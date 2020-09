Tutkija ja kirjailija Minja Koskela on saanut kuulla ”soittavansa hyvin naiseksi” ja pitävänsä mikrofonista kiinni kuin ottaisi suihin. Seksismin tunnistavat myös muusikko Ringa Manner ja rap-artisti Yeboyah.

Radio City soittaa klassista rokkia seisten kuseville. Näin yksi Suomen vanhimmista radiokanavista kuvaili itseään Facebookissa vielä muutama päivä sitten.

Kirjailija, tutkija ja vasemmistoliiton poliittinen asiantuntija Minja Koskela julkaisi Instagramissa ja Facebookissa tekstin, jossa hän kirjoitti lausahduksen olevan ”seksististä soopaa” ja muistutti, että tapaus on vain yksi esimerkki musiikkialan epätasa-arvosta.

Mainoslause keräsi runsaasti kielteistä palautetta. Radio City poisti lauseen esittelytekstistään.

Yhden palautteen lähetti muusikko ja kuoronjohtaja Henna Dolk.

Hän kertoo Radio Cityn kanavapäällikön Janica Saxelin-Rinteen vastanneen, että teksti oli jäänyt epähuomiossa päivittämättä, ja että teksti korjataan heti vastaamaan radioaseman arvomaailmaa.

”En tiedä, mitä vastaus tarkoitti. Että on ok, että se on siellä vähän aikaa? Teksti oli jäänyt päivittämättä – ai niin kuin päivittämättä sitten 50-luvun?” Dolk ihmettelee puhelimessa.

Helsingin Sanomille radiokanava ei halunnut kommentoida asiaa. Radio Cityn omistavan Bauer Media Oy:n toimitusjohtaja Sami Tenkanen vastasi tekstiviestillä, että Ylelle annettu haastattelu aiheesta ”riittänee tässä kohdin”. Ylelle Tenkanen pahoitteli virhettä ja kutsui sitä ”yksiselitteiseksi typeräksi” ja ”tyylittömäksi”.

Janica Saxelin-Rinne vastasi Helsingin Sanomille olevansa ”radio- ja mediatoimialan edustajana väärä henkilö kommentoimaan musiikkialan haasteita”.

Minja Koskela sanoo, ettei suostu enää keskustelemaan siitä, onko feminismi tärkeä tavoite. Hän haluaa pureutua siihen, miten asioita voidaan ratkoa.­

Radio Cityn lausahdus olisi helppo ohittaa yksittäisenä huonona vitsinä, jolla ei ole sen kummempaa merkitystä.

Minja Koskela kuitenkin muistuttaa, ettei kyse ole edes lopulta Radio Citystä tai yhdestä lauseesta. Naisten pitäminen miehiin verrattuna vähempiarvoisina, ensisijaisesti sukupuolensa edustajina, on musiikkialalla tavallista.

”Tämä ei ole yhden feministin someräntti. Kyse on asiasta, jonka huomattavan moni nainen tunnistaa”, Koskela kertoo puhelimessa.

”Jos ei ole seisten kuseva ihminen, siis mies, pitää koko ajan neuvotella paikastaan.”

Koskela on nuoresta saakka soittanut bändeissä ja saanut kuulla ”soittavansa hyvin naiseksi” ja pitävänsä mikrofonista kiinni kuin ottaisi suihin.

Seksistisiä kommentteja on tullut niin Sibelius-Akatemian oppitunneilla kuin miespuolisilta bändikavereiltakin.

Kun Koskela toimi 2010-luvulla musiikinopettajana, hän kuuli tyttöoppilailtaan, kuinka heidän on ”käsketty soittaa kuin mies” ja kannustettu valitsemaan instrumentikseen mieluummin laulu tai piano kuin rummut tai kitara.

”Edelleen musiikissa nainen on toinen sukupuoli”, Koskela sanoo.

Tämä kaikki on tuttua myös muusikko Ringa Mannerille ja rap-artisti Yeboyahille eli Rebekka Kuukalle.

Kun Manner alkoi vuonna 2006 soittaa Pintandwefall-yhtyeessä, kiinnittyi huomio garage rockia soittavan bändin jäsenten sukupuoleen. Tyttöbändiä pidettiin omana genrenään.

Ringa Manner tuli tunnetuksi Pintandwefall-yhtyeestä. Nykyään hänen projektejaan on Ruusut-yhtye.­

”Ei kuunneltu, mitä musaa soitamme. Se, että olimme kaikki mimmejä, riitti määrittäväksi tekijäksi bändin kuuntelijoille tai bändistä kirjoittaville tahoille.”

Mannerin mieleen on jäänyt, kuinka hän 19-vuotiaana löysi keskustelupalstan, jossa bändin jäseniä ruodittiin.

”Oli jotain ’en ees panis’ -tyyppisiä reteitä kommentteja.”

Tavallista oli myös se, että keikan jälkeen miehet tulivat ”pätemään piuhoista” ja ”auttamaan” muussa tekniikkaan liittyvässä.

Niiltä ihmisiltä, joiden kanssa Manner on tehnyt musiikkia, hän ei ole saanut osakseen sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Hän ei halua kuitenkaan julistaa, ettei sitä olisi myös kokoonpanojen sisällä.

”Tiedän, että sitä on, sillä ihmiset ovat kertoneet siitä. Itselle on osunut kohdalle sellaiset tyypit, jotka ovat ihmisiä ihmisille.”

Rock-musiikin lisäksi yltiömaskuliinisuudesta puhutaan usein hiphopissa ja rap-musiikissa. Rebekka Kuukka muistuttaa, että genren miesvaltaisuus on osittain vain näennäistä.

”Kun katsoo hiphop-kulttuurin historiaa, on naisia ollut aina. Suomessakin on ollut, mutta on eri asia, minkälaista supporttia heille on annettu”, Kuukka kertoo puhelimessa.

Kyse on siitä, kuka pääsee edustamaan musiikkia ja kuka sukupuolta. Naisräppäri-termin käyttäminen on Kuukan mielestä ”tietyissä konteksteissa ok, jos naisia pyritään voimauttamaan”. Yleisesti räppäreistä ja naisräppäreistä puhuminen kuitenkin toiseuttaa naiset räpistä.

”Jos tarvitsee etuliitteen, on vähemmän räppäri”, hän sanoo.

Kun nuorempana pojat menivät freestyle-räppäämään huoneeseen keskenään, ei tyttöjä päästetty sisään, Kuukka muistaa.

”Kesti pitkään tajuta, että olen varteenotettava tekijä tässä.”

Kuukka tiedostaa, että hän on saanut räppärinä paljon näkyvyyttä julkisuudessa.

”Varmasti se liittyy sukupuoleen ja muuhun taustaan, mutta totta kai toivoisi, että olisi esillä sen takia, mitä tekee. Ettei olisi kiinnostava vain sukupuolen takia.”

Miesräppäreiden ei tarvitse Kuukan mukaan samalla tavalla selitellä tai todistella osaamistaan kuin naisten, eikä sukupuolesta tarvitse puhua.

”Jäbänä räpissä pääsee helpommalla kuin mimminä.”

Kun räppäri Adikia julkaisi vuonna 2018 seitsemän muun naispuolisen räppärin kanssa feministisen kappaleen Koskematon, jossa myös Yeboyah oli mukana, jakautui vastaanotto kahtia.

Rebekka Kuukka eli Yeboyah julkaisi ensimmäisen EP-levynsä Elovenan viime vuonna.­

Osa kiitteli: ”Jes, vihdoin on jotain muuta kuin samaa vanhaa äijämeininkiä.”

Osa kutsui muusikoita rumiksi feministeiksi, joiden pitäisi tehdä sitä, mitä ”naisten kuuluu tehdä”.

Vastaanotto kiteytti sen, miksi kappale tehtiin.

”Siinä biisissä puhuttiin nimenomaan siitä, miten meistä puhutaan”, Kuukka sanoo.

Luoviakseen miesvaltaisella musiikkialalla moni nainen ottaa niin sanotun hyvän jätkän roolin. Siinä seksistisille vitseille hörähdellään jätkäporukan mukana eikä valiteta ”turhista”, vaikka jossain sisimmässä tekisikin mieli huutaa, että turpa kiinni.

Minja Koskela sanoo olleensa itse ”ihan sairaan hyvä jätkä”. Hän luuli tulevansa paremmin toimeen miesten kuin naisten kanssa, koska ”naiset puukottavat selkään”, mutta ”miehet ovat suoria eivätkä loukkaannu”.

Sittemmin Koskela huomasi, ettei se pidä paikkansa.

”Olen nähnyt hyvin dramaattisia riitoja nimenomaan bändeissä, joissa on pelkkiä miehiä”, hän sanoo.

Vaikka hyvänä jätkänä olemista voi pitää karhunpalveluksena feminismille, siitä on Koskelan mukaan turha syyttää sen enempää naisia kuin miehiäkään. Syy on rakenteissa ja toimintakulttuurissa, joka suosii tietynlaista käytöstä, mutta halveksii toista.

”Jos ei kuulu siihen malliin, eli perinteiseen heteromiesmuottiin, pitää löytää taktiikoita, joilla neuvotella asemastaan naisena.”

Tärkeintä olisi Koskelan mukaan itsereflektio. Sen takia hän oli iloinen, kun moni mies jakoi hänen päivitystään saatesanoilla, joissa oma seksistinen toiminta tunnistettiin. Moni myös ilmaisi halunsa muuttua.

”Musiikin tekeminen ei ole mikään sukupuoleton alue”, Koskela sanoo.

Yksi konkreettinen tapa on miettiä, miten puhuu miehenä miesten seurassa ja muuttuuko puhetapa, kun huoneeseen saapuu yksi nainen.

Tasa-arvotyössä elää Koskelan mukaan edelleen sellainen ajattelutapa, että vastuu on naisilla ja vähemmistöillä.

”Mutta jumalauta se on raskasta, jos pitää olla aina se tyyppi, joka tekee sen duunin. Ei voi olla niin, että naiset raivaavat lasikattoja rikki yksin, vaan miesten pitää tuoda tikkaita.”

Paljon on jo tapahtunut. Minja Koskela miettii, olisiko hänelle soitettu kymmenen vuotta sitten Helsingin Sanomista ja kysytty, miksei saa puhua ”seisten pissaavista” radiokanavan esittelytekstissä.