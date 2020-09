Satu Vasantolan romaanin painopiste on kadonneissa perheenjäsenissä ja laittomissa raskaudenkeskeytyksissä, mutta kiinnostavinta on hedelmöittymiseen liittyvät eettiset kysymykset

Toisella romaanillaan Kaikki kadonneet Vasantola on astunut nykyrealistien riviin, esittämään epäkohtia ja etsimään niihin vastauksia.

Romaani

Satu Vasantola: Kaikki kadonneet. Tammi. 272 s. Saatavana myös äänikirjana.

Toimittaja­kirjailija Satu Vasantola (s. 1965) on toisen romaanin piinassa kiitetyn esikoisteoksensa En palaa takaisin koskaan, luulen (2018) jälkeen. Realistinen Kaikki kadonneet kieputtaa aikaa menneessä ja nykyisessä, kuten nykyromaaneissa on tapana.

Kyse on pehmeästi Annuksi nimetyn päähenkilön salaisuuksista. Lapsuutta valottaa ulkopuolinen kertoja, aikuisuutta Annu itse. Tarinan edetessä kaikki kadonneet löytyvät.

Vasantolan teksti on vetävää mutta juoni väkinäinen. Realistisella romaanilla on rajansa, vaikka elämässä toki on sellaisia yllätyksiä, joita kekseliäinkään kaunokirjailija ei keksisi.

Annu on menettänyt äitinsä ja pikkusiskonsa. Hän haluaa tietää, mitä tapahtui vuosia sitten. Oma muisti ei riitä, eikä isä ­kerro.

Isä on sikiönlähdettäjä, enkelintekijä. Vielä 1960-luvulla abortti oli murha, mutta yksityisellä klinikalla ei-toivotusta raskaudesta selvisi maksamalla.

Sellaisia rahoja ei tehtaan­tytöillä tai suurperheiden äideillä ollut. He turvautuivat puoskareihin välttääkseen häpeän tai ties monennenko raskauden.

Vasantola kuvaa yksityis­kohtaisesti, miten laiton raskaudenkeskeytys tehdään. Järkyttävää – ja siksi myös vaikuttavaa – luettavaa. Ja vielä järkyttävämpää on seurata, miten lapsi kulkee isänsä mukana näissä hämärähommissa, pesee verisiä lakanoita ja sukkapuikkoja.

Isällä ja Annulla on salaisuus, josta ei saa kertoa kenellekään. Psykologinen ote pitää, kun liikutaan menneessä.

Mutta kertomuksen hyppäys nykyaikaan on asetelmallinen ja irvokaskin. Kaiken kokemansa jälkeen Annu nimittäin valmistuu naistentautien erikoislääkäriksi. Aikuiselämän kuvaus on lapsuuteen verrattuna köykäistä, vain tarinaa itsenäisestä naisesta vaihtuvine miesystävineen ja yksinhuoltajuuksineen.

Ymmärrän, että päähenkilön ammatin kautta on tarkoitus tarkastella naisen oikeutta omaan ruumiiseensa. Kehittyneet ehkäisyvälineet ovat päästäneet kuukautisesta huolesta, kehittynyt lääketiede ja lainsäädäntö mahdollistaneet abortin.

Mutta gynekologi näkee vastaanotollaan raiskattuja naisia, pahoinpideltyjä naisia ja uskonlahkon synnytyskoneita. Naisten seksuaalinen hyväksikäyttö on edelleen tätä päivää ja sen muodot ovat moninaiset.

Annu etsii kadonneita perheenjäseniään, ja lopulta etsijäksi päätyy myös hänen tyttärensä Marikuu, joka on alleviivatusti sukupolvensa edustaja: vegaani, biseksuaali ja huolissaan maailman tilasta.

”Mä olisin saattanut haluta isän”, huutaa parikymppinen Marikuu Annulle. Tässä kohtaa romaanin katoamiset alkavat kiinnostaa uudella tavalla.

”Toimenpide oli pieni ja neula ohut eikä Julius tuntenut kipua, hän oli koomassa, määritelmän mukaan kuollut. Siittiöiden imeminen kesti vain hetken.”

Annu siis kulkee isänsä jälkiä, mutta vähän erilaisissa hämärähommissa. Sivulauseista paljastuu, että lääkärillä, valansa vannoneella, on kontollaan muitakin tekosia.

Laittomista aborteista liikkeelle lähtevä romaani siis käsittelee myös hedelmöitystä, naisen – miehestä ei puhuta mitään – oikeutta lapseen ja lapsen oikeutta vanhempiin, myös isään.

”Olin täyttänyt 38, seurannut munasolujeni kypsymistä, mutta ei ollut ketään, jonka olisin tahtonut lapseni isäksi. Olin miettinyt monia mahdollisuuksia, ja Julius, niin, Julius oli mahdollisuus.”

Sofi Oksanen kertoo viimesyksyisessä Koirapuisto-romaanissaan, miten munasoluilla tehdään bisnestä. Vasantolan teoksessa varastetaan siittiösoluja.

”Siis mitä sä nyt oikein selität?” tivaa tytär. Myös lukija olisi halunnut kuulla vastauksen – perusteellisemman kuin mitä romaanissa nyt annetaan.

Kaikki kadonneet -teoksen painopiste on kadonneissa perheenjäsenissä ja hirvittävissä sikiönlähdetyksissä, mutta problemaattisinta ja siksi kiinnostavinta siinä on hedel­möittymiseen liittyvät eettiset kysymykset.

Ja mikä parasta kirjailijan kannalta, se paras romaani lienee kuitenkin vielä tulossa.