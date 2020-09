Metsäjätin pääjuonena on globaalin kapitalismin logiikka. Draama yhden tehtaan paikkakunnasta on hätkähdyttävän ajankohtainen.

Draama

Metsäjätti, ohjaus Ville Jankeri. Pääosissa Jussi Vatanen, Hannes Suominen, Sara Soulié, Anu Sinisalo, Tommi Korpela. Pituus 88 min. K7. ★★★

Näin karmaisevaa promo­kampanjaa ei olisi voinut käsi­kirjoittaa.

Samaan aikaan, kun Miika Nousiaisen kirjasta Metsäjätti tehty elokuva saa ensi-iltansa, metsäyhtiö UPM on kertonut suunnittelevansa lakkauttaa Jämsän Kaipolan paperitehtaansa vuoden 2020 loppuun mennessä.

Metsäjätti kertoo kuvitteellisen keskisuomalaisen Törmälän vaneritehtaasta, joka toimii tehokkaasti ja tuottaa voittoa, mutta ei ylimmän johdon mukaan tarpeeksi. Tehdas ajetaan alas.

Kuulostaa tutulta Kaipolankin tapauksessa. Faktaa vai fiktiota?

Jos vuonna 2011 julkaistu Metsäjätti tuntuu profeetalliselta, se johtuu teeman ajattomuudesta. Suomessa on paljon paikka­kuntia, jotka elävät yhä metsä­teollisuudesta mutta vähenevässä määrin. Kehitys kehittyy ja mammona keskittyy.

Metsäjätissä metsäteollisuus­yrityksen kehityspäällikkö Pasi (Jussi Vatanen) lähetetään synnyinseuduilleen Törmälään hoitamaan vaneritehtaan saneerausta ja vetämään yt-neuvotteluita.

Pasilla on takanaan huikea luokkaretki alkoholisoituneen duunari-isän hoteista yhteis­kunnan vihreälle oksalle. Kotona onni kukoistaa: Linda-vaimo (Sara Soulié) on raskaana ja uutta kämppää katsellaan Kalasataman tornitalosta.

Jos Pasi hoitaa saneerauksen siististi, tiedossa on ylennys ja palkankorotus.

Törmälä on Pasille yhteen­törmäys. Monet duunarit ovat hänen vanhoja koulukavereitaan tai perhetuttuja. Välit entiseen parhaaseen ystävään Janneen (Hannes Suominen) lämpiävät nopeasti Metallican ja Iron Maidenin levyillä sekä muutamalla drinksulla.

Yt-neuvottelut tulevat shokkitietona tehtaan väelle, sillä laitoksen tavoitteet ovat paukkuneet ja voittoa on tehty.

Pasi toimii korostetun kylmähermoisesti, ja tekee töitä paljon sen eteen, kuinka tehtaan voisi pelastaa tai sen toimintaa tehostaa. Ratkaisu löytyy unohdetusta ja metsittyneestä pistoraiteesta.

Tai oikeastaan siitä vasta ongelmat alkavat. Idea pistoraiteesta omitaan toiselle tehtaalle.

Törmälän tilanne tukaloituu.

Niin kirjana kuin elokuvana Metsäjätti toimii usealla tasolla. Pääjuonena on globaalin kapitalismin murskaava logiikka ja yhden tehtaan paikkakunnan rimpuilu sen armoilla.

On myös muuta. Rinnakkainen kertomus kertoo Pasin isäsuhteesta, jossa riittää vielä paljon työstettävää. Nostalgiaa hulmuavissa takaumissa käy selväksi ystävyyden ja yhteisöllisyyden merkitys, mutta myös pikku­paikkakunnan jäsentenväliset riidat ja luokkajaot.

Elokuvana Metsäjätti soi samassa sävellajissa kuin Nousiaisen kirja, joskin alkuperäisen kahden kertojan – Pasin ja Jannen – vuorottelun sijasta elokuva kulkee Pasin johdolla: kuinka urakiipijästä tulee omantunnon mies.

Tiputtamalla toisen kertoja­äänen pois Metsäjätti-elokuva muistuttaa hieman Arto Paasilinnan kirjaa Onnellinen mies, jossa yksinäinen mies tulee umpioituneelle paikkakunnalle ja panee asiat kuntoon.

Olen nähnyt aiemmin Ville Jankerin ohjauksista vain Pussikaljaelokuvan (2011). Alkuperäisteos tuntui likimahdottomalta muovata elokuvaksi, mutta Jankeri teki liki mahdottomasta mahdollisen.

Sama juttu Metsäjätissä. Kirjan vuorottaiset monologit, havainnot ja kiteytykset ovat muotoutuneet Jankerin ja Timo Turusen käsikirjoituksessa rullaavaksi, joskin ennalta arvattavaksi draamaksi.

Anu Sinisalo on herkullisen kyyninen urajyrä Pasin sparraajapomona. Suomisen näyttelemä Janne on sopivan vässykkä Törmälään jumittuneeksi duunariksi, joka on jäänyt näköalattomuutensa vangiksi.

Tommi Korpela olisi uskottava vaikka hän näyttelisi liikennemerkkiä, mutta tehtaanpäällikön roolinkin puun ja kuoren välissä hän tekee täydellisesti.

Silti hämmennyin, kun Metsä­jätti ei herättänyt kohdallani juuri tunteita. Kukaan hahmoista ei mennyt ihoni alle.

Tähän vaikutti osaltaan Vatasen pelkistetty näyttelijätyö. Hänen mikroilmeistään oli vaikeata päätellä mitä Pasin mielessä ­oikeasti liikkuu.

Parhaiten se onnistuu kohtauksessa, jossa yhtiönsä huolellisesti mediakouluttama Pasi lataa tv-haastattelussa suorat sanat, mitä hän ajattelee voitollisen tehtaan alasajosta ja globaaleista markkinoista.

Tässä kohtauksessa teki irra­tionaalisesti mieli heiluttaa katsomossa pientä sinivalkoista ­lippua.