Jenna Sutelan töissä yhdistyvät orgaaniset elementit, bakteerit ja koneäly. AVEK-palkinnon raati vakuuttui Sutelan kokeilevaisuudesta, jossa visuaalisuus yhdistyy kiinnostaviin tarinoihin.

Mediataiteen AVEK-palkinto on myönnetty turkulaislähtöiselle taiteilijalle Jenna Sutelalle.

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskuksen (AVEK) palkinto jaetaan vuosittain, ja sen arvo on 15 000 euroa. Tunnustus annetaan luovasta työstä.

Orgaaniset elementit, bakteerit sekä koneäly ovat usein osa Sutelan töitä.

Esimerkiksi nimiia cétiï-teoksessa koneäly on muodostanut omanlaisen kielensä bakteerien liikkeiden sekä marsilaisen kielen avulla. Meedio Hélène Smith väitti 1800-luvun lopussa, että hän kykenee kommunikoimaan marsilaisten kanssa. Smithin käyttämä kieli taltioitiin kirjalliseen muotoon, ja Sutela luki koneelle näitä tekstejä.

Näistä syntyi video, jonka äänimaisemana on koneälyn muodostama oma kieli.

https://www.youtube.com/watch?v=lshOpn8-Zy0

Berliinissä asuva Sutela on viime vuosien aikana keskittynyt teoksissaan kuvaamaan erilaisten elämänmuotojen välistä yhteiseloa ja vuorovaikutusta.

”Nämä ovat vastineita eloonjäämistaistelulle. Ajatuksena on, että päästäisiin pois siitä ajattelusta, jossa vahvimmat selviävät ja että siirryttäisiin enemmän symbioottiseen ajatukseen elämästä.”

Inspiraatio töihin kumpuaa kiinnostuksesta scifiin. Lisäksi Sutelaa on aina kiehtoneet tietojenkäsittelytieteet sekä koneiden ja mikrobien osallisuus ihmiselämässä. Usein koneoppimista hyödyntävät työt vaativat yhteistyötä toisten taiteilijoiden tai koneälyyn perehtyneiden tutkijoiden kanssa.

AVEK-palkinnon raadin mukaan käsitys mediataiteesta saa uusi ulottuvuuksia Sutelan töiden kautta. Raati vakuuttui Sutelan kokeilevaisuudesta, jossa visuaalisuus yhdistyy kiinnostaviin tarinoihin.

”Sutelan taiteessa perusidea hakeutuu yhden ihmiskuntaa kutkuttaneen peruskysymyksen äärelle tavalla, joka on tuttua jo Frankensteinista ja viime vuosisadan robottisaagoista. Voiko kone elää, kasvaa ja tuntea? Sutela hakeutuu eettisten kysymysten äärelle, mutta varovaisesti, harkiten ja silti pilke silmäkulmassa”, raati perustelee valintaansa AVEKin tiedotteessa.

Raadissa mukana ovat olleet mediataiteilija Hanna Haaslahti, Amos Rexin vastaava kuraattori Itha O’Neill ja kuraattori Veikko Halmetoja. Lisäksi raadin sihteerinä toimi Milla Moilanen.

Sutela on valmistunut vuonna 2008 Aalto-yliopiston New Media -ohjelmasta. Kahtena viime vuonna hän on ollut residenssitaiteilijana MIT Center for Art, Science and Technology -keskuksessa Yhdysvalloissa. Hänen töitään on ollut esillä ympäri maailmaa.

Viime syksynä hänen teoksensa I Magma sekä mobiilisovellus I Magma App olivat esillä Tukholman Moderna Museetissa sekä Lontoossa Serpentine Galleries -galleriassa. Hänen teoksensa Gut-Machine Poetry on esillä Kiasma Online Art -verkkotaidekokoelmassa.

AVEK-palkinto myönnetään mediataidetta tai muuta audiovisuaalista kulttuuria tekevälle taiteilijalle tai ryhmälle. Palkinto jaettiin nyt seitsemättätoista kertaa.

AVEK tukee monimuotoista kotimaista audiovisuaalista kulttuuria tekijänoikeusvaroin.