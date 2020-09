Lehden arvion mukaan Tovelle voi odottaa myynti- ja festivaalimenestystä.

Elokuvalehti Variety kehuu suuresti uutta Tove-elokuvaa.

Lehden arvion mukaan Tove Janssonin elämästä kertova elokuva on viehättävä, pääosaa näyttelevän Alma Pöystin suoritus lumoava ja elokuva ylipäätään aistillisesti kudottu.

Arviossa jatketaan, että ohjaaja Zaida Bergroth on saanut elokuvan poreilemaan samaa energiaa kuin tosielämän Janssonilla on arkistopätkässä, joka nähdään elokuvan lopussa. Oletettavasti kyseessä on tunnettu kohtaus, jossa Tove Jansson tanssii kallioilla dokumenttielokuvassa Haru – yksinäisten saari.

”Viidennessä kokopitkässä elokuvassaan Bergroth pullistelee huomattavilla elokuvataidoillaan”, lehden kriitikko kirjoittaa. Myös Eeva Putron käsikirjoitusta kehutaan.

Arvion mukaan elokuva tekee suuren työn kuroessaan umpeen Muumien maailmanlaajuista suosiota ja toisaalta niiden luojan suhteellista tuntemattomuutta.

”Myynnin ja festivaalien kiinnostuksen pitäisi olla suurta”, arviossa kirjoitetaan. Lehden kriitikko näki Toven Toronton elokuvajuhlilla.

Suomen ensi-illassa Tove on 2. lokakuuta 2020.