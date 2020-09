Antti Holman romaani muistuttaa paljon hänen hittipodcastiaan.

Romaani

Antti Holma: Kaikki elämästä(ni). Otava. 300 s. Saatavana myös äänikirjana Antti Holman lukemana.

Kirjailija, näyttelijä ja radio­ääni Antti Holma on oma surullinen klovnimme, halusi hän sitä tai ei.

Todennäköisesti hän ei ha­luaisi tulla luokitelluksi näin. Hän haluaisi olla suuri taiteilija romanttisessa mielessä, sellainen kaunis ja karismaattinen miesherkku, joka saa kaikki hehkumaan himoa ja kateutta pelkällä läsnäolollaan, sellainen, joka uudistaa suomalaisen romaanikirjallisuuden joka kevät.

Ei sellainen, joka naurattaa ”aggressiivisia mutta huumorinnälkäisiä naisihmisiä” Insta­gramissa rallattelemalla ”munapillulauluja” peruukki päässä ja kirjoittaa romaaneissaan ”pierunhajuista hyperbolaa”.

Antti Holmalla on ihmiskuva, joka on oivaltavan tarkka ja hulvaton, mutta myös läpeensä kyyninen ja tuomitseva. Kun tällainen murhaava katse kohdistuu myös havainnoitsijaan itseensä, se voi tehdä tuhoavaa jälkeä.

Antti Holman toinen romaani Kaikki elämästä(ni) on jutusteleva ja rietasteleva kertomus, jossa on kasvukertomuksen elementtejä, mutta jonka ydin löytyy häpeän tutkimisesta. Sen keskiössä on Holmaa itseään esittävä hahmo, joka yrittää kirjoittaa kirjaa.

Teoksen puhujaääni ja teemat ovat tuttuja Holman Auta Antti -hittipodcastista, jolla kustantaja myös teosta markkinoi. En ihmettelisi lainkaan, jos tässä olisi romaani, jota kuunnellaan huomattavasti enemmän kuin luetaan.

Romaani lähtee liikkeelle päähenkilön vanhempien kotoa Lapualta, jossa kertoja-Holma kaivelee vanhoja valokuvia herättääkseen henkiin lapsuusmuistojaan ja etsiäkseen punaisen langan päätä.

On kirjoitettava kirja. Sellaista tuli luvattua kustannustoimittaja Aleksille.

Matka jatkuu yhden tuloksettoman mökkireissun jälkeen Sonkajärvelle, lapsuuden ja nuoruuden maisemiin, jossa ”taajaman, häpeän ja Jumalan kolmiyhteyden” aiheuttama tunneryöppy valtaa heti, kun kylänraitti pilkistää horisontissa.

Häpeän alkusyyt alkavat hahmottua, ja ne kietoutuvat poskia kuumottavalla tavalla seksuaaliseen identiteettiin. Päähenkilö tarkkailee itseään neuroottisesti, mutta tarkkailijan ja rankaisijan hahmo näyttäytyy myös joulu­pukin, jumalan ja saatanan muodossa. Ulkoapäin kohtaloa hallitseva entiteetti muistuttaa ”silmää”, joka kontrolloi päähenkilöä myös Holman esikoisromaanissa Järjestäjä (2014).

Kertomuksen aikataso poukkoilee nykyhetkessä, jossa kertoja-Holma yrittää kirjoittaa kirjaa sekä menneessä, jossa kronologisesti käydään läpi Holman elämänvaiheita. Niissä on tuttuja, usein kiusallisia sattumuksia, joista Holma on puhunut haastatteluissa ja podcastissaan: miten hän nukkui pommiin Kansallis­teatterin esityksestä ja kuinka unohti, miten puhutaan englantia personal trainer -koulutuksessa.

Välissä kertojaminä käy dia­logia ystäviensä kanssa ja valittaa erinäisistä asioista, muun muassa Suomesta:

”Minusta Suomi on Elovena-tyttö, joka sadan metrin päästä näyttää sievältä neitokaiselta, mutta sitten kun häntä alkaa lähestyä, huomaa, että hampaat ovat keltaiset, mekko polyesteriä, kainaloissa hikiläiskät ja katseessa omituinen, tyhjä kiilu. Atopia on peitetty liian tummalla meikkivoiteella ja paskan löyhkä hajuvedellä.”

Groteski kuvaustyyli tuntuu kukkivan etenkin keski-ikäisten naishahmojen kuvauksissa. He ovat tyylitajuttomia tunika­mammoja, huumorintajuttomia hiehoja ja hikisiä tammoja.

Mutta myös Antti Holman hahmoa käsitellään kaikkea muuta kuin kaunistellen.

Hirtehishumoristisella nuotilla ruoditaan myös huomio­taloutta, kirjallisuutta ja koko tyhjyyttä kumisevaa taide­kenttää.

Kriittisen luupin alle joutuvat esimerkiksi tunnustuksellisuuden vaatimus ja tarinat samaan tapaan kuin Kari Hotakaisen tuoreimmassa romaanissa.

Teos tekee huvittavia refleksiivisiä huomioita auto­fiktio­buumin opportunistisista ja banaaleista ulottuvuuksista. Määritelmällisesti Antti Holmasta kertova Antti Holman kirjoittama Kaikki elämästä(ni) on tätä läpeensä brändättyä autofiktiota.

Fiktio korostuu, kun puhuja tunnustaa värittävänsä tarinoitaan, ja jumala ja saatana taistelevat taiteilijaparan sielusta teoksen surrealistisemmissa osuuksissa.

Kieli rypee Holmalle ominaiseen tyyliin navanalusjutuissa. Miten voikaan niin monia asia haista perseelle? Onneksi kakkapyllyjutuilla rakennettu muuri murtuu, ja etenkin teoksen loppua kohden esiin nousee kipua ja kauneudentajua.

Paljas loppu tuntuu hieman laskelmoivalta, mutta siinä tavassa, jolla se kuvaa rakkautta, ei ole mitään kliseistä. Ei myöskään siinä, miten lopulta nauru räjäyttää häpeän.

Kaikkinensa Holman teos on melko epätasainen. Se kertoo enemmän kuin näyttää ja möyrii toisteisissa kyynisissä kuvaelmissa. Toisaalta juuri siinä piilee Holman viehätys.

Hän sanoittaa ydinkokemusta huonommuudesta sekä sen heijastumista vapauttavalla tavalla. Tulee olo, ettei ole yksin edes kaikkein häpeällisimpien ajatustensa ja ruumiintoimintojensa kanssa. Se on suloisimpia lahjoja, jonka kirjallisuus voi antaa.

Ja silti: olisi hienoa nähdä Holman kirjoittavan seuraavaksi jostain aivan muusta.