Kamera on vahva ase. Tulivoiman sijaan se tarjoaa todistusvoimaa, ja todistusvoima on Whose Streets? -dokumentin syy olla olemassa.

Elokuvan lähtölaukaus ammuttiin kuitenkin käsiaseesta. Elokuussa 2014 valkoinen poliisi Darren Wilson tappoi aseettoman Michael Brownin kadulle Fergusonissa, Yhdysvaltojen Missourissa. Mustan nuorukaisen kuolemasta lähti liikkeelle tapahtumasarja, johon viitataan toisinaan Fergusonin mellakoina.

Kaupungissa nähtiin yhteisön surumarssi, äänekkäitä mielenosoituksia, liiketilojen ikkunoiden rikkomista sekä mellakka­varusteissa partioivia poliiseja.

Dokumentaristit Sabaah Folayan ja Damon Davis seurasivat tilannetta Fergusonin kaduilla yli vuoden ajan. He keskittyivät kuvaamaan muutamia aktivisteja, jotka esitetään vanhempina, naapureina ja huolestuneina kansalaisina. Sävy on hyvin erilainen kuin vandalismiin keskittyvissä uutispätkissä, joita dokumenttiin on leikattu mukaan.

Samoista tapahtumista tehty dokumentti Stranger Fruit (2017) keskittyy tapauksen uuti­sointiin vielä syvemmin.

Whose Streets? tulee kuvanneeksi Black Lives Matter -liikkeen alkuvaiheita. Liikkeen katsotaan alkaneen vuonna 2013, vuosi ennen Fergusonin tapausta ja neljä vuotta ennen dokumentin valmistumista. Dokumentaristit eivät tienneet taltioivansa massiiviseksi kasvavaa liikettä.

Väkevä elokuva on myös terveellinen muistutus siitä, että vastakkainasettelua ei voi laittaa Trumpin piikkiin ja kuitata viime vuosien poikkeuksena. Kasautuvat rasismin kokemukset käyvät selväksi haastateltavien tarinoista. Ne kasautuvat edelleen dokumentaristien kameroiden edessä.

Fergusonin kaduilla ajaa massiivisia sotilasajoneuvoja, ja mielenosoittajan rinnassa näkyy lasertähtäinten punaisia valopilkkuja. ”This is what democracy looks like”, ihmiset huutavat vastassa olevalle viranomais­rivistölle.

Huuto on monella tapaa osuva: mieltään osoittavat ihmiset käyttävät perustavaa oikeuttaan ilmaista tahtonsa, mikä ei kuitenkaan estä hallintoa vastaamasta mielenilmaisuun raskaasti aseistetuin poliisivoimin. Demokratia näyttää myös tältä.

Whose Streets?, TV2 klo 21.15 ja Yle Areena. (K12)