuhiljaa eteenpäin, ja minulla on suuri kunnioitus heitä kohtaan, jotka jaksavat kirkolliskokouksissa puhua tasa-arvon puolesta.”

Julin kertoo miettineensä sitä, miten kirkon keskuudessa voidaan yhä solvata seksuaalivähemmistöjä. Selityksiä on hänen mukaansa kaksi: osa pelkää tuntematonta ja osa puolestaan suhtautuu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin kirkollisen teorian avulla.

Ensimmäisestä porukasta tulevat hänen mukaansa yleensä ilkeimmät kommentit, mutta jälkimmäistä ryhmää edustavat monet henkilöt, joilla on valtaa kirkon sisällä.

Ensi torstaina 10. syyskuuta julkaistavassa Vihapuhetta Jumalan nimessä -projektissa Julin tuo esille näiden eri ryhmien esittämiä kommentteja musiikin avulla. Kappaleissa ei kerrota, mistä sitaatit tarkalleen ovat. Huomio keskittyy tekstien sanomaan. Kappaleet ja videot julkaistaan kansainvälisen LGBTIQ+ People of Faith -seminaarin kotisivuilla ja Malkus-yhdistyksen Youtube-kanavalla.

Julin on säveltänyt kuusi kirkkomusiikilta kuulostavaa kappaletta, muun muassa virren, oratorioaarian ja nuorten veisun eli niin sanotun rippileirilaulun. Niiden sanat on otettu suoraan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä esitetyistä kommenteista.

Joidenkin kohdalla Julin on saattanut muuttaa yksittäisten sanojen sanajärjestystä niin, että merkitys ei ole muuttunut, mutta muuten sanat ovat alkuperäisessä muodossaan.

Tyylilaji muistuttaa Kalevauva.fi-yhtyeen tyyliä tehdä musiikkia Vauva.fi-keskustelupalstalla esitetyistä kirjoituksista. Julin sanoo tuntevansa Kalevauvan tuotannon, mutta se ei ole silti ollut hänelle inspiraation lähde omaan projektiinsa.

Sen sijaan säveltämällä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskevasta vihapuheesta ja syrjinnästä kirkollista musiikkia Julin halusi korostaa sanojen ja asiayhteyden ristiriitaa.

”Nämä kommentit esitetään jumalallisena totuutena, joten päätin käsitellä niitä kuten muitakin jumalallisia totuuksia esittämällä ne stereotyyppisenä kirkkomusiikkina.”

Katso ennakkovideo torstaina julkaistavista kappaleista tästä:

Törkeimmät kommentit nousivat esille yksityisviesteistä, joita oli lähetetty muun muassa kirkon luottamushenkilöille. Henkilökohtaisia viestejä Julin sai pyytämällä papeilta ja luottamushenkilöiltä heidän saamiaan palautteita.

Hätkähdyttäviä kommentteja oli silti myös kirkolliskokouksen puheenvuoroissa, vaikka siellä ei solvaavaa vihapuhetta esitettykään.

”Siellä on sanottu esimerkiksi, että nämä ihmiset eivät kykene avioliittoon ja että se on luonnotonta. Kuin he olisivat jonkinlaisia puoli-ihmisiä. Tällaisia kommentteja sanovat henkilöt, joiden pitäisi olla koulutettuja ihmisiä.”

Julin sanoo, että kaikkein pahimmalta hänestä ovat kappaleiden valmistuttua tuntuneet ne kommentit, jotka ovat yhdistyneet pistävällä tavalla kappaleita varten tehtyihin musiikkivideoihin.

”Kun musiikkivideolla on esimerkiksi kuvia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista ihmisistä ja samalla kappaleessa lauletaan, että ’emme tarvitse heitä, heillä emme tee mitään’, se jättää sanattomaksi. Siinä ei voida olla enää kauempana armosta ja rakkaudesta.”

Kappaleet on laulanut ammattilaiskuoro, ja säestämässä on ollut muun muassa sellisti ja viulisti. Musiikkivideot on ohjannut ammattilainen.

Julin on kuitenkin ainut henkilö, joka esiintyy projektissa nimellään, koska monet mukaan lähteneet henkilöt ovat töissä kirkossa eivätkä halua menettää työ- tai kotirauhaansa projektin vuoksi.

Musiikkivideoilla esiintyy tunnistettavissa kuvissa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia henkilöitä, jotka ovat lähteneet mukaan vapaaehtoisesti.

Huolestuttaako Julinia itseään, millaisen ryöpytyksen kohteeksi hän voi joutua uskonnollisissa piireissä teoksensa vuoksi?

”Kyllä se pelottaa, ja äitini taitaa pelätä vastaanottoa eniten. Yritän kuitenkin suhtautua niin, että jos inhottavaa palautetta tulee, se ei liity minuun henkilökohtaisesti vaan tähän aiheeseen”.

”Olen tehnyt tämän projektin vihapuhetta vastaan. Toivon, että tämä lopettaisi vihapuheen uskonnollisissa piireissä, ei aiheuttaisi sitä”, Julin sanoo.