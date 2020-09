Patti Smithin (vas.) Apinan vuosi -kirja on ilmestynyt Antti Nylénin nautittavana suomennoksena. Keskellä John Shepard, oikealla Mark Rothkon maalaus.­

Patti Smith­

Kaivoin hiljattain esille Patti Smithin edellisen suomennetun teoksen Omistautuminen (2018) ja nautin hyristen sen yhtä aikaa arkisista ja kohottavista havainnoista. Nautinto jatkuu juuri suomeksi ilmestyneen Apinan vuoden parissa. Rock-tähti, kirjailija, valokuvaaja ja ikuinen älykkö Smith (s. 1946) kirjoittaa vuodesta 2016, jolloin hän joutui kohtaamaan lähipiirin sairautta, kuolemaa ja Yhdysvaltain yhä kaoottisemman tilanteen. Vuoden päätteeksi ”se kamala keltapäinen itseluottamusmies vannottiin virkaansa, Raamatun voimin vieläpä”, Smith kirjoittaa.

Smithin maailmaan on synkkyyksistä huolimatta au­tuasta upota. Hän elää polaroidkameransa kanssa, loputtoman mustan kahvin voimin jossakin unien rajamaastossa, kaikki kanavat auki. Omituisia asioita tapahtuu.

Patti Smith: Apinan vuosi (Year of the Monkey, suom. Antti Nylén), 209 s., Siltala.

Kuuleeko kukaan?

John Shepard ja osa hänen vaikuttavaa laitteistoaan.­

Olipa kerran poika, jonka isä lähti lätkimään, eikä äidistä ollut hänestä huolehtimaan. Avuksi tulivat isovanhemmat, selvästikin loputtoman ymmärtäväiset. 16-minuuttinen lyhytelokuva Mies joka yritti ottaa yhteyttä avaruusolentoihin on sydämeenkäyvä kertomus Michiganissa varttuneesta John Shepardista, jolla on kutsumus (tai pakkomielle): hän lähettää avaruuteen musiikkia, haluaa ottaa yhteyttä. Yhä vaikuttavammaksi paisuva laitteisto valtaa vähitellen koko talon ja enemmänkin, sille rakennetaan lisärakennus. Lähetettävälle musiikille on tarkat laatu­kriteerit: Kraftwerkia, gamelania, Tangerine Dreamia, afroa, reggaeta, jazzia... Tulee mieleen Voyager-luotain, jonka mukana 1970-luvulla avaruuteen lähetettiin musiikkia Maasta. Johnin lähe­tysasema toimi yli 25 vuotta.

Sitten hänen elämässään tapahtui käänne.

Mies joka yritti ottaa yhteyttä avaruusolentoihin (John Was Trying to COntact Aliens, ohj. Matthew Killip, 2019), Netflix.

Rothko, Pärt ja paljon muuta

Mark Rothko: Composition, 1959.­

Suoratoisto­palveluja sen kun pukkaa lisää, mutta kannattaa muistaa myös Yle Areena, iso kulttuuritarjotin. Dokumentti abstraktin taiteen suuriin nimiin kuuluvasta Mark Rothkosta (1903–1970) on hieno sukellus yhä pelkistetymmin olennaiseen keskittyneeseen maalariin. Dokumentti sanallistaa hyvin, miksi ihmiset lakoavat simppeleiltä näyttävien teosten ääressä. Myös matka Yhdysvaltain taiteen historiaan kriitikko Waldemar Januszczakin persoonallisessa opastuksessa kestää monta katsomista.

Virolainen säveltäjä Arvo Pärt (s. 1935) on saanut vaikuttavan oman keskuksen Laulasmaalle. Kuvittelin meneväni sinne tänä kesänä, mutta jäi haaveeksi. Keskuksesta kertova dokumenttikin ehti jo poistua Areenasta. Mutta jäljellä on toinen, Kiehtova Arvo Pärt. Siinä seurataan hänen työskentelyään hollantilaiskokoonpanon kanssa, ja muusikot avaavat Pärtin henkistyneen musiikin ydintä.

Rothko ja abstrakti taide (ohj. Eric Slade, 2019); Yhdysvaltain taide; Kiehtova Arvo Pärt (ohj. Paul Hegeman, 2019), Yle Areena.

Kirjaston varatuimpia kirjoja viikolla 37 olivat Antti Holman romaani ja Heikki Herlinin tietokirja Tuollapäin on highway

1) Antti Holma: Kaikki elämästä(ni)

2) Kjell Westö: Tritonus

3) Delia Owens: Suon villi laulu

4) Tommi Kinnunen: Ei kertonut katuvansa

5) Kari Hotakainen: Tarina

6) Laura Lehtola: Minä valitsin sinut

Tietokirjat

1) Heikki Herlin: Tuollapäin on highway

2) Tapio Bergholm: Kiihkeä Koivisto: nuoruus, sota, onni 1923–1959

3) Jari Korkki & Kalervo Kummola: Kale, rautakansleri

4) Eeva Kolu: Korkeintaan vähän väsynyt

5) Riitta Kylänpää: Utelias mieli: Claes Anderssonin elämä

6) Katja Myllyviita: Häpeän hoito