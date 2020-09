Omalla tavallaan sekä I’m Thinking of Ending Things ja Tenet kertovat elokuva-alan tulevaisuudesta.

Netflixissä perjantaina julkaistu Charlie Kaufmanin ohjaama ja käsikirjoittama uutuus I’m Thinking of Ending Things on täysosuma, surrealistinen merkkiteos vanhuudesta, ajankulusta, elämästä ja sen merkityksettömyydestä. Siitä, että jotkut elämät – ehkä kaikki? – eivät etene oikein mihinkään. Siitä, että psyykemme rakentuu keräämistämme vaikutteista.

Positiivista porinaa elokuvasta on viimeisen viikon aikana kuullut sieltä täältä. Esimerkiksi elokuvatoimittaja Kalle Kinnunen asetteli elokuvaa vuoden parhaimpiin.

Osasyy porinaan lienee, että koronaviruspandemian aiheuttamien viivästysten vuoksi elokuva tuli tarjolle suunnilleen samaan aikaan kuin Christopher Nolanin ennakoitu kassamagneettiagenttiseikkailu Tenet, jonka senkin aiheena on aika.

Niiden vertailu on ehkä mieletöntä, mutta kiusaus liian suuri.

Ensin ilmeinen: Tenet on täyttänyt perinteiset valkokankaat, esimerkiksi Finnkinolla on pääkaupunkiseudun teattereissaan keskiviikkona 9. syyskuuta 24 eri Tenet-näytöstä.

I’m Thinking of Ending Things taas ei saanut elokuvateatterilevitystä lainkaan vaan tuli suoraan katsottavaksi Netflixiin.

Omalla tavallaan kumpikin näyttää elokuvien tulevaisuuden airuelta.

Nolanin kaltainen supernimi saa vielä tehdä jättibudjetilla elokuvia, jotka eivät ole osa mitään aiempaa tarinauniversumia tai muuta brändiä kuin brändiä nimeltä Nolan. Ja toisaalta Netflix voi rahoittaa surrealistisen ja kaikkia Hollywoodin tarinankerronnan sääntöjä rikkovan elokuvan.

Netflix tuskin julkaisee kovin monta I’m Thinking of Ending Thingsin kaltaista elokuvaa tulevaisuudessa, mutta täysin omalaatuisilla teoksilla ehkä kuitenkin on paikkansa suoratoistopalvelussa. Kaufmanin uutuus saattaa olla kaikkein epänetflixmäisin elokuva tähän mennessä. Tätä ei algoritmi tulokseksi pyöräyttäisi.

Entä sitten elokuvat itse?

Tenet rakentaa kaiken yhden jipon varaan ja luulee, että se on niin oivallinen, etteivät katsojat oikein tajua, mistä on kyse. Tosiasiassa jipossa ei ole mitään kovin ihmeellistä. Hienoja toimintakohtauksia sillä saa aikaan, siinä kaikki.

Samalla kun se luulee jipostaan niin paljon, että se dialogin kautta kertoo katsojille, että älkää nyt yrittäkö järkeillä, tuntekaa vain, se jättää henkilöhahmot yhdentekeviksi ja maailman kylmäksi.

I’m Thinking of Ending Things ei selittele, se näyttää – ja hämmentää viittauksillaan, joista vähintään osa menee todennäköisesti jokaiselta ohi ensimmäisellä katsomiskerralla. Pohjavire on suru, mutta päähenkilökaksikko on lämmin ja samaistuttava. Tämä on hyvin kaukana kauhuelokuvasta, vaikka traileri ehti siihen suuntaan jo viittoilla.

I’m Thinking of Ending Things on ainoastaan yhtä ahdistava kuin elämä itse, sillä juuri siitä elokuva kertoo. Kuvaaja Łukasz Żal vielä kuvaa samalla 4:3-kuvasuhteella kuin Cold Warissa (2018), mikä entisestään korostaa, että tässä ei ole mitään elämää suurempaa.

Jos on nähnyt Kaufmanin edellisiä elokuvia, jotka hän on joko käsikirjoittanut tai käsikirjoittanut ja ohjannut, minkään yllä olevasta ei pitäisi tulla yllätyksenä. Being John Malkovich, Adaptation – minun versioni, Tahraton mieli, Synecdoche, New York, Anomalisa; kaikki ne ovat tavalla tai toisella ahdistavia, mutta samalla niissä on aimo annos humaaniutta.

Ja kun Tenet kertoo täysin surrealistisen tarinan realismin keinoin, I’m Thinking of Ending Things kertoo realistisen tarinan täysin surrealistisin keinoin, osin nonsensenä.

Tenetin dialogiin asti on kirjoitettu ohje katsojalle: älä yritä järkeillä, tunne, vaikka tosiasiassa elokuvasta on tehty järjellä avattava palapeli. Jos erikseen pyydetään tuntemaan, jokin on pielessä. I’m Thinking of Ending Things ei pyydä, sen maailmaan vajoaa itsestään. Se ei ole palapeli, jonka jokainen osa pitäisi löytää ja esitellä selitysvideolla Youtubessa.

I’m Thinking of Ending Thingsissä elämä on pitkä automatka ei minnekään, Talking Headsin kappaleen tyyliin.

We’re on a ride to nowhere

Come on inside

Taking that ride to nowhere

We’ll take that ride

Maybe you wonder where you are

I don’t care

Silti katsomisen jälkeen tekee mieli järkeillä: mitä ihmettä elokuvan lopussa oikein tapahtuu? Kuinka synkkä lopetus oikein on?

Seuraavaksi seuraa merkittäviä paljastuksia elokuvasta! Niitä ei välttämättä kannata lukea, jos elokuvaa ei ole vielä nähnyt.

Elokuva tekee vähitellen selväksi, että elokuvan kertojan eli nuoren naisen (Lucy, Louisa, Lucia, Amy, nimi vaihtuu, kuten naisen vaatetus ja ammattikin) ja Jaken automatka (näyttelijöinä loistavat Jessie Buckley ja Jesse Plemons) ja tapaaminen Jaken vanhempien kanssa tapahtuu tosiasiassa (mitä se sitten tarkoittaakaan) vanhan talonmies-Jaken päässä. Alkuperäisromaanin lukeneille tämä on selvää, mutta myös elokuvan katsojina saamme alusta asti useita vihjeitä.

Tässä muutama:

Termospullo ja tohvelit Jaken vanhempien luona nähdään kummatkin vanhan talonmiehen käytössä.

Jaken vanhempien talo on nähty vanhan talonmiehen käytössä jo ennen kuin nuori nainen ja Jake saapuvat taloon.

Kellarin pesukoneessa on pesussa vanhan talonmiehen haalarit.

Kun nuori nainen kertoo katsojille, että on ajatellut panna pillit pussiin, autoa ajava Jake kysyy, sanoiko tämä jotain.

Kun talonmies-Jake seuraa lukion Oklahoma-musikaalin harjoituksia, autolla ajava nuorempi Jake kertoo kuulevansa musikaalin harva se vuosi. Ja vaikka Jake ei varsinaisesti ole musikaalien fani, listaa hän nuorelle naisen melkoisen määrän näkemiään musikaaleja.

Kun nuori nainen lausuu autossa muka itse kirjoittamansa runon Bonedog, tuo runo on Eva H.D.:n runokokoelman avatulla aukeamalla Jaken lapsuuden huoneessa.

Nuori nainen ei siis elokuvan esittämässä muodossa ole olemassa muualla kuin Jaken päässä. Talonmies-Jake ei ole erityisen taitava tarinankertoja, ja vähitellen ristiriitaisuudet kasautuvat niin, ettei hänen luomuksensa pysyy enää hänen hallinnassaan. Hän ei saa pidettyä kiinni edes mielikuvitustyttöystävästään.

Elokuvan kenties tärkein kohtaus on, kun nuori nainen tapaa vanhan talonmies-Jaken yöllä koulussa.

Jaken todellisuus ja kuvitelma törmäävät. Nuori nainen kysyy, onko vanha Jake nähnyt poikaystäväänsä Jakea.

Jake kysyy nuorelta naiselta telepaattisesti, miltä poikaystävä eli Jake itse näyttää.

Nuori nainen ei osaa vastata, sillä jo pari kertaa elokuvan aikana eri tavalla kerrottu tapaaminen baarissa kerrotaan nyt viimein todennäköisesti niin kuin se ”todella” meni.

Nuori nainen ja Jake eivät koskaan edes puhuneet.

”Olin siellä tyttöystäväni kanssa. Juhlimme vuosipäiväämme. Pysähdyimme yksille, ja joku tyyppi tuijotti minua. Se oli ärsyttävää. Naisena olemisen ammattitauti. Ei voi edes käydä yksillä. Aina joku katsoo. Hän oli hyypiö. Muistan toivoneeni, että poikaystäväni olisi paikalla. Se on tavallaan surullista. Naisena saa olla rauhassa vain, jos on toisen miehen seurassa. Kuin olisi jonkun omaisuutta. En pysty…en pysty muistamaan, miltä hän näyttää. Miksi muistaisin? Mitään ei tapahtunut. Ehkä se oli vain…se oli vain yksi tuhansista vastaavista epäkohtaamisista elämässäni.”

”Kuin pyytäisit kuvailemaan hyttystä, joka puri minua yhtenä iltana 40 vuotta sitten”, nuori nainen sanoo, hymähtää ja muuttuu taas totiseksi ennen kuin kysyy:

”Oletko nähnyt ketään kuvaukseen sopivaa?”

”En ole nähnyt ketään”, talonmies-Jake vastaa, nyt suullisesti, ei telepaattisesti.

”Paitsi sinua. Näen sinut.”

”Olen hieman huolissani hänestä”, nainen myöntää.

”Sille ei varmasti ole tarvetta”, Jake vastaa liikuttuneena, ”hän on turvassa, jos hän on täällä. Täällä on turvallista, hiljaista”.

Nuori nainen halaa Jakea. Jake tarjoaa nuorelle naiselle jälleen sinisiä tohveleita, niin kuin silloin ei-koskaan Jaken vanhempien luona.

Nuori nainen kieltäytyy kohteliaasti ja sanoo, että tohvelit ovat Jaken, ei hän voi niitä ottaa. Jake pitää tohvelit toisin kuin silloin aiemmin.

Nuori nainen kävelee pois, sanoo vielä heipat.

”Niin. Heippa”, Jake vastaa. Kumpikin hymyilee, viittä vaille itkien.

I’m Thinking of Ending Things on pohjimmiltaan tragedia. Olemme yksin vaikenevassa maailmankaikkeudessa, eikä todellisia merkityksiä voi perustaa mihinkään, olemme tuomittuja luomaan arvomme itse. Kaikki on valitettavasti vain omassa päässämme.

Entä lopetus? Mitä talonmies-Jakelle käy? Mitä todennäköisimmin hän jäätyy autoonsa; siksi hallusinaatio matoisesta siasta, jota Jake seuraa alasti, siksi vanhaksi meikattu Jake pitää Nobel-puheen, joka on napattu lapsuuden huoneen hyllyssä olleelta Kaunis mieli -elokuvan dvd:ltä (Jake halusi saada koulusta älykkyyspalkinnon, mutta sai vain tunnollisuuspalkinnon), siksi Jake esittää Oklahoma-musikaalin Lonely Room -kappaleen.

Loppukuva on talonmies-Jaken autosta koulun pihalla seuraavana aamuna. Loputtomalta tuntunut myrsky on päättynyt, taivas on kirkas ja auto täysin lumen peitossa. Lopputekstit. Kuva autosta jää taustalle, linnut sirkuttavat. Mutta kun lopputekstit alkavat päättyä, voi taustalta kuulla lumiauran ääniä.

On kevät, kohta kesä jatkuu.

Mutta koska kyseessä on Charlie Kaufman, elokuvalla voi hyvin olla vielä yksi taso lisää. Aiemmin elokuvassa talonmies-Jaken elämän äänet levisivät välillä nuoren naisen ja Jaken automatkan päälle.

Ehkä on sattumaa, että päänäyttelijöiden etunimet ovat lähes samat: Jessie ja Jesse. Joka tapauksessa he näyttelevät yhden ja saman henkilön ajatuksenjuoksua, Charlie Kaufmanin. Ja Charlie Kaufman on aiemmin käsikirjoittanut elokuvan Adaptation – minun versioni, jossa fiktiivinen mutta tositapahtumiin perustuva Charlie Kaufman kärsii ahdistuksesta, huonosta itsetunnosta ja tyhjän paperin syndroomasta. Tämä fiktiivinen Charlie Kaufman haukkuu aivan lyttyyn fiktiivisen kaksoisveljensä Donald Kaufmanin käsikirjoituksen, jonka loppupaljastus on, että kaikki tapahtuikin jonkun päässä. Ei ole olemassa typerämpää loppuratkaisua, fiktiivinen Charlie Kaufman sanoo.

Mutta kaikkihan tapahtuu joka tapauksessa oikean Charlie Kaufmanin päässä! Ja hän on vielä elossa, vaikka Jake kuoli.

”Ajatus voi olla lähempänä totuutta ja todellisuutta kuin teko.”

Hattu päästä.