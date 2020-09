Marjatta Sarpanevan rooli Sarpaneva-käsitteen ylläpitäjänä ja huolitsijana oli kiistaton, näyttää tuore tietokirja.

Tietokirja

Marjatta Sarpaneva: Timo Sarpaneva. Taide ja elämä. Tammi. 303 s.

Kaaosteoriaa havainnollistava esimerkki korostaa pienen tapahtuman mahdollisia seurauksia. Kun perhonen räpäyttää siipiään pihalla, tuloksena on myrsky planeetan toisella laidalla.

Mainostoimiston 15-vuotias lähettityttö huomasi 7. lokakuuta 1960 tulevansa seuratuksi. Mies näytti muotilehdestä leikatulta. Käyntikorttiin painettu nimi oli epätodellisen tuttu: Timo Sarpaneva.

Santelipuulta tuoksuvan Prinssin ja Kallion kaupunginosan työläistytön elämät muotoilivat toisiaan päivälleen 46 vuotta. Marjatta Sarpanevan (o.s. Svennevig) ja Timo Sarpanevan (1926–2006) tarina on älykkäästi kerrottu, tunteisiin vetoava ja täynnä elokuvallisia käänteitä.

”Vuosikymmenten kuluttua, kun lähes kaikki hänestä oli kadonnut, jäljellä oli yhä tuttu lämpö ja tuoksu. Löytäisin hänet tänäänkin tuhansien joukosta silmät sidottuina tämän aistimuksen ohjaamana.”

Marjatta Svennevigiin hullaantunut designmaestro oli naimisissa lahjakkaan suunnittelijan Pi Sarpanevan (1933–2019) kanssa. Vuonna 2006 Timo Sarpanevan kuolinvuoteen äärellä valvoi kaksi toisilleen lojaalia vaimoa ja äitiä.

Eipä ole ennen tällä intensiteetillä suomalaisen taideteollisuuden sisäpiirin tarinaa kerrottu. Aikamme uuskonservatiivisessa ilmapiirissä kirjoittajan näkökulmaa voi luonnehtia jopa ryhdikkään luokkatietoiseksi.

Marjatta Svennevig ja Timo Sarpaneva kuvattuna vuonna 1987.­

Marjatta Sarpanevan rooli ”Sarpanevana” tunnetun käsitteen ylläpitäjänä ja huolitsijana on kiistämätön. Maailma naisista nähtynä on lähempänä elämää ja ymmärrystä. Kirjoittaja itse sai annoksensa maskuliinisuuden huuruista ja myrkyistä. Glamourin takana on sinnitelty usein tiukka mutru huulessa.

1970-luku oli perheessä rankkaa aikaa. Opiskelijaliikehdinnän seurauksena Timo Sarpaneva, Reima Pietilä ja Alvar Aalto oli leimattu ”eliitin” edustajiksi. Vaimolle tarjottu paikka Instrumentariumin pääsuunnittelijana aiheutti mustasukkaisuutta. Lapset olivat pieniä ja perheen talous lievästi sanottuna kuralla.

Marjatta piirsi puhtaaksi Rosenthalin Suomi-posliiniastiastoa (1974), josta tuli tehtaan seuraavien vuosikymmenten bestseller.

”Piirsin hänen töitään puhtaaksi 25 vuoden ajan. Työni ei näkynyt julkisuudessa, jossa olin vaitelias, edustava puoliso.

(…) Tämä sopi minulle, hiljainen, tarkka ja keskittynyt työskentely hiljaisessa huoneessa.”

Arkkitehti Ian Simpson suunnitteli Lontoossa Thamesin rannalla sijaitsevan One Blackfriars -pilvenpiirtäjän Timo Sarpanevan Lansetti-veistoksesta inspiroituneena. Rakennus nousee 170 metrin korkeuteen. Sen ylin kerros on nimetty Lansetti-Suiteksi Sarpanevan kunniaksi.­

Helposti lähestyttävä kirja pitää sisällään myös huikean tiedon. Vuonna 2016 Lontooseen kohosi ”Vaasina” tunnettu 170 metrin korkuinen One Black­friars -pilvenpiirtäjä. Arkkitehti Ian Simpson suunnitteli sen omistamansa Lansetti-veistoksen (1952) innoittamana. Sen ylin kerros on nimeltään Lansetti-Suite, Lansetti-sviitti.

Timo Sarpaneva: Lansetti II, 1952. Veistos on 26 senttinen.­

Yksi yksittäinen projekti olisi silti vielä voinut mahtua mukaan, nimittäin 1986 ilmestynyt 341-sivuinen julkaisuihme Sarpaneva.

Otavan toimitusjohtajan Heikki A. Reenpään suojeluksessa syntynyt kirjaesine oli kustantamon historian kallein teos. Kappalekohtaiset kustannukset liikkuivat 4 000 markan kieppeillä, noin 1 300 eurossa.

Timo Sarpaneva lasihytissä syyskuussa 1967.­

Sarpaneva valvoi painatusprosessia Keuruulla vuorokaudet ympäriinsä, lasihyteistä omaksumaansa tapaan. Painopellit menivät uusiksi yksi toisensa jälkeen. Vain täydellinen menetteli.

Marjatta Sarpanevan kirja on kuin edeltäjänsä päivitetty pienoiskopio. Taitoltaan ja kuvitukseltaan yhtä upea, mutta tekstikokonaisuutena monin verroin koskettavampi.