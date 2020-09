Kirjallisuus

Suomen kirjallisuuden menestys maailmalla on kolminkertaistunut kahdeksassa vuodessa

Vuonna 2019 kirjallisuusvienti kasvoi 18 prosenttia.

Suomalaisen kirjallisuuden vienti maailmalle on kasvanut viime vuosina, ja tuloista yli puolet kertyi lasten- ja nuortenkirjallisuudesta. Kuva Frankfurtin kirjamessuilta vuodelta 2014, jolloin Suomi oli messujen teemamaa. Muumipeikko esiintyi saksalaislapsille Helsingin kaupunginkirjaston lasten kirjastoauton luona.­

Kirjallisuuden vientikeskus Filin tilaama selvitys osoittaa, että suomalaisen kirjallisuuden menekki maailmalla kasvoi viime vuonna 18 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Tuloista hieman yli puolet kertyi lasten- ja nuortenkirjallisuudesta. Sen osuus viennin kokonaisuudesta kasvoi samoin kuin myös kaunokirjallisuuden, kun taas tietokirjallisuuden osuus supistui.

Kokonaisuudessaan viennin arvo on 3,71 miljoonaa euroa, mikä on uusi ennätys.

Viennin kehitystä on seurattu vuodesta 2011 lähtien. Silloiseen verrattuna nyt kertynyt summa on lähes kolminkertainen.

”Tärkeää on, miten saamme viennin pidettyä tällä korkealla tasolla, jonne se tuntuu viime vuosina vakiintuneen”, Filin johtaja Tiia Strandén sanoo tiedotteessa.

Suurimman yksittäisen markkina-alueen muodostaa englanninkielinen kustannusmaailma, josta heltisi viidennes tuloista. Fili onkin jo pitkään keskittänyt työtään Yhdysvaltoihin ja Isoon-Britanniaan. Niiden markkinat ovat vientikeskuksen katsannossa sekä lukijamäärän että taloudellisen vaikutuksensa vuoksi merkittävät ja siksi tavoiteltavat.

Selvityksen johtopäätöksissä huomautetaan, että yhdenkin kirjan menestys voi selittää vuosittaista vaihtelua kirjallisuuslajien jakaumassa, koska myytyjen nimekkeiden määrä on rajallinen.

Bruttotulot kirjallisuusviennistä jaetaan ennakoihin ja rojalteihin, joista näistäkin rojaltit nousivat uuteen ennätykseensä.

”Rojaltien kasvusta on syytä iloita, sillä se on merkki siitä, että ulkomailla ilmestyneet suomalaiset kirjat myyvät. Tämä on aivan oleellista kirjallisuusviennin jatkuvuuden kannalta”, Tiia Strandén sanoo.

”Lisäksi englanninkielisten markkinoiden vahva osuus tulonmuodostuksesta osoittaa, että myös näillä vaikeiksi mielletyillä markkinoilla kirjallisuutemme pärjää.”

Selvityksessä mitattu kirjallisuusviennin arvo paljastaa vain osan viennin kokonaisuudesta, sillä useita ulkomailla menestyneitä suomalaisia kirjailijoita edustaa ulkomainen agentuuri, joiden luvut eivät näy kotimaisia toimijoita kartoittavassa selvityksessä.

Tällaisia kirjailijoita ovat muun muassa Sofi Oksanen ja Kjell Westö.

Vientikeskuksen arvion mukaan kokonaisarvo saattaa siten olla mahdollisesti vähintään kaksinkertainen julkistettuun lukuun verrattuna.