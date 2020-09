Ulkomailla Tenetin tulos on ollut parempi kuin Yhdysvalloissa. Suomessa se on kerännyt vajaassa kahdessa viikossa jo yli 77 000 katsojaa, mikä vastaisi normaaliaikojen tavallisen hittielokuvan tulosta.

Elokuvateattereiden rimpuillessa koronaviruspandemian kourissa Christopher Nolanin ohjaama Hollywood-elokuva Tenet on tilittänyt ensimmäisen viiden esityspäivän aikana 20,2 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria eli 16,8 miljoonaa euroa.

Tavallisesti tuotto olisi huolestuttava 200 miljoonan dollarin elokuvatuotannolle. Elokuvayhtiö Warner Bros sanoi tiedotteessa, että tuottoisuus on odotusten alapäässä. Se kuitenkin huomautti, että tulokselle ei ole pandemian takia kelpoa vertailukohtaa.

Tenet on ensimmäinen merkittävä Hollywood-julkaisu kuuteen kuukauteen. Monien elokuvien julkaisua on siirretty pandemian takia.

Hollywood Reporterin mukaan elokuvan tulos on ollut parempi ulkomailla, sillä monissa maissa elokuvateattereiden aukeamisprosessi on jo pidemmällä. Maailmanlaajuisestii elokuva on tuottanut 150 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria eli 127 miljoonaa euroa.

Suomessa elokuva keräsi jo viiden ensimmäisen päivän aikana katsojia enemmän kuin mikään muu yksittäinen elokuva koko kesän aikana. Tenet keräsi viidessä päivässä 40 635 katsojaa, ja suosio on jatkunut hyvän alun jälkeenkin.

Tänään maanantaina Suomen elokuvasäätiö tiedotti, että elokuva on kerännyt Suomessa vajaassa kahdessa viikossa jo yli 77 000 katsojaa.

Normaalina aikana Tenetin suosio vastaisi katsojamääriltään tavallista hittielokuvaa. Yleensä kaikkein suosituimmat elokuvat keräävät Suomessa ensi-iltaviikonloppunaan noin sadantuhannen katsojan yleisöä. Esimerkiksi Frozen 2 keräsi viime joulukuussa ensi-iltaviikonloppunaan 113 000 katsojaa.

Alkuvuoden suosituimpia elokuvia Suomessa oli muun muassa 1917, joka keräsi alle kahdessa viikossa noin 48 000 katsojaa eli vähemmän kuin Tenet. Kotimainen Teräsleidit rikkoi samassa ajassa 100 000 katsojan rajan.

Viime viikonlopun toiseksi katsotuin elokuva Suomessa oli After We Collided reilulla 7 700 katsojalla. Anna Toddin hittikirjasarjaan perustuva elokuva jatkaa Tessan ja Hardin tarinaa. Sarjan ensimmäinen elokuva After avasi viime vuonna 8 800 katsojalla, joten kakkososan tulos on varsin hyvä.