94-vuotiaan David Attenborough’n ohjelmia katsoo jopa 500 miljoonaa ihmistä vuodessa, ja nyt hänellä on meille viesti maapallon pelastamiseksi

Maapallon pelastamiseen tarvitaan enemmän suloisia gorillanpoikasia kuin kauhukuvia, sillä ne kehittävät kykyämme kuvitella paremman tulevaisuuden.

Noin vuosi sitten syntyi kohu luonto-ohjelmasta. Legendaarisen brittiläisen luontodokumentaristin Sir David Attenborough’n Our Planet – Uskomaton planeettamme -sarjaa ylistettiin arvioissa, mutta suoratoistopalvelu Netflix sai siitä myös niin paljon palautetta, että se julkaisi Twitterissä listan kohdista, jotka herkimpien katsojien kannattaa kelata ohi.

Mursujen heittäytyminen kalliolta, jolle ne ovat kiivenneet pakoon elinpiirin ahtautumisen aiheuttamaa tungosta, on kyllä poikkeuksellisen karua katsottavaa. Muuten kuvauksessa ei ole mitään uutta.

Esimerkiksi sarjassa nähtävä jääkarhu saalistamassa hylkeenpoikasta on luontodokumenttien peruskauraa. Jo vuonna 1990 Attenborough’n eläinten käytöstä tarkasteleva The Trials of Life -sarja herätti brittiläisissä katsojissa vahvan reaktion, koska siinä näytettiin miekkavalaita, jotka jahtaavat merileijonia, sekä simpansseja, jotka tappavat väkivaltaisesti pienemmän apinan.

Voisi päivitellä, olemmeko aivan vieraantuneita luonnosta, kun tällainen eläinten lajityypillinen toiminta saa niin monet hermostumaan.

Se on hämmentävää myös siksi, että luontodokumentteja katsotaan paljon ja niiden kuvaustapa on tuttu suurelle osalle ihmisistä.

Our Planet – Uskomaton planeettamme oli viime vuonna kuudenneksi katsotuin Netflixin omaa tuotantoa oleva sarja. Vuodessa sitä katsottiin 33 miljoonaa kertaa. Joidenkin tietojen mukaan Attenborough’n ohjelmia katsoo joka vuosi yli 500 miljoonaa ihmistä yli sadassa eri maassa. Suomessa Ylen Avara luonto -ohjelmapaikalla, jossa myös Attenborough’n dokumentteja näytetään, on keskimäärin puoli miljoonaa katsojaa viikossa.

Kauhistunutta reaktiota voi ymmärtää hieman paremmin, kun katsoo menneeseen, 1970-luvulle.

Hetki on ikimuistoinen, ehkä yksi tv-historian koskettavimmista. Brittimies nauraa kuin pikkupoika, kun suuri musta naarasgorilla laskee käden hänen päänsä päälle. Samalla kaksi leikkisää gorillanpoikasta yrittävät riisua herran kenkiä.

David Attenborough’n kohtaaminen Ruandan vuorigorillojen kanssa näytettiin vuonna 1979 Life on Earth -tv-sarjassa. Dian Fossey, jonka tutkimuksista on tehty myös Sumuisten vuorten gorillat -elokuva, kutsui Attenborough’n kuvausryhmineen vierailulle gorillojen luokse, koska arvosti antropologia niin paljon.

Tällaisena onnen tyyssijana minä muistan luontodokumentit lapsuudestani. Avaraa luontoa on esitetty vuodesta 1984 alkaen, ja usein sen jaksot perustuivat jonkin kiinnostavan lajin kohtaamiseen ja sen tapojen selvittämiseen lähietäisyydeltä.

Attenborough’n läpimurto luontodokumentaristina osui 1970-luvulla hyvään aikaan: matkustaminen muuttui koko ajan helpommaksi, koskematonta luontoa riitti ja eläinten kuvaaminen oli yksinkertaista. ”Se oli elämäni parasta aikaa”, hän sanoi äskettäin New Scientist -lehden haastattelussa.

Sinivalaan näkeminen oli yksi Attenborough’n lapsuushaave, ja kun se toteutui lähietäisyydeltä, hän hihkui filmillä innosta.

Hän sai minut haaveilemaan samoista asioista. Leijonista, valaista, viidakoista.

Avaran luonnon takia tiedän erikoisia asioita eksoottisesta luonnosta, kuten kuinka korallit lisääntyvät.

Sir David Attenborough’ta on usein kutsuttu brittien kansallisaarteeksi. Nykyisin 94-vuotias antropologi, luonnontieteilijä, ohjaaja ja juontaja lähinnä juontaa nimeään kantavat ohjelmat.

Attenborough on aina kertonut luonnosta innostuneena ja ihastellen. Hän on välttänyt vuosikaudet kaikkea poliittisuutta, ja häntä onkin kritisoitu etenkin ilmastonmuutoksen sivuuttamisesta.

Viime vuosina asiaan on tullut muutos.

Hän on tehnyt dokumentin lajien sukupuutosta ja muoviroskasta. Hän on myös kertonut ilmastonmuutoksen vaikutuksista viime vuonna televisioensi-iltansa saaneessa dokumentissaan.

Niin, ilmastonmuutos oli kuuma puheenaihe vielä puolisen vuotta sitten.

Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Jari Lyytimäki kertoo Luonnonvaralta-blogissaan, että loppuvuoden 2018 ja alkuvuoden 2020 välillä Helsingin Sanomat uutisoi ilmastokysymyksistä joka kuukausi keskimäärin noin 120 jutussa. Luvut ovat peräisin ilmasto- ja energiapolitiikan ennakointiin tähtäävästä Decent-hankkeesta.

Maaliskuusta 2020 alkaen ilmasto sai väistyä, kun koronavirus valtasi otsikot.

Ilmastoriskit eivät kuitenkaan ole hävinneet.

Attenborough’n ohjelma ilmastonmuutoksen vaikutuksista sai Britanniassa jälleen järkyttynyttä palautetta. Sosiaalisessa mediassa ihmiset kertoivat voineensa fyysisesti pahoin. Dokumentissa oli mukana muun muassa eläinsuojelujärjestön kuvaamaa materiaalia, jossa oranki käy tuhotun metsän keskellä lyömässä kädellään koneen kauhaa, kunnes loikkii pois.

Eläinten tuskasta järkyttyminen ei välttämättä kerro luonnosta vieraantumisesta. Näin surullinen kuvamateriaali voi aiheuttaa monille torjuntareaktion: en halua katsoa tai ajatella tällaista.

Jotenkin meidän kaikkien olisi kuitenkin hyvä ymmärtää, mitä luonnolle on todella tapahtumassa. Dokumenteissaan Attenborough tarjoaakin kauheiden kuvien vastapainoksi palkintoja.

Netflixin suosittu Our Planet -sarja on siitä erinomainen esimerkki.

Mahtipontinen klassinen musiikki pauhaa kuvavyöryn taustalla.

Katsojalle tarjoillaan mielettömiä ilmakuvia, ja sitten tieto siitä, että näistäkin karibulaumoista 70 prosenttia on kadonnut. Toinen upea kuva, ja tieto siitä, että tämäkään jääkarhunpoikanen ei pysty saalistamaan lajityypillisesti.

Puolet matalien vesien koralliriutoista on kuollut, ja vedenalainen maisema näyttää ydintuhon jälkeiseltä harmaudelta. Sitten vähän aalloilla surffaavia merikarhuja!

Lyytimäki kirjoittaa blogissaan, että ilmastonmuutoksesta uutisoimisen tärkein tehtävä ei ehkä olekaan kertoa luotettavasti, miten maailma makaa, vaan kehittää kykyämme kuvitella parempi tulevaisuus.

Samaa voisi sanoa luontodokumenteista. Ne näyttävät meille sekä sen kauhean tilan, missä luonto jo on, mutta myös sen kauneuden, jota voimme vaalia.

Attenborough on 94-vuotias, ja hän jaksaa yhä toivoa.

Syyskuun lopussa saa ensi-iltansa keväältä siirtynyt dokumentti David Attenborough: A Life On Our Planet. Se kertoo antropologin elämästä ja planeettamme tulevaisuudesta. Attenborough uskoo, että maailma on yhä pelastettavissa.

Hänellä ei ole tarjota uusia keinoja, mutta hänellä on tarjota hurmaavia gorillanpoikasia – ja ehkä ne ovat lopulta avain kaikkeen.

Ihmisten sinnikkään työn takia vuorigorillojen määrä on ylittänyt tuhannen rajan ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin.

Muutos on mahdollinen, eikä siihen tarvita Attenborough’n mukaan ihmeteknologioita, vaan poliittista tahtoa, kansainvälistä yhteistyötä ja uudenlaisia kulutustottumuksia.

Mutta kiire meillä on. Käsillä ovat viimeiset hetket kuulla hänen sanomansa.

David Attenborough: A Life On Our Planet elokuvateattereissa 28.9. ja Netflixissä myöhemmin syksyllä. Elokuvaan liittyvä Yksi elämä, yksi planeetta -kirja (WSOY, suom. Ilkka Rekiaro) julkaistaan lokakuussa.