Kulttikirjailijaksi nousseen David Foster Wallacen elämäkerturi D. T. Max pääsi kohteensa pään sisään tämän laajan kirjeenvaihdon ansiosta.

Elämäkerta.

D. T. Max: David Foster Wallace (Every Love Story is a Ghost Story). Suom. Heikki Karjalainen. Siltala. 399 s. 2020. Englanninkielinen alkuteos (2012).

Kirjailijoiden elämäkerroilla on perustavanlaatuinen ongelma.

Kirjailijoista kirjoitetaan elämäkertoja juuri niiden tuntien ansiosta, jotka he viettävät yksin hiljaisuudessa. Musiikin tai elokuvien, politiikasta puhumattakaan, tekemisessä on useammin draamaa, tarinallisuutta ja konflikteja.

D. T. Maxin alkujaan vuonna 2012 ilmestynyt, erinomainen elämäkerta David Foster Wallace onnistuu välttämään ongelman ainakin kahden asian vuoksi.

Amerikkalais­kirjailija Wallacella (1962–2008) oli käynnissä elin­ikäinen ja vaikea taistelu masennuksen kanssa. Sen jäljet näkyvät hänen tuotannossaan.

Toisekseen, Wallacen kirjoittamiin lukuisiin kirjeisiin on tallentunut paljon hänen päänsä sisäistä draamaa, ja ne kertovat, millaisia vaiheita hän kävi läpi kirjailijana.

Wallace syntyi ja kasvoi Illinois’n osavaltiossa. Lapsuudenkodin läheisyydessä sijaitsivat sekä laajat maissi- ja soijapellot että yliopisto, jossa hänen isänsä työskenteli filosofian professorina. Hänen äitinsä, kirjallisuuden­opettaja, kasvatti pojan rakastamaan oikeakielisyyttä.

Nuoruudessaan Wallace menestyi tenniksessä ja koulunkäynnissä. Hän myös hikoili paljon.

Opintomenestys jatkui arvostetussa Amherstin yliopistossa. Wallace innostui filosofiasta ja harkitsi jopa akateemista uraa. Hän julkaisi ensimmäisen romaaninsa, Thomas Pynchon -vaikutteisen, vitsikkään ja taitavan mutta hieman rasittavan The Broom of the Systemin vuonna 1987, 25-vuotiaana.

Sen jälkeen seurasi novelleja, journalismia, opetustöitä, lyhyitä rakkaussuhteita ja jonkin verran myös arvostusta.

Jo nuoresta pitäen Wallacen elämää kuitenkin varjostivat voimakkaat masennusjaksot, jotka aiheuttivat taukoja opiskeluun ja työhön.

Loppuvuodesta 1989 huonoon kuntoon mennyt Wallace vietti ensin neljä viikkoa psykiatrisessa sairaalassa Bostonissa ja sen jälkeen noin puoli vuotta Granada Housen asuntolassa, alkoholi- ja huumeongelmaisille suunnatussa puolimatkankodissa.

Sen jälkeen elämä sai käänteen parempaan. Granada Housessa Wallace tutustui Anonyymien Alkoholistien toimintaan ja alkoi osallistua AA-kokouksiin. AA paitsi auttoi Wallacea pitämään päätään kasassa myös inspiroi hänen pääteostaan Infinite Jestiä (1996).

Elämäkerta kuvaa laajasti ja kiinnostavasti, kuinka yli tuhat­sivuinen, loppuviitteillä ryyditetty maksimalistinen teos syntyi. Hauskan ja surullisen romaanin teemoja ovat muun muassa addiktiot ja toipuminen, ja siinä kuvataan vivahteikkaasti ja ikimuistoisesti puolimatkankodin elämää.

Romaani julkaistaan lokakuussa suomeksi nimellä Päättymätön riemu.

Päättymätön riemu teki Wallacesta kuuluisan ja rakastetun, yhden sukupolvensa merkittävimmistä äänistä. Romaani selvästi tempaisi lukijoitaan sydämestä tavalla, johon aikaisempi tuotanto ei ollut kyennyt.

Wallace julkaisi tämän jälkeen säännöllisesti, niin helposti lähestyttävää journalismia kuin hyvinkin hankalia ja arvoituksellisia novelleja. Seuraavan romaanin kanssa oli sen sijaan suuria ongelmia.

Syyskuun 12. päivänä vuonna 2008 David Foster Wallace, 46, teki itsemurhan kotonaan Kaliforniassa.

D. T. Max kertoo Wallacen elämäntarinan tarkasti ja tyylikkäästi. Max on The New Yorker -lehden toimittaja, ja hän osaa sovittaa pieneen tilaan ihailtavan runsaasti faktoja, anekdootteja, sitaatteja ja analyyseja ilman että kerronta seisahtuu tai puuroutuu. Kirjan journalistisuutta korostaa se, että suomennoksesta on jätetty pois viitteet ja lähteet.

Elämäkerta on kunnioittava mutta käy läpi myös kohteensa ikäviä piirteitä. Wallace oli usein epämiellyttävä seurustelukumppani, joka esimerkiksi yritti kerran heittää naisystävänsä ulos liikkuvasta autosta, ja sepitti materiaalia lehtijuttuihinsa.

Max viettää paljon aikaa kohteensa pään sisällä, muun muassa siksi että Wallace kirjoitti tunteistaan ja ajatuksistaan avomielisesti juuri kirjeissään, etenkin Don DeLillolle ja Jonathan Franzenille. Wallace saattoi Maxin mukaan olla kirjallisuuden maailman viimeinen suuri kirjeiden kirjoittaja.

Suomalaisia Wallace-lukijoita auttaa se, että elämäkerrassa avataan kirjailijan tuotannon yhteyksiä amerikkalaiseen kulttuuriin.

Miksi Wallace teki itsemurhan? Tämäntyyppisiin kysymyksiin ei usein ole yhtä selkeää vastausta, mutta tässä tapauksessa vaikuttaa olevan.

Wallace oli käyttänyt yli 20 vuotta vanhanaikaista masennuslääkettä, jonka vaikuttava osa oli feneltsiini. Hän harkitsi pitkään lääkkeen vaihtamista.

Vuonna 2007 Wallace lopetti feneltsiinin käytön. Vakava masennus iski pian, Wallace kokeili toista masennuslääkettä, se ei toiminut, masennus syveni, kokeiltiin sähköhoitoa, lopulta feneltsiiniin siirryttiin takaisin, mutta Wallace ei enää kestänyt psyykkistä kipua ja surmasi itsensä.

Itsemurhan syy oli siis epäonnistunut yritys luopua masennuslääkityksestä.

Ennen itsemurhaansa Wallace järjesteli keskeneräisen romaaninsa käsikirjoitusta julkaisukuntoon. Keskeneräisenä julkaistu The Pale King (2011) kertoo verohallinnon virkailijoista, ja se käsittelee muun muassa tylsyyden sietämistä ja mielenrauhan saavuttamista.

Kuoleman jälkeen Wallacen tähti lähti Yhdysvalloissa huikeaan nousuun. Kirjailijasta kirjoitettiin monia painokkaita ja myönteisiä artikkeleita. Maxin elämäkerta sai jopa enemmän huomiota kuin Wallacen viimeiset elinaikanaan julkaisemat teokset.

Hiljalleen kuoleman aiheuttama huomio kantautui tännekin, ja ensimmäinen suomennettu kirja, esseiden ja lehtijuttujen kokoelma Hauskaa mutta ei koskaan enää ilmestyi vuonna 2012. Sen jälkeen suomennoksia on tullut enemmänkin, ja ne huipentuvat pian Päättymättömään riemuun.

Monia mielenterveysongelmien ja addiktioiden kanssa painiskelleita taiteilijoita muistellaan aivan liikaa heidän ongelmiensa kautta. Jos taiteilija vielä päätyy itsemurhaan, se alkaa helposti hallita hänen jälkimainettaan. Olisi hienoa, jos näin ei tapahtuisi Wallacelle.

Se että David Foster Wallace on ihailtu ja merkittävä kirjailija, jonka elämäkertakin suomennettiin, johtuu nimenomaan siitä, että hän pääsi tarpeeksi hyvin eroon masennuksesta ja addiktioista. Ilman masennuslääkitystä ja AA-tapaamisia meillä ei olisi todennäköisesti olisi läheskään yhtä paljon hänen huikeaa proosaansa.

Wallacen tarina on surullisesta lopustaan huolimatta myös toipumisen tarina, tervehtymisen tarina ja luomisvoiman takaisin saamisen tarina. Toivottavasti hieno elämäkerta auttaa tämän muiston vaalimisessa.