Tessan ja Hardinin on–off -suhde jatkuu entiseen sovinnaiseen tapaan häpeilemättömän asenteellisessa Hollywood-elokuvassa.

Josephine Langford ja Hero Fiennes Tiffin esittävät After We Collided-elokuvan pääosia.­

Draama

After We Collided, ohjaus Roger Kumble. Päärooleissa Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Louise Lombard, Dylan Sprouse. 106 min. K12. ★★

After-elokuvassa pikkuporvarilliseen esikaupunkielämään tuomittu teinityttö Tessa löysi uuden ulottuvuuden itsestään, kun hän tapasi vähän villimmän pojan, Hardinin. Sovinnainen kuvio oli peräisin Anna Toddin kirjasta, ja nyt Todd tahkoaa rahaa myös tuottamillaan elokuvilla.

Jatko-osa After We Collided jatkaa täsmälleen samaa, eli kun Tessalla ja Hardinilla tuli viimeksi bänät, niin nyt he sitten palaavat taas yhteen. Ja eroavat ja palaavat. Harrastavat seksiä (joutessani laskin: viisi kertaa), vannovat rakkautta ja riitelevät.

Miten heppoisilla eväillä voikaan menestys syntyä.

Nyt Tessa ja Hardin alkavat jo olla aikuisia, parikymppisiä. Tessa on saanut harjoittelijanpaikan menestyvästä kustantamosta, ja siellä työkaveriksi ilmaantuu ikätoveri Trevor (Dylan Sprouse).

Puitteet ovat kunnossa, mutta henkisesti ollaan edelleen teinitasolla.

Ikävintä jatko-osassakin on häpeilemätön asenteellisuus, josta Hollywoodin olisi korkea aika jo irrottautua, jos etsitään uudenlaisia nuoria yleisöjä. Hardinin toksiset piirteet esitetään vetovoimaisina, jännittävinä, kun taas rillipäinen, asiallinen Trevor on Tessan silmissä korkeintaan kiva mutta epäeroottinen. Ja kun Tessa kännipäissään pilkkaa kliseistä pahisbilettäjää huoraksi, sen oletetaan olevan hauska kohtaus.

Tämäkin on jo vähän ylianalyysia, sillä After-jatko on vain todella huono elokuva.

Australialainen Josephine Langford ei osoita lainkaan komediallisia kykyjä eikä oikein muitakaan. Britti Hero Fiennes Tiffiniltä on turha edes odottaa mitään.