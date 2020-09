Megatähti Kim Kardashian Westin perheen elämästä, suhteista ja liiketoimista kertovaa tositelevisio-ohjelmaa on nähty jo 20 kauden verran. Professorin Robert Thompsonin mukaan Kardashianit saivat nostettua tositelevisiogenren uudelle, kypsemmälle tasolle.

Kardashianeista ja Jennereistä kertova tosi-tv-ohjelma lopetetaan. Keeping up with the Kardashians -ohjelmaa on näytetty 14 vuoden ja 20 kauden ajan.

”Raskain sydämin teimme vaikean päätöksen perheenä ja sanomme hyvästit Keeping up with the Kardashians -ohjelmalle”, Kim Kardashian West kirjoitti Twitterissä.

Ohjelman viimeinen kausi näytetään vuoden 2021 alussa. Kim Kardashian West ei kerro twiitissään, miksi sarja on päätetty lopettaa.

Sarjan kautta Kim Kardashian Westin perhe ja suku on noussut maailmanlaajuisiksi tähdiksi. Suuri osa perheestä ei ollut tunnettuja, kun ohjelma alkoi vuonna 2007.

Alun perin ohjelmassa seurattiin pääosin sisarusten Kimin, Kourtneyn, Khloén, Kendallin ja Kylien sekä äiti-Krisin elämää. Sarja keskittyi perheen välisiin suhteisiin sekä seurasi kauneus- ja muotibisneksessä mukana olevien naisten liiketoimia.

Ohjelman avulla Kim Kardashian Westistä on tullut erittäin tunnettu. Hänellä on Instagramissa yli 180 miljoonaa seuraajaa.

Syracusen yliopiston television ja populaarikulttuurin professorin Robert Thompsonin mukaan Kardashianit olivat taitavia televisiossa ja saivat nostettua tositelevisiogenren uudelle, kypsemmälle tasolle.

Thompsonin mukaan Kardashianeilla on erityisiä taitoja, joiden avulla he onnistuivat luomaan sellaisen viihdemuodon, joka sopi juuri heille.

”Pohjimmiltaan show oli sitä, miltä näyttää, kun joku elää elämäänsä etsien huomiota. Se, miten he tekivät sen, osoittautui mielenkiintoiseksi”, sanoo Thompson The New York Timesille.

Sarjan lopettamisesta ovat kertoneet muun muassa BBC, The Guardian ja Independent.