Muusikko Ike Whitea nimitetään sekä Ylen ohjelmatiedoissa että Yle Areenan etusivulla supertähdeksi.

No ei sentään. Yhden levyn tehnyt laulaja ja lauluntekijä Ike White (1945–2014) ei ollut millään mittareilla supertähti, edes tähti. Ei kotimaassa Yhdysvalloissa, ei kotikaupungissa San Diegossa, eikä muuallakaan. Paitsi ehkä omassa kuplassaan.

Toki hän olisi voinut olla tähti, kuten työtoverit ja ystävät todistelevat dokumentissa The Changin’ Times of Ike White (2019). Mutta niin olisi voinut olla moni muukin, jos kaikki elämän valttikortit olivat osuneet käteen.

Chicagossa syntyneen Whiten käteen osui vain musiikillinen monilahjakkuus, jota hän jalosti poikkeusoloissa. Murhasta elinkautisen vuonna 1964 saanut White kiersi viisitoista vuotta kalifornialaisia vankiloita, joista yhdessä äänitettiin myös hänen ainoaksi jäänyt albuminsa Changin’ Times.

Se sai aikalaiset vertaamaan karismaattisen oloista Whitea muun muassa Jimi Hendrixiin, rockin edesmenneeseen supertähteen. Ehkä vain siksi, että ”uudelle Hendrixille” tuntui olevan albumin julkaisuvuonna 1976 kysyntää. Tai siksi, että hänet löytäneellä tuottajalla oli ollut side Hendrixiin.

Kolmekymppisen Whiten ominta musiikkia oli pikemminkin soul-funk, ajan henkeä mukailevaa ja teksteiltään napakan kantaaottavaa.

Mutta levy vaipui pian unohduksiin ja vankilasta vuonna 1979 ihmeen kaupalla päässyt White huumaantui odottamattomasta vapaudestaan niin, että katosi kokonaan kartalta.

Ike White (oik.) soitti levyllään kitaraa ja kosketinsoittimia. Muut muusikot olivat kalifornialaisia huippuammattilaisia, tuttuja muun muassa Carlos Santanan ja Sly Stonen yhtyeistä. Kuvassa näkyvien taustalaulajien nimet eivät ole tiedossa.­

Palkittu englantilainen dokumenttiohjaaja Daniel Vernon on kutkuttavan löydön äärellä – tarinan, joka vertautuu Oscarilla palkittuun dokumenttiin ­Searching for Sugar Man (2013). Nyt on vain niin, että White ei ole suosittu missään, eikä kukaan tiedä hänestä mitään.

Ohjaaja Vernonilla ei ole silti vaikeuksia löytää häntä San Diegosta, jossa hän viihdyttää aulabaareissa toisella taiteilijanimellä ja asuu venäläissyntyisen managerivaimonsa kanssa.

Olisiko hän valmis kertomaan tarinansa? No miksi ei, vastaa onnellisen oloinen White Vernonille, joka ehtii kuvata alustavia haastatteluja.

Ja siihen ne jäävät: kahden viikon kuluttua White hirttää itsensä.

Odottamattoman käänteen saava tarina toimisi sellaisenaan, toteutumattomien toiveiden tragediana. Mutta oikeat odottamattomuudet ovat vasta edessä, sillä Whiten valtavasta kuvien, kotifilmien ja muiden dokumenttien kotiarkistosta kuoriutuu esiin ihan toinen tyyppi, jota kukaan ei tuntenut. Vähääkään kärjistämättä niin salaperäinen hahmo, että hän olisi sepittynä epäuskottava.

Vernonin dokumentti jää silti keskentekoiseksi ja jämähtää Ike Whiten hämmästyttävien elämänvaiheiden kirjaamiseksi. Hän onnistuu hurmaamaan ja hämäämään kuolleenakin.

The Changin’ Times of Ike White, Teema klo 22.45 ja Yle Areena.