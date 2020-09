Voittajan valitsi kirjailija ja kuvataiteilija Rosa Liksom. Hän kannustaa palkinnolla muotoiluyhteisöä innovaatioihin, joiden avulla voidaan valmistaa vähemmistöryhmien kaipaamia tuotteita.

Joonas Kyöstilä on voittanut tämän vuoden Ornamo-muotoilupalkinnon.­

Muotoilualan Ornamo-palkinnon on voittanut teollinen muotoilija Joonas Kyöstilä.

Kyöstilä on tuonut muodin ja muotoilun pyörätuolikäyttäjille. Hän suunnittelee FFORA-brändille, jonka tuotteet on suunniteltu pyörätuolien käyttäjiä varten.

”Olen kiinnostunut muotoilun sokeista pisteistä ja yleisöistä, jotka ovat yleisesti ottaen alipalveltuja, kuten pyörätuolikäyttäjät. Kun aloimme pari vuotta sitten tehdä käyttäjä- ja markkinatutkimusta, huomasimme, ettei ollut olemassa yhtään laukkua, joka olisi pyörätuoliin kiinnitettävä ja joka näyttäisi hyvältä ja toimisi hyvin”, Kyöstilä kertoo Ornamon tiedotteessa.

Palkinnon saajan valitsi kirjailija ja kuvataiteilija Rosa Liksom. Voittajan valintaan vaikutti Kyöstilän työn vastuullisuus. Liksom kiittää Kyöstilää tämän suunnittelutyöstä marginaaliin jäävien ihmisten hyväksi.

Liksom haluaa palkinnolla kannustaa muotoiluyhteisöä innovaatioihin, joiden avulla voidaan valmistaa erilaisia vähemmistöryhmien kaipaamia tuotteita.

”Joonas Kyöstilän suunnittelemissa pyörätuolien lisävarusteissa yhdistyvät oivalla tavalla funktionaalisuus ja laadukas design. Pyörätuoli on ankaraan kulutuskäyttöön suunniteltu apuväline, jonka käyttäjäkokemukselle on muotoilulla paljon annettavaa”, Liksom perustelee valintaansa.

Kyöstilä aikoo jatkaa suunnittelua marginaaliin jääville ihmisille. Hän toivoo, että myös muut muotoilijat tarttuisivat rohkeasti tällaisiin aiheisiin.

”Hienointa on, ettemme puhu vain esineiden suunnittelusta, vaan normalisoinnista. Voimme tuoda keskusteluun esimerkiksi sen, että pyörätuolikäyttäjillä pitäisi olla oikeus ilmaista itseään ihan niin kuin me muutkin”, Kyöstilä sanoo tiedotteessa.

Kyöstilä on opiskellut Aalto-yliopistossa ja New Yorkin Parsons School of Desingnissa.

Palkinnon suuruus on 5 000 euroa.

Ornamo on vuonna 1911 perustettu muotoilualan asiantuntijajärjestö, jolla on yli 2 700 jäsentä. Jäsenet ehdottavat joukostaan palkinnon saajaa, joista järjestön hallitus valitsee kolme ehdokasta. Ulkopuolinen asiantuntija valitsee ehdokkaiden joukosta voittajan.