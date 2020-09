Selja Ahavan uusi romaani on kuin japanilainen puupiirros – herkkä ja salaperäinen tarina 1600-lukulaisesta hyönteistutkijasta

Yksinäisyys terävöittää aistit Selja Ahavan romaanissa Nainen joka rakasti hyönteisiä.

Romaani

Selja Ahava: Nainen joka rakasti hyönteisiä. Gummerus. s. 329. Äänikirjan lukee Vera Kiiskinen.

Selja Ahavan neljäs romaani Nainen joka rakasti hyönteisiä kalastelee samoilla apajilla kuin Mia Kankimäen teos Naisia joita ajattelen öisin (2018) tai Maria Petterssonin Historian jännät naiset (2020). Edellä mainitut ovat tietokirjoja, Ahavan teos on fiktiota, mutta sen lähtökohtana on historiallinen nainen.

Sankareiden ja tuhlaajapoikien sijaan nyt pengotaan arkistojen kätköistä unohdettuja mutta rikkaasti eläneitä naisia.

Ahavan edellinen teos Ennen kuin mieheni katoaa (2017) oli hyvin henkilökohtainen tarina vaimosta, jonka aviomies kertoi yhtäkkiä halunneensa olla aina nainen. Uusi romaani on etäännytetty kauas. Se lähtee liikkeelle 1600-luvun Euroopasta ja kertoo saksalaissyntyisestä Maria Sibylla Merianista (1647–1717), luonnontutkijasta ja taiteilijasta.

Marialle on haittaa mutta yllättävästi myös hyötyä sukupuolestaan, sillä tytöiltä ei odoteta mitään: ”Minua eivät sitoneet ulkopuoliset vaatimukset eivätkä asiakkaiden toivomukset. Sain maalata mitä halusin, sillä tavalla kuin oma katseeni minulle kuiskasi.”

Maria omistautuu perhosen muodonmuutoksen tarkkailemiseen, miten toukka koteloituu ja kotelosta kuoriutuu perhonen. Hän tekee muistiinpanoja, piirtää ja kirjoittaa, kiintyy toukkiinsa ja laiminlyö läheisiään. Julkaisee myös kirjoja, mikä ei sekään sopinut naisille.

Fiktiivinen Maria Merian toteaa olleensa huono tytär, huono vaimo ja huono äiti. ”Toukka-akka” on myös ympäristönsä kummajainen:

”Niin monta vuotta perhe-elämää, toisten toiveiden kuuntelua ja oman ääneni hiljaisuutta, mutta kun Jumala antoi minulle äänen ja minä päätin käyttää sitä, jäin yksin.”

Sama tavallinen tarina toistuu myös Kankimäen ja Petterssonin naisten minielämäkerroissa.

Mutta Ahavan romaani astuu toden tuolle puolelle, mässäilee maagisen realismin järjenvastaisuuksilla. Hän antaa henkilöidensä elää yli aikansa, vuosisadasta toiseen.

Maria Sibylla Merianin elämästä Ahava ottaa mitä tarvitsee ja kehittelee lisää tarpeen mukaan.

Hän muun muassa leikittelee eri aikakausien tutkijoiden tapaamisilla. Mitä sanottavaa toisilleen olisi voinut olla japanilaisella naislääkärillä Kusumoto Iinellä (1827–1903) ja Merianilla, tai kirjailija Koizumi Yakumolla (1850–1904) ja Merianilla?

Yksinäisyys terävöittää aistit, erityisesti katseen. Merian ihmettelee ihmettelemästä päästyään elämän tuhlailevaisuutta ja kauneutta. Mutta kärsivällisinkään tutkija ei näe, mitä tapahtuu perhosen kotelon sisällä.

Allegoria lienee selvä: kaikkein läheisimmänkään lajitoverin sisimpään emme voi nähdä.

Myös elämän ihme on säilynyt, vaikka tiede on jo kauan sitten ottanut uskonnon paikan. Syntymä on samanlainen mysteeri kuin kuolemakin, molemmat kivuliaita ja rumia tapahtumia. Niiden välissä elämä rönsyilee ja tuhlailee, tarjoaa joskus onnenhetkenkin, maalailee Ahava.

Nainen joka rakasti hyönteisiä on kuin japanilainen puupiirros – herkkä, eksoottinen ja hitaasti aukeava. Mutta salaperäisyydessään kiehtova, hyvin kiehtova.