Venetsian elokuvajuhlat ovat ensimmäinen suuri elokuvafestivaali koronaviruspandemian jälkeen.

Ensi lauantaina 12. syyskuuta Venetsian elokuvajuhlilla jaetaan arvostettu Kultainen leijona -palkinto festivaalin parhaalle elokuvalle.

2. syyskuuta alkaneet Venetsian elokuvajuhlat kuuluvat niin sanottuihin A-luokan elokuvafestivaaleihin. Tapahtuma on normaalistikin yksi elokuvavuoden kohokohdista.

Tänä vuonna tapahtuma järjestetään hyvin erilaisessa tilanteessa kuin normaalisti. Venetsian elokuvajuhlat on ensimmäinen suuri elokuvafestivaali koronaviruspandemian jälkeen.

Tilanne vaikuttaa merkittävästi paitsi käytännön järjestelyihin myös siihen, mitä elokuvia festivaalilla on nähtävissä. Cannesista siirtyneitä odotettuja elokuvia ei nähdä ohjelmistossa, eikä Hollywood ole edustettuna.

Erityisen paljon Venetsian elokuvajuhliin liittyen on tänä vuonna kirjoitettu siitä, miten Kultainen leijona -palkinnon saajaksi on ehdolla lähes yhtä monta naisten ohjaamaa kuin miesten ohjaamaa elokuvaa. 18 ehdokaselokuvasta kahdeksan on naisten ohjaamia. Aikaisempina vuosina Venetsian elokuvajuhlia on kritisoitu nimenomaan siitä, että ehdokkaana olleista elokuvista vain hyvin pieni osa on ollut naisten ohjaamia.

Kun elokuvajuhlat alkoivat tällä viikolla, palkinnosta päättävän tuomariston johtaja, näyttelijä Cate Blanchett kommentoi lehdistötilaisuudessa muun muassa ehdokasasettelua ja toista elokuva-alalla tällä hetkellä puhuttanutta aihetta.

Hieman ennen Venetsian elokuvajuhlien alkua toinen A-luokan elokuvafestivaali, Berliinin elokuvajuhlat, oli ilmoittanut, että tapahtumassa ei jaeta ensi vuonna erikseen palkintoa parhaalle miesnäyttelijälle ja parhaalle naisnäyttelijälle, vaan sukupuolineutraalisti parhaalle näyttelijälle. Päätös on herättänyt runsaasti keskustelua.

Blanchett ilmoitti kannattavansa Berliinin elokuvajuhlien päätöstä. Samalla hän kertoi toivovansa, ettei häntä itseään kutsuttaisi englannin kielellä näyttelijättäreksi (actress), vaan näyttelijäksi (actor).

”Olen kutsunut itseäni aina näyttelijäksi. Kuulun siihen sukupolveen, jossa näyttelijätär-sanaa on käytetty aina väheksyvästi”, Blanchett sanoi.