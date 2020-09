Jukka Herva ja Olli Aarni ovat äänessä runollisesti ja filosofisesti.

Ihmiskunta tuottaa laitteita, jotka menevät jatkuvasti rikki. Toisaalta tuotamme jätettä, joka ei hajoa koskaan.

Jukka Hervan ja Olli Aarnin filosofinen ja runollinen kehittely pyörittelee rikkoutumista kaikilla tasoilla alkuräjähdyksen ja ­auton vikailmoituksen välillä. Housujen repeämisessä ja toisistaan etääntyvissä taivaankappaleissa on pohjimmiltaan kyse samasta asiasta, joka on jonkinlainen luonnonlaki. Rikkoutuminen on myös uuden alku.

Pohdiskelu kehittyy kulutus­yhteiskunnan kritiikiksi, jossa ”fossiilikapitalismi” ei ole poleeminen termi, vaan yleiskäsite. Lopussa tullaan koronavirukseen, joka rikkoi maailmamme aivan uudella tavalla.

Myös teoksen äänisuunnittelu on luovalla tavalla rikki – välillä levottomuuteen asti.

Kaikki menee rikki -radiofeature avaa Niklas Nybomin kokoaman kolmen itsenäisen radio­teoksen Loittonevat kappaleet -kokonaisuuden.

