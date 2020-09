Konsertissa haluan kuulla ihmisten välisen yhteyden musiikissa enkä puhuttuna, kirjoittaa kriitikko Sonja Saarikoski.

Klassinen

Radion sinfoniaorkesteri Musiikkitalossa keskiviikkona. Stravinsky, Wagner, Hindemith. Joht. Hannu Lintu, sol. Karita Mattila.

Koronapandemia on pakottanut orkesterit miettimään ohjelmistorakennettaan uudestaan. Lavalla soittaa kerrallaan maksimissaan 50 ihmistä ja väliaikoja ei pidetä.

Tilanne on yleisesti ottaen hankala, mutta orkesterit ovat reagoineet siihen hyvin. RSO:n keskiviikkokonsertin ohjelma miellytti: Stravinskya, Wagneria, Hindemithiä.

Olin odottanut hetkeä konserttisalissa, ensimmäistä kertaa puoleen vuoteen. Ärsytti, että konsertin kappaleiden väliin oli tungettu puheenvuoroja ja teosesittelyjä. Lotta Emanuelsson juonsi konsertin hyvin. Kyse ei ole siitä vaan kontekstista. Konserttia ennen teosesittelyjä kuuntelee mielellään, vaikkapa HKO:n Ennakkoluulijoita. Teosten välillä ne rikkoivat tunnelman ja saivat pohtimaan: onko pakko? Ehkä siksi Stravinskyn Sinfonioita puupuhaltimille tuntui kärsivän aluksi intensiteetin puutteesta. Sitä se ärsyynnys teettää.

Tunnelma parani. Hannu Linnun johtamat RSO:n puhaltajat soittivat kosiskelemattoman, arkkitehtoniseksikin kuvatun vuonna 1920 sävelletyn teoksen hyvin. Tulkinta oli vakaa ja henki sisäistä koheesiota.

Wagnerin Wesendonck-laulut tulkitsi sopraano Karita Mattila. Oli huono ratkaisu kuunteluttaa yleisöllä Hannu Linnun ja Karita Mattilan keskinäinen selkääntaputtelu ja kuvailu heidän välillään vallitsevasta yhteydestä. Konsertissa haluan kuulla ihmisten välisen yhteyden musiikissa enkä puhuttuna.

Sain kuulla yhteyden onneksi myös musiikissa.

Wagner on säveltänyt Wesendonck-laulut vuosina 1857–1858 runoilija Mathilde Wesendonckin runoihin. Wagner oli ilmeisen ihastunut Wesendonckiin ja tutkimusten ja Wagnerin omien kirjeiden perusteella on selvää, että suhde Wesendonckin kanssa vaikutti hänen työskentelyynsä. Muun muassa oopperassa Tristan ja Isolde on kuultavissa Wesendonck-laulujen sävyjä, ja Wagner on kutsunut kolmatta laulua harjoitelmaksi oopperaa varten.

Mielestäni oli tarpeetonta, että käsiohjelmassa korostettiin, kuinka kehnoja Wesendonckin runot ovat. (Asia mainitaan suunnilleen jokaisessa teosta käsittelevässä tekstissä ja haastattelussa, jonka olen lukenut.) Musiikkia on sävelletty huonoihinkin teksteihin. Esimerkiksi oopperan parista esimerkkejä on helppo löytää.

Wagnerin neroutta käsiohjelmassa sen sijaan haluttiin painottaa. Käsiohjelmassa kirjoitettiin: ”Wagnerin – ja mitä suurimmassa määrin hänen läheistensä – elämä oli alisteista hänen taiteelleen. Siksi lemmensotku Mathilde Wesendonckin kanssa oli seurausta Tristanin luomisprosessista, ei toisinpäin.”

Voimakas väite, ehdottomuudessaan uskalias. Eikö elämä ole aina monimutkaisempaa, vähemmän suoraviivaista? Olisi mukavaa, jos käsiohjelmissa rikottaisiin myyttejä ennemmin kuin vahvistettaisiin niitä.

Onneksi musiikki itsessään vaikuttaa muualla kuin konserttiohjelmien lehdyköillä. Mattilan tulkinta Wesendonck-lauluista oli tumma, syvä ja syvällinen, elämän yhtäaikaisen keveyden ja raskauden tavoittava. Intensiteetti ei katkennut. Ilmaisun kulminaatio tapahtui raivokkaassa neljännessä osassa, jonka nimi on Schmerzen, Tuskia.

Ei tehnyt mieli ajatella, miten joku muu tämän tekisi. Kaikki oli siinä, silloin. RSO soitti erittäin hyvin. Muutaman kerran Mattila peittyi orkesterin alle, mutta se ei jäänyt häiritsemään.

Esityksen loputtua hiljaisuus oli samantyyppinen, jonka muistan Kuhmon Kamarimusiikista parin vuoden takaa. Kontion koululla oli soitettu Messiaenin Aikojen lopun kvartetto. Selloa esityksessä soitti silloin RSO:n soolosellisti Tuomas Lehto. (Keskiviikkona häneltä kuultiin hienoja sooloja, kuten myös esimerkiksi Petri Aarniolta ja Ezra Woolta.)

Kuhmossa, niin kuin myös keskiviikkona RSO:n konsertissa, yleisö ei oikein tiennyt, taputtaako vai jäädäkö musiikin muistoon. Se on jonkinlaisen järistyksen merkki.

Jostain syystä Hindemithin Bostonin sinfoniaorkesterin 50-vuotisjuhlallisuuksissa vuonna 1931 kantaesitetty kaksiosainen Konzertmusik jousille ja vaskille tuo minulle mieleen Piet Mondrianin erikokoiset ja -väriset suorakulmiot. Teos rakentuu kontrastien varaan, joiden painopisteet vaihtuvat musiikin edetessä. Eri soitinryhmät muodostavat toisiaan vastaan käyviä voimia: vasket ja jouset, eri jousisektiot.

RSO:n sointi oli hieno, esitys nautittava. Ei ole aivan yksinkertaista soittaa turvaväleillä, kun on tottunut muuhun. Kuulokuva muuttuu, akustiikkaankin on reagoitava uudella tavalla.

On mukavaa, että orkesterit soittavat taas yleisölle, pienellekin. Välipuheista huolimatta koin rauhaa, johon ei striimin välityksellä ole mahdollista päästä käsiksi.

Konsertin toinen esitys torstaina 10.9. klo 20 Musiikkitalossa.