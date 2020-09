Sanoittajamestari Vexi Salmi on kuollut. Salmen poika Topi Salmi kertoo olevansa isälleen kiitollinen siitä, että on itse päässyt jatkamaan työurallaan isänsä jalanjäljissä.

Suomen tunnetuimpiin sanoittajiin kuuluva Vexi Salmi on kuollut varhain tiistaiaamuna nopeasti edenneeseen vaikeaan sairauteen. Salmi oli kuollessaan 77-vuotias.

Salmen poika Topi Salmi kertoo, että hänellä on isästään hyvin lämpimät muistot. Vexi Salmen sairaus eteni kriittiseen tilaan muutamassa viikossa.

”Vexi on ohjannut minunkin elämääni monella tapaa. En varmasti tekisi nykyisiä töitäni ilman hänen vaikutustaan”, Salmi kertoo.

Topi Salmi on levy-yhtiö Turenki Recordsin toimitusjohtaja ja sanoittaja. Uransa alkuvaiheessa hän työskenteli myös isänsä levy-yhtiössä.

”Tuntuu siltä, että olimme näinä viimeisinä vuosina läheisimpiä kuin koskaan. Pääsin toissa joulun aikaan Vexin mukana käymään Saksassa katsomaan hänen nuoruutensa paikkoja. Se oli minulle todella merkityksellinen matka.”

Irwin Goodman ja Vexi Salmi vuonna 1970.­

Salmi vietti nuoruudessaan noin vuoden ajan Saksassa, jossa hän lastasi rekkoja yhdessä ystävänsä Antti Hammarbergin (Irwin Goodmanin) kanssa. Samalla reissulla Hampurissa kaksikko sattui kuulemaan erästä tuntematonta, The Beatles -nimistä yhtyettä – jonka musiikista he eivät suuremmin välittäneet ja poistuivat paikalta.

Isänsä työn merkitystä suomalaiselle musiikille Topi Salmi pitää todella suurena.

”Vexin sanoitettu tuotanto on käsittämättömän laaja ja monipuolinen. Ihailen sitä, miten hän osasi pukea monenlaisia tunteita teksteihinsä, rillumareistä todella koskettaviin kappaleisiin. Hänen tuotantonsa ääripäistä on jäänyt elämään klassikoita, joten on hienoa, että häntä ei voi lokeroida vain yhden tyylilajin kirjoittajaksi.”

Salmi on sanoittanut muun muassa Irwin Goodmanin hitit St. Pauli ja Reperbahn ja Rentun ruusu, Kirkan Surun pyyhit silmistäni ja Vesa-Matti Loirin Sydämeeni joulun teen. Sanoittajana Salmi oli äärimmäisen tuottelias. Urallaan hän sanoitti yhteensä tuhansia kappaleita. Yli 3 000 niistä on levytetty.

”Hänen tekniikkansa oli hioutunut äärimmilleen. Vexillä oli suuri elämänjano ja uteliaisuus erilaisiin asioihin, mistä myös laulujen aiheet uskoakseni syntyivät.”

Vaikka sekä isä että poika työskentelivät sanoittajana, ammatillista ideoiden vaihtoa he eivät Topi Salmen mukaan suuremmin harjoittaneet.

”Noin 20 vuotta sitten istuimme kerran olohuoneen pöydän ääressä ja katsoimme muutaman sanoitusteknillisen asian, mutta sekään ei kestänyt kovin kauaa. Muuten keskustelumme liittyivät isolta osin jääkiekkoon ja musiikkiin kuuntelijan näkökulmasta”, Salmi kertoo.