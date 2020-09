Uutta Mulan-elokuvaa vaaditaan boikottiin: Elokuvaa on kuvattu Kiinassa alueella, jossa uiguurivähemmistöä kidutetaan leireillä, lopputeksteissä kiitelläään viranomaisia

Mulan-elokuva sai ensi-iltansa viime viikolla. Nyt ihmisoikeusjärjestöt vaativat Disneytä kertomaan avoimesti, minkälaista yhteistyötä se on tehnyt Kiinan viranomaisten kanssa.

Disneyn uutuuselokuva Mulan on joutunut julkaisunsa jälkeen kovan arvostelun kohteeksi.

Mulan julkaistiin viime viikolla Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa ja osassa Euroopan maista poikkeuksellisesti suoraan Disney+-suoratoistopalvelussa. Alun perin elokuvan oli tarkoitus tulla elokuvateattereihin maaliskuussa, mutta koronaviruspandemia sotki suunnitelmat.

Nyt elokuvan julkaisun jälkeen netissä ovat voimistuneet vaatimukset elokuvan boikotoinnista. Alun perin puheet boikotista alkoivat jo ennen elokuvan julkaisua.

Noin vuosi sitten elokuvan päänäyttelijä Liu Yifei ilmoitti sosiaalisen median sivustolla Weibossa tukevansa Hongkongin poliisia alueella käynnissä olleissa, demokratiaa puolustaneissa mielenosoituksissa.

Poliiseja on syytetty alueella kohtuuttoman väkivallan käyttämisestä mielenosoittajia vastaan. Kiina otti toukokuussa käyttöön Hongkongin turvallisuuslain, eikä Hongkong ole enää sen jälkeen ollut alueena entisensä.

Elokuvan ensi-illan jälkeen kovasanainen arvostelu Mulania kohtaan on kasvanut entisestään muun muassa Twitterissä. Elokuvan lopputeksteissä annetaan erityiskiitokset Kiinan Xinjiangin maakunnan hallinnon osastoille. Osa elokuvasta on kuvattu Kiinassa Xinjiangissa.

Kiina on ollut kansainvälisen arvostelun kohteena siitä, että maan suurimman muslimivähemmistön uiguurien sydänmaille on perustettu uudelleenkoulutusleirejä, joissa uiguurivähemmistöön kuuluvia ihmisiä käännytetään pois islamista ja muslimikulttuurista.

Väkivalta leireillä on henkistä ja fyysistä. Yhteensä yli miljoona ihmistä on viety leireille. HS:n Kiinan-kirjeenvaihtaja Katriina Pajari vieraili Xinjiangissa vuonna 2019.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat vaatineet Disneyltä läpinäkyvyyttä siitä, minkälaista yhteistyötä se on tehnyt Kiinan hallinnon kanssa. Wall Street Journalin mukaan Disney on jakanut elokuvan käsikirjoituksen Kiinan viranomaisten kanssa taatakseen elokuvan julkaisun Kiinassa.

Disneyn edustajat eivät ole vastanneet kommenttipyyntöihin aiheesta.

Mulan on uusintaversio vuonna 1998 julkaistu klassikkoanimaatiosta. Elokuva on osa Disneyn uutta linjaa tehdä vanhoista animaatioelokuvista näyteltyjä versioita. Aikaisemmin vastaavat versiot on julkaistu muun muassa elokuvista Aladdin ja Leijonakuningas.

Suomen Disneyn edustaja kertoo HS:lle, että Mulan julkaistaan myös Suomessa suoraan Disney+-palvelussa ilman teatterilevitystä. Disney+-palvelun on aiemmin kerrottu tulevan käyttöön Suomessa ja seitsemässä muussa Euroopan maassa 15. syyskuuta.