Omasta television keskusteluohjelmasta tunnettu yhdysvaltalainen Conan O’Brien tekee nykyään yhtä maailman parhaista podcasteista.

Kuinka monta podcastia on tusinalla satunnaisella kaduntallaajalla? Ainakin kolmetoista.

Podcastien tarjonta on niin ylitsepursuavaa, että myös laadukkaita podcasteja on todennäköisesti ääretön määrä. Vaikka en tekisi mitään muuta, en ehtisi kuunnella kaikkia kehuttuja podcasteja, en edes tuplanopeudella. Tarjoaisipa joku podcastien litterointi- ja tiivistyspalvelua.

Sitä odotellessa on pakko tehdä rankkaa harvennusta. Henkilökohtaisesti olen jättänyt mediamaisemaani vain yhden podcastin, jota kuuntelen säännöllisesti. Se on Conan O’Brien Needs A Friend (2018–), takavuosien kuulun talk show -juontajan Conan ­O’Brienin kerran viikossa ilmestyvä hieman yli tunnin mittainen sekoitus pitkää haastattelua, hassuttelua ja mainoksia, jotka Conan lukee yhdessä ”avustajansa” eli podcastin toisen juontajan Sona Movsesianin kanssa yleensä aivan päin prinkkalaa. Lisäksi show’n tuottaja Matt Gourley tuo jaksoihin oman lisänsä.

Moni suomalainen muistaa Conanin 2000-luvun ensimmäiseltä vuosikymmeneltä, kun Sub ja sen edeltäjät esittivät Late Night with Conan O’Brien -keskusteluohjelmaa. Ohjelma nautti Suomessa suursuosiota. Kun Conanille vielä selvisi, että hän näyttää aivan silloiselta Suomen presidentiltä Tarja Haloselta, Suomi-viittaukset ja -suosio räjähtivät. Lopulta Conan kävi vierailulla Suomessa ja teki siitä jakson mittaisen dokumentin.

Sittemmin Conanin talk show -ura on kääntynyt ehtoon puolelle. Hän oli pitkään huipun läheisyydessä, piipahti aivan huipulla ja putosi sieltä no­peasti pois, kiitos showbisnespamppujen loputtoman typeryyden.

Ilmeisesti jokainen seinä kuitenkin todella on ovi, sillä nyt Conan tekee yhtä maailman parhaista podcasteista.

Conanin omalaatuisuus, outo yhdistelmä itsensä vähättelyä, avoimuutta mielenterveysasioista, koomista kielentajua, historiafaniutta, salamanno­peaa improvisointikykyä ja vuosien varrella kerättyä verkostoa toinen toistaan valovoimaisemmista vieraista sopii intiimiin podcast-formaattiin paremmin kuin mikään muu koskaan kuulemani keskusteluohjelma. Lisäksi Conanin tyyli toimii paremmin pidemmissä haastatteluissa kuin lyhyissä talk show -rykäisyissä. En ole nauranut minkään muun podcastin kanssa yhtä paljon.

Uskomatonta kyllä, Conanin uran huippu on television ulkopuolella.

Conan O’Brien Needs A Friend kaikissa suurimmissa podcast-palveluissa.