HBO:lla on nähty sympaattisia karanteenilyhytelokuvia eri maista, myös Suomesta, ja nyt on vuorossa myös Yhdysvallat.

Paul Radnickin käsikirjoittamissa, Jay Roachin ohjaamissa kertomuksissa ei sekoilla yksin asunnoissa vaan luodaan kokonaan fiktiivisiä tilanteita, joissa näyttelijä on puhuvinaan milloin kenellekin. Monologiesitys piti alun perin toteuttaa teatterissa.

Bette Midlerin esittämä newyorkilaisnainen kertoo poliisille, miksi hän raivostui Starbucks-kahvilaan eksyneelle Trump-kannattajalle ja nakkasi tämän Maga-hatun (Make America Great Again) maahan. Dan Levy näyttelee näyttelijää, jolle on tarjottu homosupersankarin roolia.

Issa Rae esittää Trumpiakin rikkaamman afroamerikkalaisen miehen tytärtä, joka on ­käynyt samaa koulua kuin Ivanka.

Sarah Paulsonin meditaatio­yrittäjä kertoo käynnistään kotona, jossa kaikki äänestävät Trumpia, ja lopuksi ympyrä sulkeutuu New Yorkiin sairaalaan, jossa Kaitlyn Dever hoitaa koronapotilaita.

Issa Raen osuus on vähän vahvempi, mutta kokonaisuutena Coastal Elites on toivottoman naiivi, snobistinen ja alleviivaava. HBO on tehnyt jo selväksi, että se käy omalta osaltaan vaalitaistelua demokraattien puolella ja ennen kaikkea Trumpia vastaan, mikä on täysin perusteltua ja tervetulluttakin. Näissä monologeissa mennään kuitenkin jo taiteellisen rajan yli melkein kampanjoinnin puolelle.

Kaikkea ei ainakaan ole syytä laittaa kansainväliseen jakoon.

Coastal Elites HBO Nordic