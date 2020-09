Iso puinen kuutio viedään uuteen ympäristöön, ja taiteilija saa päättää, minkälaisen esityksen tilanteessa luo – tällaisia ovat nettiyleisölle tarkoitetut The Hot Box -lähetykset

The Hot Box -taideprojekti on saanut alkunsa vuonna 2017 syntyneestä ideasta. Projektissa on tehty nettilähetyksiä jo kauan ennen kuin muut taiteilijat ovat joutuneet sopeutumaan samaan tilanteeseen koronavirusepidemian vuoksi.

Vuonna 2017 tanssitaiteilija Elina Wuethrich sai yhdessä työparinsa, muusikko Olli Hirvasen kanssa idean, jota Wuethrich itse kutsuu ”hulluksi”.

Wuethrich oli Hirvasen kanssa tehnyt esityksen, jossa hyödynnettiin pieniä puisia kuutioita. Jokin kuutioiden muodossa kiehtoi heitä, ja Wuethrich alkoi miettiä, voisiko kuutioita hyödyntää myös seuraavassa projektissa.

Mitä jos esityksessä oleva puinen kuutio ei olisikaan pieni, vaan iso, ihmisen kokoinen? Mitä jos iso puinen kuutio vietäisiin aina eri ympäristöön ja esitys mukautuisi tuohon tilaan?

Näistä ajatuksista sai alkunsa Wuethrichin ja Hirvasen projekti The Hot Box, jonka ensimmäiset lähetykset nähtiin vuonna 2018. Nyt lähetyksistä on alkanut jo kolmas kausi. Tänään sunnuntaina kello 18 suorassa lähetyksessä The Hot Boxin Youtube-kanavalla esiintyy jazzmuusikko Kari Ikonen. 27. syyskuuta esiintymisvuorossa ovat teatteriohjaaja ja kirjailija Juha Hurme sekä tanssija Saara Hurme.

Siinä missä suurin osa kulttuurialasta on joutunut koronavirusepidemian puhkeamisen jälkeen miettimään, miten live-yleisölle tarkoitettuja esityksiä voisi muuttaa netissä videolähetyksinä esitettävään muotoon, Wuethrich ja Hirvanen pystyivät jatkamaan The Hot Box -lähetysten tuottamista entiseen malliin.

The Hot Box oli toiminut koko ajan monikameratuotantoina toteutettuina nettilähetyksinä, eikä yksittäistä poikkeusta lukuun ottamatta esityksissä ole ollut tarkoituskaan olla paikalla yleisöä.

”Oleellista on ollut, että lähetykset rakentuvat nimenomaan laatikon, tilan ja nettiympäristön yhteydessä”, Wuethrich sanoo.

Sen sijaan The Hot Box -lähetyksissä iso, kymmenestä palasta koostuva puinen kuutio viedään aina johonkin erikoiseen ympäristöön, jossa esiintymisvuorossa oleva taiteilija alkaa rakentaa esitystä vapaasti improvisoiden tilaa ja kuutiota hyödyntäen.

”Olemme halunneet antaa taiteilijoille vapauden päättää, mitä he haluavat esityksessään tehdä, emmekä ole lukinneet heidän tekemistään tietyillä ohjeilla”, Wuethrich sanoo.

Tähän mennessä The Hot Box -lähetyksiä on ollut 17, ja niissä kuutio on viety muun muassa tehdasympäristöön, Alvar Aalto -museoon ja graffititunneliin sillan alle. Esiintyjinä ovat olleet muun muassa runoilija Olli-Pekka Tennilä, tanssitaiteilijat Jyrki Karttunen ja Heidi Naakka sekä kuva- ja performanssitaiteilija Mimosa Pale.

Esityksiä ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus Taike ja Suomen kulttuurirahasto.

Kuvataiteilija Anna Ruthin esitys lähetettin graffititunnelista.­

Wuethrich kertoo, että projekti on kiinnostanut monia taiteilijoita. Ensimmäisen kauden esiintyjät pyydettiin omasta tuttavapiiristä, mutta sen jälkeen kiinnostuneita on saatu mukaan ottamalla yhteyttä taiteilijoihin.

Syyskuuta pidemmälle aikataulut ovat vielä osittain auki. Wuethrich sanoo, että seuraavia lähetyksiä on jo sovittu, mutta tarkkojen aikataulujen julkistamista varten tekijät haluavat odottaa vielä koronavirusepidemian kehittymistä. Lisäksi The Hot Box on osana Turun Finfringe-festareita marraskuussa.

Pahimpaan epidemia-aikaan keväällä säveltäjä Petri Kuljuntaustan lähetys tehtiin niin, että hän kommunikoi etäyhteyden avulla musiikillaan lintujen kanssa, vaikkei ollut fyysisesti samassa tilassa laatikon kanssa.