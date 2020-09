Kirjallisuus

Johanna Hulkko on ”hurtuukeihin pukeutuva kulttuuritäti”, joka uppoutui saabistien ja rompetorien maailmaan – nyt sarjakirjailija jännittää uuden romaaninsa vastaanottoa

Johanna Hulkon elämässä on ollut monta Saabia, mutta saabismin ytimen hän löysi vasta, kun ryhtyi kirjoittamaan romaania 42-vuotiaasta pirkanmaalaisesta Mikasta.

Johanna Hulkko varoittaa lukijaa heti uuden romaaninsa alussa. Yhteydet todellisuuteen ovat sattumanvaraisia, mutta kirjan Saabeilla hän on ajanut ihan oikeasti. Kirjailijan nykyisen Saabin lempinimi on Röhkö.­

Startataan juttu kevyellä lämmittelyllä. Mietitään, mikä on elämän tarkoitus.

Kun on viettänyt pari tuntia Nokialla ja kuunnellut kirjailija Johanna Hulkkoa, tietää vastauksen.

Elämän tarkoitus on Saab. Se automerkki.

Saabien rassaaminen, Saabeista lukeminen, Saabeista puhuminen ja eri Saab-mallien tunnistaminen.

Sen tarkasteleminen, onko kulloisessakin autoyksilössä jalallinen taustapeili, kylkilista alhaalla vai ylhäällä, isot vai pienet takavalot ja maski kenties kokonaan alumiinia.

Tässä kohtaa on pakko hiukan tarkentaa: Saab voi olla elämän tarkoitus, jos siltä sattuu tuntumaan.

Johanna Hulkko on katsellut maailmaa 51 vuotta ja tullut siihen tulokseen, että ihmiset ovat kaikkialla kovin samanlaisia. Etsivät hyvää elämää itselleen ja läheisilleen.

Jollekin hyvä elämä löytyy ooppera-aarioista, toiselle kirjallisuudesta, kolmannelle saabismista. Juuri niin asian kuuluu olla.

Hulkon painotuore romaani on nimeltään Vähäisiä tyyppivikoja. Se kertoo 42-vuotiaasta perheellisestä pirkanmaalais­miehestä, Saarisen Mikasta.

Mikaan iskee keski-iän kriisi. Hän ihastuu nuoreen naiseen, joka on hänen kuntosalituttavansa.

Mutta ei siinä kaikki. Mika on vannoutunut saabisti, jonka autoasiat alkavat äkkiä pahasti yskiä.

Eikä aikaakaan, kun harvinainen mutta moottorivikainen Saab 9-7 X ja kriisiytyvä avioliitto muuttuvat toinen toisensa kuvaksi.

Johanna Hulkko saa nyt kyllä selittää, mitä on mennyt tekemään.

”Me kirjailijat olemme sopankeittäjiä”, Hulkko aloittaa ja lupaa kertoa, mitä hänen reseptiinsä sisältyy.

Samalla hän täyttää valokuvaajan toiveen ja nojailee muina naisina putipuhtaan Saabinsa konepeltiin.

Kesässä on jo lähdön tuntu, mutta vielä kurottaa aurinko Nokialle asti. Musta auto ei ole vain musta auto – sen pinta peilaa teräväpiirtona taivaan sinessä seilaavat pilvet.

On autossa muutakin erityistä. Sillä on nimittäin lempinimi – Röhkö.

”Muutamat tuttavat ovat ennättäneet lukea uuden romaanin. Ovat soittaneet ja ihmetelleet, kuinka syvällä autoasioissa olen”, Hulkko kertoo.

Kaiken hän näyttää tietävänkin.

Senkin, kuinka bensapeli muutetaan kulkemaan kaasulla. Mitä siitä voikaan seurata varsinkin, jos unohtaa tarkistaa öljyt.

Kirjailija on paljastanut soittajille totuuden. Hän on edelleen sama tuttu Johanna Hulkko, ”poppanaan ja hurtuukeihin pukeutuva kulttuuritäti”. Avaruusoliot eivät ole häntä vaihtaneet.

Johanna Hulkko teki romaaninsa taustatöitä lukemalla Saabisti-lehtiä ja liittymällä netin rompetoreille.­

Romaani on sitä, mitä romaanit tapaavat olla: kirjallinen keitos, johon on kaadettu tarkassa suhteessa elettyä, kuultua ja kuviteltua.

Faktaa ovat kirjan Saabit. Hulkolla ja hänen miehellään on ollut niistä jokainen. Kaikkien penkit ja kaasupolkimet on testattu. Paitsi poliisi-Saabin, se on fiktiota.

Omasta kokemuksestaan Hulkko tietää, miltä tuntuu olla nuori ja vastarakastunut ja pussailla Saabissa, jonka sisäkaton huopa viistää päälakea.

”Roikkuva katto on tyyppivika”, Hulkko toteaa.

Omilla tiedoillaan kirjailija ei olisi kuitenkaan pitkälle kaahannut. Niinpä hän ahmi paksun nipun Saabisti-lehtiä ja liittyi verkossa alan miesten ja naisten keskusteluryhmiin ja rompetoreille.

Onneksi porukka on puheliasta ja itseironista. Kun Mouhijärvellä järjestettiin Saabeista jankuttamisen SM-kisat, melkein kuusituhatta jankuttajaa kiinnostui tapahtuman Facebook-sivusta.

”Löysin maailman, johon en kuulu, mutta jota kykenen ymmärtämään”, Hulkko intoilee.

Nyt hän ei malta jättää rompetoreja, vaikka romaani on valmis.

Perimmiltään Hulkon romaanissa on kyse perheen kriisistä ja nimenomaan miehen näkökulmasta tapahtumiin.

Hulkko ei siis löytänyt sisältään ainoastaan intohimoista saabistia. Hän löysi myös 42-vuotiaan Mikan – kelpo miehen, jonka sieluun on hiipinyt kysymys, oliko tämä elämä muka tässä.

Hulkolle tapahtuu tällaista vähän väliä.

Lukijat, kriitikot ja palkintotuomarit ovat kiittäneet kirjailijan eläytymiskykyä.

Hulkko on julkaissut parikymmentä kirjaa lapsille, nuorille ja aikuisille ja kirjoittanut televisiolle päivittäisdraamaa, Ylen Uutta päivää.

Kirjojen keskushahmoina on jos jonkinlaista väkeä: suositussa Geoetsivät-sarjassa Raparperi-niminen tyttö kavereineen, K-18-romaanissa hormonihuuruinen lukiolaispoika Aksu...

Kertojaäänten uskottavuuteen löytyy monta selitystä. Tärkeimmät niistä ovat kirjailijan oma pää ja sen erikoinen viritys.

Hulkko havahtui asiaan viimeistään parikymppisenä, niihin aikoihin, kun sähköposti yleistyi ja joku keksi, että allekirjoitukseen oli tyylikästä liittää lähettäjän lempisitaatti.

Hulkko valitsi lainauksen runoilija Gunnar Björlingiltä: ”Omituinen huvimaja tämä minun pääni.”

Huvimajan pystyttäjiä ovat olleet elämän mittainen lukuharrastus, valpas tarkkailijan rooli ja herkkyys asettua toisten asemaan. Hulkosta tosiaan tuntuu, että koko ihmiskunta on kotiutunut hänen aivokoppansa uumeniin.

”Kuulostaa varmaan kaikkivoipaiselta ja vähän skitsofreniseltakin, mutta niin se vain on.”

”Minua oikein huvittaa ja riemastuttaa ja vähän liikuttaakin se, miten ihmisen päästä löytyy niin paljon kaikkea.”

Uskottavuuden tuntu vahvistuu, kun Hulkko sirottelee teoksiin omia kokemuksiaan. Vuosikymmenten Saabit eivät ole ainoa esimerkki.

Vuonna 2009 ilmestyi esikoisromaani Säkeitä Pietarista. Siitä näki heti, että kirjoittaja on asunut Nevan metropolissa ja tuntee kadut, kanavat, puistot, menneisyyden loiston ja 1990-luvun alun kaaoksen.

Hulkko opiskeli Leningrad–Pietarissa venäjää ja ehti vielä kokea neuvostoajan viimeiset sydämenlyönnit. Hän rakastui kansaan, kieleen ja kulttuuriin, Fjodor Dostojevskin ja Anna Ahmatovan haamuihin – ja taisipa kuvioissa pyörähtää myös lihallinen venäläismies.

”Ajankuva perustuu tarkasti omiin muistiinpanoihini, kirjeisiin ja päiväkirjoihin”, hän myöntää.

Aika Venäjällä nikkaroi kantavat seinät Hulkon aivojen huvimajaan. Venäjällä syntyi oivallus ihmisten samuudesta. Siitä, miten olemme kaikki yhtä jengiä, saabisteja ja ladakuskeja myöten.

Johanna Hulkko vietti lapsuutensa ja nuoruutensa Oulussa. Ymmärrys maailmasta niksahti uuteen asentoon, kun Hulkko lähti opiskelemaan Neuvostoliittoon. Muistona naapurimaasta on kuva Anna Ahmatovasta, runoilijasta, jolla oli keskeinen sija myös Hulkon esikoisromaanissa.­

”En kirjoita autofiktiota”, Hulkko hoksaa yhtäkkiä täsmentää.

Kirjoissa saattaa olla hänen omia kokemuksiaan, ilojaan ja ahdistuksiaan, mutta aina kertomataiteen suojassa.

Röhkön konepellin kimmelteessä lienee syytä tähdentää, ettei sana autofiktio ihme kyllä tarkoita romaaneja, joissa ajellaan tyylikkäillä vanhoilla Saabeilla.

Termi viittaa kirjallisuudenlajiin, jossa tekijä kippaa oikean elämänsä likimain sellaisenaan kansien väliin ja lukijan syliin.

Hulkko tyytyy tarjoamaan elämänsä palasia, kuten geokätkennän.

Perheen yhteisestä harrastuksesta on jalostunut suunnilleen kymmenvuotiaille sopiva kirjasarja Geoetsivät.

Viisikko-henkisissä tarinoissa seikkaillaan Nokian ja Tampereen maastossa, etsitään kätköjä ja syödään eväitä antaumuksella.

Hulkon omat retket, oikeat kätköt ja nuotiolla paistetut karjalanpiirakat aistii riveiltä ja rivien väleistä.

Johanna Hulkko on tuottelias kirjailija. Yksistään tänä vuonna tuotanto karttuu neljällä teoksella.

Alkuvuodesta ilmestyi Marjo Nygårdin kuvittama kuvakirja Pieni Maija. Loppukesä toi romaanin Vähäisiä tyyppivikoja. Syksyn uutuuksia ovat yhdestoista Geoetsivät-kirja sekä ihan uuden varhaisnuorten kirjasarjan Harmaan hakkerin avausosa Glasier vastaan Hopea.

Energiaa on riittänyt myös opettamiseen Viita-akatemiassa. Tosin tätä nykyä Hulkolla on apuraha kirjoittamiseen, ja opetustyö on joutunut kalenterissa osin väistäjän rooliin.

”Kyllä, olen tuottelias ja se on lähes noloa”, Hulkko sanoo.

”Tuntuu, etten kehtaa edes kertoa, montako kirjaa ilmestyy. Tuotteliaisuuteen liitetään taiteellista epäilyttävyyttä. Kun halutaan olla ilkeitä, puhutaan tehtailusta. Pohditaan, etteivät kirjat voi mitenkään olla hyviä, kun vauhti on semmoinen.”

Minkäs teet. Hulkko sattuu olemaan ahkeraa sorttia.

Sitä paitsi kirjojen kirjoittaminen ja julkaiseminen eivät aina käy tasajalkaa. Neljän kirjan vuosi on vähän sattumaa eikä toistu ensi vuonna.

Vaan eipä tahti ihan hyydykään. Hulkko viittailee sivulauseissa useaan keskeneräiseen teokseen. Geoetsivien faneille paljastettakoon, että kahdennentoista osan synnytys on meneillään.

Juuri nyt Hulkkoa mietityttää Saab-kirjan vastaanotto.

Isoillakin lukijajoukoilla olisi tarttumapintaa teokseen. Moni elää perheessä. Monella on myös Saab-kokemuksia.

Usein ne liittyvät tunnemuistoihin, lapsuuden automatkoihin, lämpimiin uimavesiin, Uudenkaupungin tehtaaseen tai serkkuun, joka muutti Ruotsiin ja päräytti heti ensimmäisellä lomalla pihaan uudenkarhean Saabin ratissa.

Pirkanmaalaista lukijaa saattaa viehättää jo se, että romaanissa vilahtelee tuttuja paikkoja. On Tamperetta ja Ylöjärveä, Viikinsaaren lauttaa, Litukan siirtolapuutarhaa ja Pirkkalan Autovahinkokeskusta. Komisario Koskista luetaan.

Kaikki palaute, blogit ja kritiikit kiinnostavat kirjailijaa, mutta on yksi vaikuttajataho, jonka reaktiota hän erikseen jännittää. Eikä kyseessä ole kirjallisuuslehti Parnasso.

”Saabistien rompetorit. Saapas nähdä, mitä siellä tuumaavat.”