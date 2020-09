Vuonna 2019 kuollut Markus Copper oli Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen taiteilija, sanoo taidekriitikko Timo Valjakka. Nyt hänen 25 vuotta vanha teoksensa on noussut yllättäen esille.

Tiistaina Helsingin poliisi julkaisi yllättävän tiedotteen, joka keräsi aluksi huvittuneita ja yllättyneitä reaktioita sosiaalisessa mediassa. Myös Helsingin Sanomat uutisoi tiedotteesta.

”Helsingin poliisi etsii taideteoksen osia, joissa voi olla räjähdysainetta – ’Kolme kadoksissa olevaa osaa täytyy löytää ja tehdä vaarattomiksi’”, jutun otsikossa kerrottiin.

Helsingissä on siis kateissa kolme osaa taideteoksesta, joissa voi olla räjähdysainetta ja jotka voivat olla vaarallisia.

Kuulostaa hämmentävältä. Vielä hämmentävämmäksi asia kävi, kun tiedotetta lukiessa kävi ilmi, että kyse on 25 vuotta vanhasta teoksesta.

Huvitusta selvästi herätti myös tiedotteen yhteydessä julkaistu kuva. Kuten Kiasman museonjohtaja Leevi Haapala kuvailee Iltalehdelle, kuuteen osaan jaetun teoksen veistokset olivat ”falloksen muotoisia”.

Poliisin julkaisema kuva Copperin Sixpack of Instant Death -teoksen osasta.­

Sixpack of Instant Death -nimisen teoksen on tehnyt kuvanveistäjä Markus Copper, joka kuoli äkillisesti työhuoneessaan toukokuussa 2019.

Miten Helsingin poliisi on päätynyt nyt jahtaamaan sukuelimen muotoisia osia vaarallisesta teoksesta, joka on 25 vuotta vanha ja jonka tekijä itse on kuollut?

Helsingin poliisin viestintäasiantuntija Anniina Tourunen kertoo, että hänen käsittääkseen vanhan teoksen osien etsiminen ei ole saanut alkuaan vaaratilanteesta. Yksikään Copperin teoksen osista ei ole tiettävästi räjähtänyt.

Kovin tarkasti Tourunen ei osaa avata sitä, miksi teokseen on juuri nyt kiinnitetty huomiota.

”Poliisi sai elokuussa yhteydenoton asiaan liittyen, sen pohjalta lähdimme selvittämään asiaa. Sitä ei avattu, kuka ja miten otti yhteyttä teoksesta”, Tourunen kertoo.

Oikeastaan Copperin teoksen vaarallisuuden ei pitäisi olla millään tavalla yllättävä tai hämmentävä asia.

Kuten Helsingin Sanomiin kirjoittava taidekriitikko Timo Valjakka kuvasi Copperin muistokirjoituksessa, erityisesti taiteilijan uran alkupuolen teokset olivat ”ilmeeltään väkivaltaisia ja osin myös konkreettisesti vaarallisia”. Juuri tähän kategoriaan kuuluu myös Sixpack of Instant Death.

Vuonna 2006 julkaistussa Voima-lehden jutussa Copper kuvaili teosta ja sen olinpaikkaa kahdella sanalla.

”Pommit kavereilla.”

Myös Leevi Haapala kertoo Iltalehdelle, että Copper jakoi kuuteen osaan jaetun teoksensa nimenomaan ystävilleen ja kollegoilleen.

”Ajatuksena oli, että yhdessä toisiinsa kytkettyinä ne räjähtäisivät”, Haapala sanoi Iltalehdelle.

Toistaiseksi epäselväksi jää vielä se, miksi Copperin ystäville ja kollegoille jakaman teoksen osat ovat kaikkien näiden vuosien jälkeen herättäneet sellaisen huolen, että aiheesta on päätetty ottaa yhteyttä poliisiin.

Copperin koko uraa tarkastellessa Sixpack of Instant Death ei ole erityisen merkittävä teos. Timo Valjakka sanoo, ettei ole koskaan nähnyt sitä, mutta pitää sitä pienimuotoisena teoksena, jota ei ollut tarkoitettu julkiseksi.

”Ei mikään museo olisi ottanut sitä näyttelyynsä, koska siinä oli koko ajan tämä ulottavuus [mahdollisuus räjähtämiseen].”

”Ajattelen, että tämä oli tyypillinen Markuksen teos”, Valjakka sanoo.

Copperia Valjakka pitää yhtenä sukupolvensa merkittävimmistä kuvanveistäjistä ja suomalaisen veistotaiteen uudistajana. Oleellista Copperin monessa teoksessa oli Valjakan mukaan nimenomaan vaaran tuntu, joka ei ollut illuusiota vaan syntyi todellisesta fyysisestä uhasta.

Valjakan mukaan Copper ei ollut tyylillään kansainvälisesti ainutlaatuinen taiteilija, mutta Suomesta hän ei tiedä toista kuvanveistäjää, jonka teokset olisivat pohjautuneet vastaavalla tavalla todelliseen vaaraan.

Yksi esimerkki tällaisista teoksesta on 5 000-kiloinen teräspallo Juggernaut (1992–95), joka Valjakan mukaan alkoi liikkua liiketunnistimen avulla katsojaansa kohti, kun katsoja meni samaan tilaan pallon kanssa.

”Jos muistan oikein, teos herätti aikanaan jonkin verran keskustelua siitä, onko tällaista luvallista tehdä”, Valjakka sanoo.

Copperin tunnetuin veistos on Kiasman kokoelmiin kuuluva Seitsemän meren arkkienkeli (1999). Se on valtava, muun muassa vanhojen kirkkourkujen pillistöä hyödyntävä pneumaattinen valas, teknisesti mutkikas laite, joka valaiden matalaa laulua toistaessaan saa näyttelytilan seinät ja ikkunat tärisemään.

Copperin teosten vaarallisuus ei kohdistunut vain yleisöön.

”Ne olivat vaarallisia paitsi yleisölle, myös esitettäville paikoille ja hänelle itselleenkin.”

Monista Copperissa kirjoitetuissa jutuissa nostetaan esille, miten Copper kävi aikoinaan lähellä kuolemaa sahattuaan vasemman kätensä irti. Loppuelämänsä ajan taiteilija eli proteesin kanssa.

Persoonallinen taiteilija ei välittänyt julkisuudesta ja antoi haastatteluja vain harvoin.