Kirjailijaliitto julkaisi torstaina tiedotteen, jossa oltiin erittäin huolissaan siitä, minkälaisen korvauksen kirjailijat saavat äänikirjoista. Alalla toimivat ihmiset toivovat tilanteeseen pikaista muutosta.

Suomalaisten kirjailijoiden toimeentulo on uhattuna, kun painettujen kirjojen myynti laskee ja äänikirjojen myynti kasvaa. Äänikirjoista saatavat korvaukset ovat kirjailijan näkökulmasta ”pelkkiä leikkuulaudan rakoon pudonneita murusia”.

Näin kertoo Kirjailijaliitto torstaina julkaistussa tiedotteessaan tekemänsä kyselyn perusteella. Kyselyyn vastasi 98 Kirjailijaliittoon kuuluvaa kaunokirjailijaa.

Kyselyssä selvisi, että painettu kovakantinen kirja tuottaa kirjailijalle keskimäärin viisi kertaa suuremmat tuotot kuin äänikirja. Esimerkiksi jos kirjaa myydään 5 000 kappaletta painettuna, on kirjailijan palkkio 15 500 euroa, mutta äänikirjoina myytynä ainoastaan 3 350 euroa.

Lisäksi äänikirjoista maksettavat palkkioprosentit vaihtelevat paljon enemmän kuin painetussa kirjassa. Painetun kirjan palkkiotaso vaihteli 20–25 prosentin välillä, kun taas äänikirjoissa vaihteluväli oli yleensä 12 prosentista 25:een.

Kirjailijaliitto ja useat sen edustamat kirjailijat ovat sitä mieltä, että kirjallisuus on alana juuri nyt suuren murroksen edessä. Ratkaisevaa on, miten muutokseen reagoidaan.

Painettujen kirjojen myynti on laskussa, ja koronavirusepidemia on vauhdittanut tilannetta. Samalla äänikirjojen myynti ja ennen kaikkea kuukausimaksulla toimivien äänikirjojen lukupalveluiden suosio on moninkertaistanut.

Koska äänikirjoista saatavat tuotot jäävät merkittävästi vähäisemmäksi kuin painetuista kirjoista tulevat tulot, väkisin herää kysymys siitä, millainen on suomalaisen kirjallisuuden tulevaisuus. Jos kirjoista saatavat tulot jäävät ”murusiksi”, kirjoja ei synny tulevaisuudessa samalla tavalla.

Kirjailijaliiton puheenjohtaja ja kirjailija Sirpa Kähkönen pitää tämän hetkistä tilannetta huolestuttavana. Hän sanoo, että kun aikoinaan sopimuksiin on ruvettu tekemään kirjauksia äänikirjoista ja niistä maksettavista korvauksista, äänikirjat ovat liiketoimintana olleet marginaalissa eikä kukaan ole ajatellut, että niistä tulisi merkittäviä tuloja.

Kun tilanne on parin viime vuoden aikana muuttunut selvästi, sopimukset ovat pysyneet edelleen vanhan ajan muodossaan.

”Kirjailijoilla ei ole yksittäisinä neuvottelijoina ollut käsitystä, mitä voi pyytää ja mihin skaala asettuu äänikirjoissa. Suomessa on oltu varovaisia näissä neuvotteluissa”, Kähkönen sanoo.

Hän uskoo, että nyt tilanne on muuttumassa, mutta äänikirjoista saatavat korvaukset silti tuskin nousevat samalle tasolle kuin painetuista kirjoista maksettavat. Kähkönen pitää erityisen tervetulleena Otavan tekemää avausta: Otava otti syyskuussa yhteyttä kirjailijoihinsa ja kertoi nostavansa äänikirjoista saatavia prosentteja.

”Kustantajat selvästi ymmärtävät, että ilman kirjailijoita tätä luovan alan osaa ei ole olemassa. Harva kirjailija pystyy julkaisemaan teoksia niin tiuhaan tahtiin, että pelkillä äänikirjoista saatavilla korvauksilla pärjäisi. Painettujen kirjojen myynti rapautuu, ja niistä saatavat korvaukset ovat olleet kirjailijoiden tulonmuodostuksen kivijalka tähän saakka.”

Toinen kysymys on se, vaikuttaako äänikirjojen suosio siihen, millaista kirjallisuutta tehdään. Karkeasti kärjistettynä voi sanoa, että äänikirjoina toimivat parhaiten keskimääräistä viihteellisemmät kirjat, kun taas monitasoiset kaunokirjalliset teokset eivät ole äänikirjoina suositumpia. Jos äänikirjoihin kiinnitetään tulevaisuudessa entistä enemmän huomiota, kaventaako se kirjallisuuden tarjontaa?

Alalla olevat ihmiset korostavat silti olevansa ilahtuneita siitä, että äänikirjat kasvattavat suosiotaan ja että kirjallisuus on uuden äänikirjainnostuksen ansiosta ollut paljon esillä. Kirjailijat painottavat, etteivät moiti lukijoita siitä, että he hankkivat kirjansa sieltä, mistä se on helpointa. Kenenkään mielestä ei ole lukijoiden tehtävä miettiä, miten taata omalla toiminnallaan kirjailijalle mahdollisimman ison korvauksen.

Oleellista on sen sijaan ratkaista tekijöille maksettavien korvauksien suuruus, jossa on jääty kehityksestä jälkeen.

Useita myyntimenestykseksi laskettavia kirjoja kirjoittanut Kari Hotakainen myöntää olevansa ”kiihtyneessä tilassa” äänikirjoista puhuttaessa. Hän pitää aihetta kirja-alan kohtalonkysymyksenä.

”Tämä on kaikkien aikojen kirjauudistus. Vaikutukset ovat suuret, kohtalokkaat ja massiiviset.”

Hotakaisen näkemys alan tulevaisuudesta ei ole yhtä positiivinen kuin osan kollegoista.

”Kustantajien kannattaisi lopettaa positiivinen mahtavuuspuhe äänikirjojen suosiosta ja katsoa totuutta silmiin. Jos puhutaan äänikirjojen myynnin kasvusta, kannattaisi avata se euroiksi. Jos kovakantisen kirjan myynti laskee entisestään äänikirjojen suosion myötä, voidaan odottaa paitsi kirjailijoiden tulon pienenemistä, myös kustantamojen väen vähenemistä. Se on kirjauudistuksemme.”

”Kun puhutaan äänikirjojen suosion valtavasta kasvusta, totta kai kasvu on nyt valtavaa, koska kärjistäen sanottuna koko ala on keksitty eilen”, Hotakainen sanoo.

Hotakainen korostaa, ettei hän valita omista tuloistaan vaan on huolissaan koko alasta.

”Jos prosessia ei saada kuntoon, koko alaa ei saada toimimaan. Mietin esimerkiksi sitä, mikä on niiden kirjailijoiden kohtalo, joiden teoksista ei tehdä äänikirjoja? Aletaanko kirjoittaessa miettiä sitä muotoa, missä kirja julkaistaan? On turmiollista, kun aletaan miettiä alustaa eikä itse tekstiä.”

Hotakaisen mukaan on myös hämmentävää, miten alalla voi olla niin suuri vaihtelu äänikirjoista maksettavista prosenteista, kun painetuissa kirjoissa prosentit ovat paljon vakiintuneemmat. Selvää on silti hänen mukaansa se, että tällä hetkellä maksetut korvaukset äänikirjoista ovat aivan liian pieniä.

”Positiivista tässä on se, että myös vanhemmat kirjat voivat olla saatavilla äänikirjoina”, Hotakainen sanoo.

Kirjailija Juha-Pekka Koskinen on viime vuosien aikana julkaissut useita teoksia, ja ensimmäisen kerran hän huomasi alalla käynnistyneen muutoksen omista kirjoistaan saatavissa korvauksissa vuonna 2019.

”Silloin lävähti silmille, että tämä laiva alkaa kääntyä toiseen suuntaan. Olen siinä mielessä onnekas ja onnellinen kirjailija, että teen kirjoja aika paljon ja painettujen kirjojeni myynti ei ole laskenut trendin mukaisesti. Se on silti selvää, että nousua tämä muutos on syönyt pois”, Koskinen sanoo.

Koskisen mukaan nykyinen huono tilanne johtuu juuri sitä, että äänikirjoista maksettavia prosentteja on alettu korjata jälkijunassa.

”Aikoinaan ei ole ollut merkitystä sillä, mitä prosentteja äänikirjojen korvauksista on sovittu, kun niiden myynnissä on puhuttu kymmenistä kappaleista. Nyt tilanteeseen on herätty”, Koskinen sanoo. Hän uskoo, että kustantajat haluavat korjata asian yhdessä kirjailijoiden kanssa.

”Jos painopiste siirtyy entistä enemmän äänikirjoihin, näillä prosenteilla kirjailijoilla ei ole varaa elämiseen. Tuskin kustantaja sen paremmin kuin maanviljelijäkään haluaa kuristaa lypsävää lehmää kuoliaaksi.”

Myös kirjailija Karo Hämäläinen uskoo siihen, että ala mukautuu tilanteeseen ja asiaan saadaan sekä kirjailijoita että kustantajia tyydyttävä ratkaisu.

”Olen laskenut itsekin saatavia korvauksia, ja Kirjailijaliiton arvio siitä, että äänikirjoista saatava korvaus on noin viidesosa painetusta, kuulostaa totuudenmukaiselta. En silti usko, että tulevaisuudessa kirjailijoiden tulot tippuisivat viidesosaan. Painettu kirja säilyy edelleen, ja äänikirjoista saatavat prosentit kasvavat”, Hämäläinen sanoo.

Omalla kohdallaan hän huomasi alan muutoksen viime vuonna julkaistun Miksi juoksen -kirjan yhteydessä.

”Se oli selvästi kirja, joka sopii lenkkeilijöille, ja niinpä sen myynti äänikirjana oli moninkertainen verrattuna painettuun. Silti tulot äänikirjasta olivat jopa pienemmät kuin painetusta saadut.”

Suomen suurimman kustantamon Otavan toimitusjohtaja Pasi Vainio sanoo, että kustantamon tehtävä on huolehtia, että kirjailijoilla on mahdollisuus ansaita elantonsa teoksillaan.

”Jos kirjailijoita ei ole, ei tarvita kustantamoa.”

Vainio korostaa, että äänikirjoista ja niistä saatavista korvauksista puhuttaessa ongelmallista on se, että markkinat ovat paljon monimutkaisemmat kuin painetuissa kirjoissa. Painettuja kirjoja myydään kirjakaupoissa ja verkossa, ja niiden myynnistä kustantamo maksaa kirjailijalle sovitun prosenttiosuuden.

Äänikirjoissa asia ei ole yhtä yksinkertainen, koska isoa osaa äänikirjoista ei osteta omalle laitteelle äänitiedostona, vaan äänikirjan hankkiminen tapahtuu esimerkiksi Bookbeatin tai Storytelin kaltaisessa sähköisessä lukupalvelussa.

Näissä palveluissa käyttäjä maksaa kuukausimaksua palvelun käytöstä. Kun käyttäjä kuuntelee palvelussa tietyn kirjan, palvelu maksaa kuunteluiden mukaan sovitun korvauksen kustantamolle, mikä puolestaan maksaa tuosta summasta prosenttiosuuden kirjailijalle. Summa jää paljon pienemmäksi kuin painetussa kirjassa.

”Kansainväliset toimijat hakevat niin sanottua Spotify-mallia, jossa tietty osa tuloista jaettaisiin kuunneltujen kirjojen suhteessa sen sijaan, että jokaisesta yksittäisestä kuuntelusta maksettaisiin nettohinta. Emme ole suostuneet tähän, ja haluamme varmistaa, että tekijät saavat mahdollisimman tasapuolisen korvauksen”, Vainio sanoo.

Otava on kertonut nostavansa äänikirjoista maksettavia prosentteja alkaen takautuvasti tämän vuoden alusta, ja myös vanhempia sopimuksia neuvotellaan paremmiksi. Vainio sanoo, että ei voi kommentoida tarkkaa prosenttimäärää, koska ne ovat liikesalaisuuksia.

”Tavoitteena on löytää sellainen ratkaisu, mikä tyydyttää molempia osapuolia.”