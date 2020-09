Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Eero Hyvönen ei pidä viestinnän lisääntymistä hyvänä suuntauksena demokratian kannalta.

Suomen Partiolaiset on Suomen suurin nuorisojärjestö, jonka jäsenmäärä on nykyään noin 60000.­

Paperinen Partio-lehti lopetetaan vuoden 2022 lopussa. Suomen Partiolaiset julkaisevat sen jälkeen juttuja toiminnastaan verkossa Partiomediassa. Päätöksen teki Suomen Partiolaisten hallitus 1. syyskuuta.

Perusteiksi järjestö tiedottaa printtilehden aiheuttaman hiilijalanjäljen ja postituksen jatkuvasti kohonneet kustannukset. Painettu lehti on maksanut järjestölle vuodessa yli 100 000 euroa.

Partio-lehden painos on vaihdellut 42 000–49 000 lehden välillä. Sen levikki on runsaat 42 000.

”Tulevaisuudessa viestinnän kantavia ajatuksia ovat ketterä kehitys, matala kynnys kokeilla uutta ja valmius tarvittaessa myös luopua vanhasta”, järjestö kertoo maanantaina julkaistussa tiedotteessa.

Partio-lehden paperiversio lakkautetaan vuoden 2022 lopussa.­

Vuoden 2021 alusta alkaen Partio-lehti tehdään ”journalistisin ottein”, järjestö kirjoittaa tiedotteessaan.

”Journalistisin ottein voidaan tehdä yhtä kiinnostavaa, kasvattavaa ja medianlukutaitoa kehittävää sisältöä kuin journalistisestikin.”

Tämä tarkoittaa, että media irrottautuu Julkisen sanan neuvostosta. JSN on tiedotusvälineiden kustantajien ja toimittajien perustama elin, joka tulkitsee hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sananvapautta.

Partio-lehden päätoimittajat Susanna Koivisto ja Laura Kanerva ovat ilmoittaneet jättävänsä paikkansa päätöksen jälkeen.

Keskustelu muutoksesta lähti Susanna Koiviston mukaan liikkeelle viime marraskuussa.

Koivisto ja Kanerva oli rekrytoity päätoimittajiksi, mutta Suomen Partiolaisten hallitus viesti, että jatkossa Partio-lehden vastaavan päätoimittajan työtä hoitaisi hallituksen viestinnästä ja markkinoinnista vastaava jäsen.

Uusi viestintäpainotteinen linjaus tuli yllätyksenä päätoimittajille, jotka olettivat tekevänsä pestinsä ajan journalistista työtä.

”Toimittajana oltiin, että tämä ei kuulosta oikealta.”

Päätoimittajat ovat yrittäneet perustella keskusteluissa hallituksen kanssa, miksi on oleellista pysyä JSN:n jäsenenä.

”On tärkeää, että lehti on journalistinen, koska partio on iso kasvatusjärjestö, ja maailmassa on ongelma, että journalismi ja mainossisältö sekoittuvat”, Koivisto sanoo.

Päätoimittajat päättivät lopettaa kaksivuotisen kautensa yhden vuoden jälkeen ja viimeistelevät vielä vuoden 2020 neljännen numeron.

Partio-lehteä on tehty vapaaehtoisvoimin. Palkkioita on saanut vain graafikko ja toimitussihteeri.

Lukijatutkimuksissa on Koiviston mukaan selvinnyt, että jäsenet haluavat lehden painettuna. Keskusteluja sen kallistuvasta hinnasta on käyty pitkään.

Monet partiolaiset ovat Koiviston mukaan ilmaisseet tyytymättömyyden päätökseen ja siihen, ettei jäsenten mielipidettä ole kysytty asiasta.

”Yleinen vastaanotto on ollut melko raivostunut.”

Noin 3000 pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan partiolaista osallistui partioparaatiin Helsingissä huhtikuussa 2017.­

Suomen partiolaiset on Suomen suurin nuorisojärjestö. Jäsenmäärä on pysynyt tasaisesti noin 60 000 jäsenessä. Huippuvuosista on tultu alas, sillä vuonna 2000 jäsenmäärä oli noin 86 000.

Puheenjohtaja Maria Ruoholan mukaan päätöksen taustalla on halu uudistaa jäsenviestintää digitaaliseksi.

”Partio elää ajassa ja myös media ja myös viestintä ovat kovassa muutoksessa”, Ruohola sanoo.

Ruoholan mukaan muutoksen jälkeen järjestö pystyy olemaan paremmin mukana sisällöntuotannossa, kun sisältöpäätöksiä eivät tee enää itsenäiset päätoimittajat. Järjestö on asettanut kahden vuoden siirtymäaika digitalisoitumiseen, että suunnitelmat muutoksiin pystytään tekemään huolella.

”Olen pahoillani, että päätoimittajat eivät halua jatkaa. Se on täysin ymmärrettävää. Jokaisella partiossa on oikeus luopua vapaaehtoisista rooleistaan, jos tehtävä muuttuu niin paljon kuin nyt on muuttumassa”, Ruohola sanoo.

Lehti pysyy yhä Aikakausmedian jäsenenä. Ruoholasta käytännössä sisältö tulee muuttumaan vähän.

Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Eero Hyvönen ihmettelee tiedotteen ilmausta ”journalistiset otteet”, jota hän ei ole kuullut aiemmin.

”Mitähän ne ovat?” Hyvönen sanoo.

Journalismin katoamisesta on keskusteltu viime aikoina, kun vihreät lopetti journalistisen puoluelehtensä Vihreän Langan viime vuonna ja julkaisi elokuussa ”ei-journalistisen” tiedotuslehden Vihreän.

”En pidä tätä demokratian näkökulmasta hyvänä suuntauksena – en yhteiskunnassa, eikä järjestöjen näkökulmasta”, Hyvönen sanoo.

Hyvösestä journalismi on sitoutunut totuuden tavoitteluun, mikä on olennaista myös eri järjestöjen jäsenkunnille.

Hyvönen korostaa, ettei tunne tapauksia tarkkaan, mutta huomauttaa tutkimuksissa suomalaisten arvostavan riippumatonta journalismia. Sananvapaus antaa mahdollisuuden eri näkemysten törmätä.

”Sitä ei korvata millään yksisuuntaisella tiedottamisella”, Hyvönen sanoo.

JSN:n entinen puheenjohtaja, toimittaja Elina Grundström kirjoitti julkisessa päivityksessään Facebookissa, että printtilehden lopettamisen hän ymmärtää. Grundström ei kuitenkaan hyväksy JSN:stä eroa tavalla, jossa linjamuutoksista kohti viestintää kerrotaan jäsenille epäselvästi.

”Tämä on tahallista harhaanjohtamista”, hän kirjoittaa.

Grundströmistä olisi tärkeää, että disinformaation aikakaudella nuoret oppisivat erottamaan journalismin ja viestinnän.

Puheenjohtaja Maria Ruoholan mukaan muutoksesta tiedotetaan selkeästi lukijoille.

”Partio kasvattaa jäseniä edelleen medialukutaitoon ja hyvään viestimiseen. Me voidaan kasvattaa jäseniämme, miten toimii journalistinen media tai Partio-lehti jäsenlehtenä. On paljon muita medioita, joita voi käyttää hyödyksi kasvatuksessa”, Ruohola sanoo.

Partion jäsenviestintää on digitalisoitu jo aiemmin. Johtajille suunnattu jäsenlehti Partiojohtaja siirtyi verkkoon vuonna 2007 ja lakkautettiin 2017.

Verkkomedia Partiomedia aloitti vuonna 2018. Sen kaikilla jutuilla on ollut yhteensä lukukertoja keskimäärin noin 74 000 vuodessa.