Kimmo Lylykangas johtaa teknillisen yliopiston arkkitehtikoulutusta Virossa. Sitä ennen hän opetti Uumajan arkkitehtikoulussa ja Aalto-yliopistossa Otaniemessä.

Arkkitehti Kimmo Lylykangas matkustaa töiden takia useana päivänä viikossa Helsingin ja Tallinnan välisellä lautalla ja käyttää matkan työntekoon.

”Minulla on työhuone vaihtuvalla merinäköalalla”, hän lohkaisee.

Lylykangas on Tallinnan teknillisen yliopiston professori ja arkkitehtiosaston johtaja. Hän ei silti ole tullut hankkineeksi asuntoa Tallinnasta, vaikka joutuukin matkustamaan sinne paljon, koska hänestä kahden tunnin merimatka suuntaansa on rauhallinen työrupeama.

Koronaepidemian alettua Lylykangaskin joutui tekemään etätöitä kotonaan Töölössä ja luennoimaan netin välityksellä. Nyt merimatkat ovat taas alkaneet, tosin tilanteen pysyvyys on vielä epävarmaa.

Tallinnaan Lylykangas houkuteltiin vuonna 2018. Sitä ennen hän opetti Uumajan arkkitehtikoulussa ja Aalto-yliopistossa Otaniemessä. Hänen erikoisosaamistaan ovat energiatehokkaat rakennukset, joita hän on itsekin palkitusti suunnitellut.

”Olen tehnyt paljon työtä kestävän rakentamisen parissa, koska katson sen olevan meidän sukupolvemme keskeisin haaste. Nyt voisimme vielä vaikuttaa ilmastonmuutokseen”, hän tähdentää.

”Törmään usein argumenttiin, että kestävyys on paljon muutakin kuin energiatehokkuutta. No niinhän se onkin”, Lylykangas myöntää, mutta ”tällä kommentilla puhuja haluaa usein sanoa, ettei halua perehtyä energiaan liittyvään problematiikkaan, joka on kuitenkin varsin keskeinen ongelma rakennetussa ympäristössä. Jos haluamme ratkaista kestävyysongelmia, on syytä tarttua niistä olennaisimpiin ja astua rohkeasti oman mukavuusalueen ulkopuolelle.”

Lylykankaan mukaan arkkitehtien ei tarvitse pitäytyä vain laskennallisissa mittareissa, vaan miettiä, miltä näyttää ympäristöä vähemmän kuormittava elämäntapa.

Virossa opiskelijat eivät ole ­aivan yhtä kiinnostuneita ilmastonmuutoksesta ja kestävästä kehityksestä kuin Suomessa tai Ruotsissa. Tämän Lylykangas haluaa muuttaa.

Hän kertoo, että Viro on OECD:n hiili-intensiivisin talous, ja maan verkkosähkön CO2e-päästökerroin on Euroopan korkeimpia palavan kiven energiakäytön vuoksi.

Vuosi sitten virolainen Kadri Simson nimitettiin energia­komissaariksi, ja Viro sitoutui EU-maiden enemmistön vana­vedessä hiilineutraaliustavoitteeseen. Pian tämän jälkeen Narvan entinen kaupunginarkkitehti nimitettiin valmistelemaan rakennusten hiilijalanjäljen säädös­ohjausta, mikä on tällä hetkellä kuuma aihe Virossa.

”Tämä on tausta sille, että meidän johdollamme kehitetään nyt eurooppalaista kasvihuonekaasupäästöjen laskentamenetelmää ja työkalua kaavoitusta varten”, Lylykangas kertoo.

Lylykangas pitää Tallinnan uutta arkkitehtuuria rohkeana.

”Toivon kuitenkin, ettei Hadid Architectsien suunnitelmaa Tallinnan sataman alueella koskaan toteuteta”, hän lisää.

Hän pitää jäsentymätöntä sataman aluetta ainutkertaisena mahdollisuutena Tallinnan keskustan kehittämiselle.

”Hyvä kaupunkisuunnitelma on niin vahva kaupunkitilallinen ja toiminnallinen ratkaisumalli, että se kestää monenlaiset, vaiheittain toteutuvat rakennukset – niin Tallinnassa kuin Helsingissäkin”, hän arvioi.

Viron arkkitehtikoulutus alkoi 102 vuotta sitten Teknillisessä yliopistossa, mutta neuvostoaikana se siirrettiin taideakatemiaan. Kymmenkunta vuotta sitten päätettiin kuitenkin käynnistää uudelleen Teknillisessä yliopistossakin arkkitehtikoulutus, jota Lylykangas nyt johtaa.

”Meidän täytyy tehdä kovasti töitä koulutusohjelmien profiloinnissa, jotta voimme perustella kahden yliopistotasoisen arkkitehtikoulun toimimista samassa kaupungissa”, Lylykangas sanoo.

Toisaalta kahdelle erilaisia painotuksia sisältävälle arkkitehtikoulutukselle on hänen mukaansa olemassa pitkä traditio.

”Taideakatemian opetus on erinomaista, ja sieltä on tullut paljon hyviä arkkitehtejä. Tiedeyliopiston osana me painotamme tutkimuspohjaista opetusta ja monialaista yhteistyötä. Tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen aktivoiminen on yksi keskeisistä työtehtävistäni”, Lylykangas kertoo.

Uumajan erityislaatuinen ja kansainvälinen maisteriohjelma muutti Lylykankaan käsitystä arkkitehtikoulutuksesta ja arkkitehdin roolista pysyvästi. Sen jälkeen suomalainen arkkitehtikoulutus on tuntunut liian käsityömäiseltä.

”Ennen tilaohjelman ratkaisemista olisi hyvä pohtia kriittisesti sitä, minkälaisten kokonaisuuksien osa suunniteltava rakennus on; minkälaisia kehityskulkuja olemme edistämässä tai vahvistamassa.”

Lylykangas kasvoi ja kävi koulunsa Keski-Suomessa Laukaassa. Äiti oli opettaja, isä insinööri. Hänet houkutteli arkkitehtiosaston pääsykokeeseen kiinnostus taiteellisen ja teknisen näkökulman yhdistämiseen.