The Rental muuttuu psykologisesta trilleristä kauhuksi, mutta ohjaaja ei menetä otettaan tarinasta.

The Rental kertoo kahdesta pariskunnasta, jotka vuokraavat talon viikonlopuksi.­

Trilleri

The Rental, ohjaus Dave Franco. Pääosissa Dan Stevens, Alison Brie, Sheila Vand, Jeremy Allen White. 89 min. K16. ★★★

Näyttelijä James Francon itsekin näyttelijänä toimiva pikkuveli Dave on ohjannut ja osin käsikirjoittanut tämän muutaman henkilön draaman ensimmäisenä pitkänä elokuvanaan. The Rental ei ole hullumpi esikoistyö, vaikka vaihtaakin vähän töksähtävästi tyylilajiaan kesken kaiken.

Kaksi pariskuntaa, Charlie ja Michelle (Alison Brie) sekä Charlien veli Josh (Jeremy Allen White) ja tämän tyttöystävä Mina (Sheila Vand) vuokraavat viikonlopuksi hulppean talon jyrkänteeltä, josta on hieno näköala kuohuvalle merelle. Charlie ja Mina ovat työtovereita, joiden viimeisen projektin onnistumista huvilaviikonlopulla olisi tarkoitus juhlia. Josh on klassinen luuseri, vankilassakin istunut kuumapää, jonka menoa Mina on hieman rauhoittanut.

The Rental alkaa psykologisena trillerinä. Neljän päähenkilöiden luonteenpiirteitä tuodaan esiin verkkaisen ja rauhallisen kerronnan avulla, kunnes jännitteet henkilöiden välillä alkavat tulla ilmi. Sitten Charlie ja Mina töpeksivät pahasti. Heidän touhunsa tallentuvat videokameralle, mikä on selvä osoitus siitä, että joku kyttää talossa olijoita. Onko vaanija talon vuokrauksesta huolehtiva Taylor (Toby Huss), joka suhtautuu lähi-itätaustaiseen Minaan rasistisesti?

Seuraavaksi The Rental ottaa uuden vaihteen ja muuttuu Halloween- ja Friday the 13th -elokuvien kaltaiseksi slasher-kauhuksi, mihin tosin uhkaavan painostava musiikki on jo pitkään viitannutkin.

Ja sellaisten elokuvien kaavaan kuuluu, että henkilöt käyttäytyvät niin hölmösti, että he joutuisivat liemeen ilman varjoissa vaanijaakin.

Psykologisena trillerinä The Rental toimii paremmin kuin kauhuelokuvana, vaikka Francon eduksi on sanottava, ettei hän menetä tiukkaa otettaan tarinasta missään vaiheessa.

Kauhuelokuvansa tuntevat tietävät, että lemmikeille käy niissä yleensä aina ensimmäisenä kehnosti. Niinpä he saattavatkin arvostaa The Rentalin loppupuolen pientä vitsinpoikasta.

Ainoa elokuvan tunnetumpi näyttelijä on Charlieta esittävä, Downton Abbey- ja Legion-televisiosarjoista tuttu britti Dan Stevens.