Poukkoilevassa ranskalaisessa dokumentissa haastatellaan muun muassa brittiläistä Clive Stafford-Smithiä, joka tuli tunnetuksi Guantanamon vankien pääasianajajana.

Ranskalaisdokumentti Terroristin ihmisoikeudet? (Ranska 2020) kiertelee kiperän kysymyksen äärellä: kuuluvatko ihmisoikeudet myös heille, jotka eivät piittaa muiden hengestä?

Eurooppalaisesta näkökulmasta aihe on erityisen ajankohtainen paristakin syystä. Monet Euroopan maat ovat joutuneet useiden terrori-iskujen kohteeksi viime vuosina. Lisäksi Euroopasta vaikkapa Isisin riveihin lähteneet vierastaistelijat ja heidän perheenjäsenensä ovat palaamassa takaisin kotimaahansa. Miten heidän kanssaan tulisi menetellä?

Ohjelman kiinnostavimmassa osuudessa tavataan paksunahkaisia asianajajia, jotka ovat työssään puolustaneet terrorismista syytettyjä. Heidän näkökulmastaan vaikea asia on lopulta kovin yksinkertainen: lakien on oltava samat kaikille, vaikka se tuntuisi toisinaan epämukavalta. Erityisen ongelmallista on, jos yleinen mielipide ja poliittinen paine alkavat ohjata oikeuslaitoksen toimintaa.

Jotta syytettyjen oikeusturva toteutuu, on selvitettävä mahdollisimman perinpohjaisesti, kuka teki ja mitä. Aina ei ole edes selvää, tulisiko vierastaistelijoita kohdella taistelijoina vai terroristeina. Prosessit ovat hitaita, mutta kiirehtiminen saattaa kostautua.

Karusta esimerkistä käy Tuni­sian vuoden 2015 iskut. Maaliskuussa terroristit iskivät Bardon museoon Tunisissa. Hyökkäyksessä kuoli 22 ihmistä. Viranomaiset alkoivat kiivaasti jahdata syyllisiä, ja haaviin jääneiltä puristettiin erilaisia tunnustuksia myös kiduttamalla. Sillä välin osa taustahahmoista pääsi livahtamaan ja toteuttamaan toisen iskun: kesäkuussa turistien suosimassa Soussessa kuoli 38 ihmistä.

Eräs ohjelmassa haastatelluista ihmisoikeusjuristeista on brittiläinen Clive Stafford-Smith, joka tuli tunnetuksi Guantanamon vankien pääasianajajana. Nyt hän puolustaa Syyrian vankileirien jihadisteja.

Stafford-Smith esittää dokumentin vahvasti tukeman ajatuksen, että Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten aggressiivinen sota terrorismia vastaan on vain itse asiassa lisännyt radikalisoitumista. Syyrian leirejä, joilla vierastaistelijat odottavat kohtaloaan, verrataan provosoiden EU-versioksi Guantanamosta.

Vaikean aiheen ympärillä pyörivä dokumentti poukkoilee näkökulmasta toiseen, eikä onnistu hahmottelemaan kunnollista kokonaiskuvaa. Toisaalta ehkä juuri siksi se tulee kuvanneeksi osuvasti sitä sekavaa todellisuutta, jossa oikeuslaitoksen toimivuutta juuri nyt koetellaan.

