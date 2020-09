Syntyi yllätyshitti, kun William osasi suomalaistaa tarpeeksi maailman epäsuomalaisinta genreä, kirjoittaa kriitikko Oskari Onninen.

Rap / albumi

william: Shakespeare.

Sony. ★★

Viime kesänä Wil­liam oli rauma­lainen nobody, nimeltäänkin tavallisin mahdollinen Ville Virtanen, joka teki Youtubesta napatun kitarakoukun päälle Penelope-nimisen kappaleen vartissa – niin hän väittää. Vuotta myöhemmin se on kaikkien aikojen pisimpään Suomen Spotifyn kärjessä ollut biisi.

Märempää rättiä tuskin voi samastuttavuutta suorittavien biisileiriammattilaisten naamaan hieroa.

Viime perjantaina William esitti Penelopen Posse-ohjelmassa. Biisi tuli – tietenkin – taustanauhalta, eikä artisti edes yrittänyt esittää laulavansa.

Show oli kuin koomikko Sacha Baron Cohen paljastaisi suomalaisen pop-maailman absoluuttisen naurettavuuden. Ehkä joku nauroi jossain kulisseissa ja kenties matkalla pankkiinkin. Tämäpä oli juuri niin helppoa kuin pitikin.

Elokuussa nuorisokanava oli päällä, istuin etupenkillä.

”Tää on tää Penelope. Täähän on aika hauska biisi”, isäni, 60 vuotta, kommentoi. Yleensä mikään räppiin viittaava ei ole kiinnostanut häntä. Melodioita ei kuulemma ole.

Penelope kiistatta on poikkeuskappale, kolme minuuttia yhtä koukkua. Hyvä siirto on myös jenkkiräppäri Cleverin englanninkielinen fiittaus.

Mutta radikaali biisi ei ole. Tätä räppi on viime vuodet ollut. William oli ensimmäinen, joka onnistui suomalaistamaan vajaa kymmenen vuotta sitten Soundcloudista valtavirtaan levinneen estetiikan niin, että striimiplatinat kilisevät.

Saman trendin kitaravetoisemmalla aallolla ovat vaihtelevan katastrofaalisin lopputuloksin yrittäneet väkisinratsastaa myös Tippa ja Costee.

Kumpikaan heistä ei ole yhtä häpeilemätön kuin William. Hänen kappaleissaan luupataan kitaralla näppäiltyjä musiikkileikkikoulutason sointukiertoja. Patetiaa hierotaan molli-Suomen alimpiin yhteisiin nimittäjiin. Se on temppu, joka tekee tekee ei-hauskan genren ei-hauskoista biiseistä ”aika hauskoja”.

Williamin käsittelyssä vaikeasti lokalisoitava ja ilkeäsoundinen erikoisgenre muuttuu Spotify-ajan taustamusiikiksi, jossa kuunneltava kuratoidaan fiiliksen mukaan. Siinä levy ihan onnistuu.

Sanoista ei tarvitse saada selvää, sillä nekin ovat vain osa tuotannon tekstuuria. Mutta jos Young Thugin sekopäisiä riimiprojektiileja on verrattu Jackson Pollockin abstraktiin ekspressionismiin, William kuulostaa Ikean sisustustauluilta, joihin on haluttu ”jotain urbaanii”.

Esikoislevy Shakespeare on vajaan puolen tunnin mittainen. Se ilmestyy hyvällä hetkellä. Penelope on kantanut ja kantaa Williamia vielä pitkään.

Williamin hahmo on täysin särmätön, mutta silti hänen kulmansa irvistävät. Räppikliseitä on peräkkäin niin monta, että syntyy tragikoomisia ristiriitoja.

Introkappaleessa hybrispoju riimittelee kovin kiemurteluttavasti, ettei häntä suostuttu ”nussii ku olin alhaal”, mutta ”ku oon ylhääl ne haluu dikkii raidaa”.

Kolmannessa kappaleessa kertoja kuitenkin vakuuttelee, että on ”sama poika vielki” – vaikka juuri äsken ei yhtään ollut, ainakaan ”nussimisella” mitattuna.

Niiden välissä kuullaan Kopiokissa-biisi, jossa kopioimalla hitin kirjoittanut ja levyn verran tätä hittiä kopioinut noviisiräppäri dissaa muita matkijoita.

Lisäksi rahaa on, veljille ollaan lojaaleja ja tällaista. Wanted on tekokaribialainen seksibiisi, jossa monogamia voittaa kaiken. Ihan itse taisit keksiä.

Williamin tuottaja Aitio käski kiinnittää YleX:n haastattelussa huomiota Williamin tapaan rikkoa suomen kielen sääntöjä siirtämällä sanojen paino ”vääriin” kohtiin.

On vaikea arvioida, osoittaako kommentti kehnompaa musiikin vai suomen kielen tuntemusta, mutta Penelopen tulkintaan siinä on avain.

Usein Williamin ulosanti kuulostaa Jukka Pojalta, mutta erilaisilla taustoilla. Oikeastaan William on trapin Jukka Poika.

Molemmat ovat suomalaistaneet maailman epäsuomalaisimman genren tavalla, joka kelpaa koko kansalle. Molemmat ovat varmasti monista suunnattoman ärsyttäviä. Molemmilla on outoa sanastoa ja satunnaisia irvokkuuksia – Williamilla anglismimuussi ja Jukka Pojalla lämpimään / kömpimään -loppusointu.

Siinä missä Jukka Poika antoi pilvenpoltolle hymyilevät kasvot ja pikkuisen moraalipaniikkiakin, William rankisteli Posse-esityksessään muka vetämällä kokaiinia nokkaan etusormeltaan. Ketään ei kiinnostanut, vaikka oli perjantai-illan primetime.

Sillekin joku varmasti nauroi kulisseissa. Mutta miksei naurattaisi, jos maakuntien Amerikka-larppi menee tällä tavalla läpi.

Kriitikon valinnat: Amerikan Samuli Putro, Seinäjoen suurinta psykedeliaa ja häädiskoklassikko suoraan Koreasta

Folk / albumi

Bill Callahan: Gold Record.

Drag City. ★★★

Jenkki­lauluntekijä Bill Callahanin baritoni on kuin kastaisi samettia vuosi vuodelta tumme­nevaan suklaaseen. Viime vuoden Shepherd in a Sheepskin Vest -levy starttasi Callahanin uralla uuden vaiheen: minimalistisinta folkia arkisimmista aiheista. Iän tuoma pehmeys täydentää Callahanin nokkeluutta, mutta Gold Recordin kappaleiden vähäisyys vaatii paljon. Vuonna 1999 Smog-nimellä levyttämänsä Let’s Move to the Country -kappaleen Callahan on nauhoittanut uudelleen. ”Let’s start a family, let’s have a baby”, hän laulaa. Alkuperäisessä lauseet jäivät kesken. Amerikan Samuli Putro, voisi sanoa.

Rock / albumi

Kairon; IRSE!: Polysomn. Svart. ★★★★

Itse­tarkoituksen suurilta kuulostaviin rock-yhtyeisiin ja itse­tarkoituksel­liseen psykedeliaan kannattaa suhtautua kuin vaali­lupauksiin: syvällä epäilyksellä ja paheksunnalla. Seinäjokinen Kairon; IRSE! on ollut molempia. Ja nimikin on ollut kovin itsetarkoituksellinen. Neljännellä levyllä Polysomnilla esteettinen harkinta on viimein löytynyt. Se on sijoitettavissa koordinaatistolle, jonka akselit ovat Oranssista Pazuzusta The Holyyn sekä My Bloody Valentinesta Tame Impalaan. Jälkimmäiset ovat mahdottomia matkittavia, mutta Kairon; IRSE! pääsee kirkkaasti kaikkien epäilysten tuolle puolen.

Elektroninen / albumi

Kelly Lee Owens: Inner Song.

Smalltown Supersound. ★★★★

Voi ottaa typeriä riskejä ja sitten voi coveroida Radioheadia. Weird Fishes/Arpeggi -kappaleen versiossaan elektronipoppari Kelly Lee Owens onnistuu kuitenkin paljastamaan, miten suorat linjat vuoden 2007 Radioheadista on vedettävissä sekä taakse amerikkalaiseen minimalismiin että eteen 2010-luvun elektroniseen musiikkiin. Walesilaisen Owensin toinen albumi Inner Song hyödyntää erinomaisesti teknon ja popin välisiä tiloja: kaaret ovat pitkiä, mutta muoto menee melodia edellä. On-kappale kuulostaa Grimesille Visions-levyn (2012) jälkeen pedatulta vaihtoehtotulevaisuudelta. Sen loppua parempaa teknoa tuskin voit kuulla tänä vuonna olohuoneessasi.

Pop / single

BTS: Dynamite.

BigHit. ★★★★★

Korealainen BTS on ollut vuosia maailman suurin poika­bändi, mutta läpimurtoa teiniyleisön ulkopuolelle on saanut odotella. Vaikka ei sen poptimismin maailmassa luulisi vaikeaa olevan. Mutta tässä se nyt on! Dynamite on höpsöistä höpsöin hyvän fiiliksen funkjytä, jolle on mahdoton sanoa ei. Se on ollut ilmestymisensä jälkeiset pari viikkoa globaalin Spotifyn kärkikahinoissa ja on sieltä tuleva jäämään häädiskoihin ja yökerhojen hittiputkiin vuosikausiksi. Miksi? Kertosäkeen megakoukun, alkoholin ja tanssilattian yhteisvaikutuksen voi kirjata luonnonlaiksi. Ja siihen modulaatio päälle, kuin kunniakierrokseksi. Ja vielä kerran: ”Cause, I, I, I…”