God's Own Country ★★★★

Britannia 2017 (12)

Teema klo 22.15 ja Yle Areena

Pohjois-Englannissa York­shiressa maalaismaisemat ovat yhä koskemattomia ja kauniita. Siksi seutua on sanottu jumalan omaksi maaksi. Siihen viittaa Francis Leen elokuvan nimi God’s Own Country.

Siellä Saxbyjen maatilalla nuori Johnny (Josh O’Connor) raataa, koska äiti on häipynyt, isä puoliksi halvaantunut ja mummi vanha. Joka ilta hän ryyppää rajusti paikallisessa pubissa.

Karitsointiaikaan avuksi ­pestataan romanialainen ­Gheorghe (Alec Secăreanu). Kukkuloille leiriytyneiden lammaspaimenten välille leimahtaa into­himo.

Yhtäläisyys Ang Leen elokuvaan Brokeback Mountain (2005) on melkein huvittava. God’s Own Country ei ole yhtä eeppinen kuin vuosikymmeniä kattava Brokeback Mountain. Tässä roihu sijoittuu muutaman viikon sisään.

Johnny elää vereslihalla. Miesten ensimmäinen eläimellinen akti muistuttaa mutapainia. Johnnyssa on samaa kytevää raivoa kuin Taviani-veljesten elokuvan Isäni, herrani (1977) paimenessa. Mutta Johnnylle antaa mahdollisuuden kehittyä rakkaus eikä kirjasivistys.

Francis Lee (s. 1969) sekä käsikirjoitti että ohjasi esikoisensa. Samoin kuin Johnnyn hänen piti päättää nuorena, jääkö kotitilalleen Yorkshireen. Lee lähti ensin näyttelijäksi ja sitten ohjaajaksi. God’s Own Country toi läpimurron.

Brokeback Mountain avasi tietä homoelokuville ja nykyään niitä esitetään ilman etuliitteitä. Samoihin aikoihin God’s Own Countryn kanssa myös Luca ­Guadagninon Call Me by Your Name (2017) oli iso tapaus taide-elokuvassa.