Rakkaani, Conan Barbaari. Kantaesitys Turun kaupunginteatterissa. Teksti ja ohjaus Juho Mantere, lavastus Jani Uljas, pukusuunnittelu Tuomas Lampinen, valosuunnittelu Jari Sipilä, ääni- ja videosuunnittelu Mika Hiltunen, naamioinnin suunnittelu Minna Pilvinen, rooleissa Miro Lopperi, Ulla Koivuranta, Ulla Reinikainen, Kimmo Rasila ja Kirsi Tarvainen. ★★★★

Jos esitys alkaa Nietzschen sitaatilla: ”Mikä ei tapa, se vahvistaa”, Manowar-yhtyeen jykevällä The Crown and The Ring -kappaleella ja miekan laskeutumisella katonrajasta, huomaa löytävänsä itsensä naiivin ja mahtipontisen rajalta.

Ja se raja kulkee jossain teini-ikäisen pojan pään sisällä.

Sinne Turun kaupunginteatterissa ensi-iltansa saanut Rakkaani, Conan Barbaari kaivautuu onnistuneesti.

Juho Mantereen käsikirjoittamassa ja ohjaamassa näytelmässä on pääosassa 13-vuotias Pöpö, jonka elämän tärkein sisältö on Conan Barbaari -kirjat. Niistä tehdään esitelmät, niitä luetaan koulun jälkeen. Niihin paetaan koulukiusaamista ja oman perheen ristiriitoja.

Mantere kertoo, että esitys ammentaa hänen omista lapsuuskokemuksistaan, yksinäisyydestä ja paosta fantasiamaailmaan.

Ja hienosti Rakkaani, Conan Barbaari juuri näitä asioita käsittelee.

Teos tavoittaa hyvin teini-iän hapuilut, epävarmuudet, kuvitelmat, seksuaalisen heräämisen ja fanittamisen. Paineen olla aikuinen. Tarpeen olla vielä lapsi.

Tunteet ovat tuttuja jokaiselle, joka on ollut joskus teini ja ulkopuolinen.

Rakkaani, Conan Barbaarissa huokuu ensimmäisten identiteettiä muovaavien kulttuurituotteiden tärkeys.

Aluksi koulukiusattu Pöpö koettaa suhtautua elämään suurena ihmeenä, vaikka koulun pihalla naama paiskitaan verille. Hän hautaa kaiken kivuliaan fiktiomaailmansa alle. Pöpö hakee kulttuurin syövereistä turvapaikat ja haarniskat.

Niitä tarjoaa muun muassa Conan Barbaari.

Conan Barbaari on 1930-luvulla eläneen kirjailijan Robert Howardin luoma hahmo, joka ryösti, rymysi ja tappoi. Vuonna 1982 Conan Barbaarista tehty elokuva sinkosi kehonrakentaja Arnold Schwarzeneggerin elokuvauralle.

Kasari ja ysäri ovat esityksessä vahvasti läsnä. Ne liehuvat päähenkilön takatukassa ja piirtyvät pahvilavasteiden pintaan.

Ehkä vieläkin syvemmälle olisi voinut sukeltaa juuri näiden vuosikymmenten kulttuurituotteiden maailmaan.

Esimerkiksi Ruusut-yhtyeen Glitchit-kappale vuodelta 2018 tuntuu pikemminkin rikkovan kokonaisuutta enemmän kuin rakentavan.

Esityksen kiistaton tähti on näyttelijä Miro Lopperi, joka tekee uskottavan ja fyysisesti taitavan roolisuorituksen teinipoikana.

Heittäytymiset ja kaatumiset ovat terävästi ajoitettuja ja sujuvia. Teinipojan mielenliikkeet, tunteiden kirjo ja tarve tulla hyväksytyksi piirtyvät Lopperin roolityössä esiin samaan aikaan hauskasti ja kivuliaasti.

Muu näyttelijäkaarti hikoilee jatkuvien roolivaihdosten kanssa, ja tasavahvasti hikoileekin.

Esimerkiksi Kirsi Tarvaisen pullisteleva Conan Barbaari ottaa aina näyttämölle tullessaan tilan haltuun.

Kimmo Rasilan näyttelemä isä taas on mainio harmaa mies, jonka puheet ovatkin sitten vähän vähemmän harmaita.

Mahtipontisen alun jälkeen esitys lähtee hurjille ja absurdeille kierroksille.

Loppua kohden pakka ja sanoma leviävät. Katsojalle jää valtavasti tulkinnanvaraa siitä, mitä Pöpölle lopulta tapahtuu.

Lavea tulkinnanvara ei aina ole huono asia. Selkeän sanoman sijasta katsojalle voi tarjota tunnetta, samastumispintaa ja huumoria. Silloin eksymisen riski toki kasvaa ja yleisön pitäminen kärryillä vaikeutuu.

Rakkaani, Conan Barbaari onnistuu kuitenkin välttämään sudenkuopat. Teos valloittaa ennen kaikkea pikimustalla huumorilla ja tarkkanäköisellä teinin tunne-elämän kuvauksella.