Iben Perkele!-levyn julkaisusta oli kulunut 11 tuntia, kun kuultiin jo seuraava albumiuutinen: Gettomasalta ilmestyy perjantaina Kalamies-levy.

On keskiviikkoilta ja Ibellä on juhlapäivä. Kolmisenkymmentä vierasta on kokoontunut Skorpioni-levymerkin tiloihin Helsingin Kallioon. He kaikki odottava yhtä ja samaa. Puoliltaöin ilmestyy Iben uusi levy, nimeltään Perkele!

21-vuotias Ibe, Ilmari Kärki, on sivummalla pysyttelevää sorttia, oli juhlat tai ei.

Hän istuu lattialla ja pelaa kännykällä šakkia metrin päässä istuvan toisen räppärin NCO:n kanssa. NCO kertoo harrastaneensa šakkia viisivuotiaasta ja pelaavansa päivittäin. Se riittää voittoon, tietenkin.

Viittä vaille kaksitoista Ibe nousee tuolille ja on kuin eri ihminen. Äänessä ja olemuksessa on itsevarmuutta ja ryhtiä.

”Hei, siel käytäväs! Siel ulkon! Toi levy droppaa viiden minuutin päästä…”

Kiitospuhe on lyhyt.

”Ei mulla ollut tässä paljon mitään sanottavaa.”

Kolmikymmenpäinen jätkälauma aplodeeraa. Perkelettä huudellaan sketsisarjaäänenpainoin.

Lahjaksi saamansa samppanjapullot Ibe käskee viedä toimistoon. Ne avataan vasta, kun seuraava levy julkaistaan.

Iben albumin ilmestyminen paljastettiin keskipäivällä samana keskiviikkona.

Tiedonsirpaleita siitä oli ollut. Spotifyn kuvat olivat vaihtuneet mystisesti. Ibe oli maininnut Kultabassokerhon videopodcastissa muutamaa päivää aiemmin, että levy tulee pian.

Moni kuitenkin yllättyi päätellen vaikkapa Jodel-reaktioista.

Ibe on riittävän suosittu tehdäkseen näin. Hänen edellinen levynsä Ibelius oli listakakkonen, ja sen jokainen kappale ylsi julkaisupäivänä Suomen Spotifyn 65:n kuunnelluimman joukkoon.

Jo yöyhdeltä striimausluvut näyttivät siltä, että uutuus menestyy vielä paremmin.

Ibe pelasi kännykällään šakkia odotellessaan levynsä ilmestymistä.­

Albumeihin keskittyminen ja niiden julkaiseminen varoittamatta on statuskysymys.

Vielä vuonna 2007 oli huima juttu, kun Radiohead ilmoitti In Rainbows -levynsä ilmestyvän viikon varoitusajalla. Joulukuussa 2013 Beyoncé julkaisi nimeään kantavan levyn, josta kukaan ei tiennyt ennakkoon mitään.

Sittemmin moni muukin supertähti on tehnyt beyoncét. Viimeksi heinäkuussa Taylor Swiftin Folklore-albumi vain ilmestyi.

Yllätysjulkaisu on tapa varmistaa, että albumista tulee tapahtuma ja uutinen. Mielipiteet muodostetaan ja kirjoitetaan heti ja kiireellä. Ensimmäisen viikonlopun jälkeen Folklorea ei ole juurikaan analysoitu.

Suomessa enemmän tai vähemmän yllättäen levyjään ovat ”dropanneet” Iben lisäksi JVG ja Gettomasa.

”Musta tuntuu, että tosi moni julkaisee tosi pelokkaasti musaa. Mun mielestä se on harmi”, Ibe sanoo.

Iben motiivi jättää ennakkosinglet julkaisematta ja varoitusaika minimiin ei ole julkisuuden maksimointi. Hän haluaisi levyyn suhtauduttavan kokonaisuutena. Kun Spotifyn infrastruktuuri soittolistoineen on rakennettu biisien ehdoilla, ainut tapa kiertää se on jättää singlet kokonaan julkaisematta.

”Jos oisin julkaissut tästä kaksi tai kolme biisiä etukäteen, se ois ollut kuin oisin julkaissut sinkusta sinkusta 40 sekuntia ennakkoon.”

Kolmikymmenpäinen miesjoukko oli tullut juhlistamaan Iben levyä Hämeentielle levy-yhtiön tiloihin.­

Iben levy on kahden persoonan vuoropuhelua: Iben ja perkeleen.

”Moni puhuu demoneista, vaikka olisi suomenkielinenkin sana”, Ibe huomauttaa.

Kun Ibeltä kysyy jotakin, hän miettii pitkään ja vastaa parilla harkitulla lauseella. Sellainen hän on kuulemma myös silloin, kun toimittajan nauhuri ei käy.

Iben perkele on menestyksen tuoma hybris, tyypillinen räppiaihe. Epätyypillisempää on se, että Ibe laulaa ja räppää biisistä toiseen sen vastustamisesta.

Molemmat-kappale oli syntynyt ennen kuin Ibe keksi levylle varsinaisen teeman.

”Kun mä keksin sen konseptin, tajusin, että Molemmat on aika perkeleellinen biisi.”

Ennen piti valita, nyt mä otan molemmat, siinä tiivistetään menestys.

Ibe sai lahjaksi samppanjapulloja, mutta hän käski viemään ne toimistoon: ne avataan vasta, kun seuraava levy julkaistaan.­

Ibe on kasvanut Vallilassa ja Länsi-Helsingin Pitäjänmäessä ja Haagassa. Hän on käynyt huippulukiona pidetyn Helsingin suomalaisen yhteiskoulun.

Vanhempien ja koulun kanssa on päässyt katsomaan näytelmiä ja näyttelyitä. Häntä on kuskattu lapsena muskariin, futikseen, korikseen, musiikkiopistoon. Futisharrastus kiinnosti tosin lähinnä automatkan vuoksi. Silloin ehti kuunnella musiikkia ja laulaa päälle: Queenia, Juice Leskistä, Leevi and the Leavingsiä sekä kymmenvuotiaan omaa valintaa Cheekiä.

”Mun musiikillinen kaari on varmaan aika sama kuin kaikilla, paitsi että oon kuunnellut kaikkea paljon enemmän kuin muut.”

Ala-asteella kiinnosti EDM kuten kaikkia muitakin. Yläasteella konkretisoitui, että räppi on se juttu.

”Eka jenkkiräppilevy, joka hittas oli Kendrick Lamarin Good Kid, M.A.A.d. City.”

Sen ilmestyessä Ibe oli 13-vuotias. Kolme vuotta Lamarin levyn jälkeen hän kirjoitti jo itse tekstejä. Silloin Paperi T julkaisi Malarian pelko -levynsä, ja suomiräppi alkoi kiinnostaa taas.

”Sit mä olin jo niin musanörtti, että on vaikea sanoa enää yksittäisiä juttuja.”

Paperi T:n eli Henri Pulkkisen isä oli Helsingin Sanomien design-pomo, äiti elokuva-alalla. Porvoolainen kulttuurikoti loi ensin leffanörtin ja sitten räppärin. Ibenkin musiikista kuulee kulttuuriset pääomat: sanankäytön, referenssit.

”En mä voi muuta sanoa kuin että oon tyytyväinen siihen, mistä oon tullut ja pystyn kantamaan itseäni sellaisena kuin mä oon.”

”Ehkä mun on ollut siksi helpompi tehdä.”

Gettomasan eli Aleksi Lehikoisen syyt julkaista levynsä näin ovat samat kuin Ibenkin. Päivämääriä ei muista kukaan. Ennakkohype unohtuu.

”Mä haluan, että levy on ihan kokonaan uusi aalto. Jos sä oot tehnyt sen aallon aiemmin ja teet niistä sinkuista koosteen, ei se oo kuin kokoelma-albumi. Se on tosi väsynyttä”, Gettomasa sanoo.

”Siinä pitää olla se bang.”

Gettomasan levy yllätti myös Iben. Hänestä heidän yleisönsä menevät ”vähän ristiin”, Gettomasan mielestä molemmilla on omat kuulijakuntansa. Kumpaakaan räppäriä julkaisujen päällekkäisyys ei tunnu harmittavan.

”Jos siitä tulee kilpailu, se on tervettä kilpailua”, Ibe sanoo.