Kesä jona kaikki muuttui Luca Guadagninon ohjaama Call Me by Your Name kertoo luontevasti ja rohkeasti homoseksuaalisten tunteiden heräämisestä Pohjois-Italiassa vuonna 1983

Kesäisen ilmavasti kerrotun elokuvan loppupuolella tilaa saa myös elämänviisaus, joka lienee lähtöisin Oscarilla palkitulta ikämieskäsikirjoittajalta James Ivorylta.

Call Me by Your Name ★★★★

Italia/Ranska/USA 2017, Teema ke klo 22.00 (K12).

Niin laulut, kirjat kuin elokuvatkin kertovat usein kesästä, joka erottui kaikista muista.

Luca Guadagninon ohjaama draama Call Me by Your Name on onnistunut, ilmava lisä tähän tarinankerronnan perinteeseen. Se myös on monisyisempi kuin suurin osa edeltäjistään.

Tapahtumat sijoittuvat huvilalle Pohjois-Italiassa vuonna 1983. Akateemisen perheen 17-vuotias vesa Elio (Timothée Chalamet) viettää kesäänsä korkeakirjallisuutta lukien ja klassista musiikkia nuottiviivastolle siirtäen. Hänen arkeologiaan erikoistuneen professori-isänsä assistentiksi saapuu amerikkalainen Oliver (Armie Hammer).

Ylituttavallisen ja välillä ylimielisenkin tuntuinen jenkki hämmentää sivistynyttä Eliota niinkin helposti kuin kumoamalla mehulasin kerralla kurkkuunsa. Toisaalta Oliver kykenee sujuvasti selostamaan aprikoosi-sanan monimutkaisen etymologian.

Osa elokuvan viehätystä on, että äärimmilleen viritetty akateeminen kesänvietto väkisinkin hymyilyttää paikoin – vaikkapa kohdassa, jossa Elio soittaa pianolla Bachia kuten Franz Liszt sitä tulkitsisi, tai perheen äidin lukissa ääneen 1500-luvulla kirjoitettua rakkaustarinaa.

Tällaisten kohtausten muuttuminen parodiaksi vaatisi vain pienen särön, ja siksi oikea tunnelma ja Chalamet'n siihen istuva näyttelijäntyö on äärimmäisen tärkeää.

Toinen, yleismaailmallisempi viehätys liittyy nuoruuden kesän vellovuuteen, tapaan, jolla asioita tapahtuu, mutta monet niistä tuntuvat vain ajan kulumiselta. Merkityksellisissäkin hetkissä on usein epäselkeyden ja suunnan hakemisen aura.

Sitten äärimmäinen sivistyneisyys kohtaa seksuaalisen heräämisen. Elion ihastuminen, hämmentyminen, rohkeus ja haavoittuvaisuus sekoittuvat pelissä, johon ennalta-arvaamattomuutta osaltaan tuo 1980-luvun suhtautuminen homoseksuaalisuuteen.

Syksyä kohti kuljettaessa kerrontaan lipuu myös elämänviisautta. Sen lähde lienee James Ivory (s. 1928), joka on käsikirjoittanut elokuvan André Acimanin romaanin pohjalta. Työ palkittiin Oscarilla.

Ivory muistetaan yhdessä elämänkumppaninsa, tuottaja Ismail Merchantin (1936–2005) kanssa tekemistään epookkielokuvista kuten Pitkän päivän ilta (1993) ja Hotelli Firenzessä (1985). Sekin muuten alkoi kesästä Italiassa.

Guadagnino puolestaan kuvasi rock-muusikon kesälomaa pätevässä A Bigger Splashissa (2015). Ohjaaja tunnetaan myös ylipitkästä Suspiria-kauhuelokuvasta (2018) ja viileähköstä draamasta Rakkautta italialaisittain / Minä olen rakkaus (2009).

Taide-elokuvalle ja kesätarinalle poikkeuksellisesti Guadagnino aikoo ohjata Call Me by Your Namelle jatko-osan. Pohjana on Acimanin samoista henkilöhahmoista kertova romaani Find Me (2019).