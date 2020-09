Reggaen suurimpiin popularisoijiin kuulunut jamaikalaismuusikko Toots Hibbert on kuollut

Toots Hibbertin yhtye Toots & the Maytals on esiintynyt myös Suomessa.

Frederick ”Toots” Hibbert lavalla New Orleansissa toukokuussa 2018.­

Jamaikalainen laulaja ja muusikko Frederick Nathaniel ”Toots” Hibbert kuoli sairaalassa Kingstonissa 11. syyskuuta 2020.

Hibbertin perhe ei ole vahvistanut kuolinsyytä, mutta useiden kansainvälisten medioiden mukaan todennäköinen kuolinsyy on koronaviruksen aiheuttamat komplikaatiot. Hibbertiä oli hoidettu sairaalassa hänen saatuaan koronavirustartunnan.

Hän oli 77-vuotias, syntynyt May Penissä 8. joulukuuta 1942.

Hibbert oli nuorin uskonnollisen perheen seitsemästä lapsesta. 11-vuotiaana hän oli menettänyt molemmat vanhempansa ja muutti isoveljensä luokse pääkaupunki Kingstonin laitamille Trenchtowniin. Asuinalue tuli tunnetuksi reggaesta, rastafariliikehdinnästä ja poliittisista väkivaltaisuuksista.

Jamaikan oman musiikkikulttuurin syntyyn ja kehitykseen vaikutti ratkaisevasti yhdysvaltalaisista radioista kuultu rhythm & blues ja soul. Hibbertin tulkinnoissa Otis Reddingin ja muiden amerikkalaisten soul-laulajien innoite kuului poikkeuksellisen selkeästi.

Hibbertin vuonna 1962 perustama The Vikings – myöhemmin The Maytals – levytti monia paikallisesti menestyneitä singlejä.

Vuonna 1966 laulaja joutui vankilaan marihuanan hallussapidosta. Yleisesti uskotaan, että menestystään musiikkikilpailujen voitoilla kasvattanut Hibbert oli joutunut kilpailijoiden juonittelun uhriksi. Omien sanojensa mukaan Hibbert ei edes polttanut tuolloin.

Laulajan vankinumeron mukaan nimetty 54–56 Was My Number (1969) nousi hitiksi myös Jamaikan ulkopuolella. Saaren ska ja rocksteady olivat jo muuttuneet bluebeatiksi.

Maytalsien hitti Do the Reggey (1968) oli ensimmäisiä kappaleita, jossa mainittiin sana reggae, tosin vielä toisin kirjoitettuna.

Se tuli antamaan yhä käytössä olevan yleisnimen musiikkityylille, joka teki kansainvälisen läpimurron 1970-luvun alkupuolella. Maytalsien ensimmäinen länsimaissa julkaistu albumi Funky Kingston (alkujaan 1972) kuuluu sekä aikakauden että musiikkimurroksen tärkeimpiin julkaisuihin.

Yhtye oli myös mukana musiikkipitoisessa rikoselokuvassa The Harder They Come (1972), josta muodostui tärkeä jamaikalaiskulttuurin dokumentti.

Monien mielestä Toots & the Maytals oli reggaen merkittävin yksittäinen tunnetuksi tekijä heti toisen Trenchtownin kasvatin, vuonna 1981 kuolleen Bob Marleyn ja hänen The Wailers -yhtyeensä jälkeen.

Hibbertin ja Maytalsin ura jatkui vaihtelevasti. Yhtyeestä vakiintui parhaimmillaan loistelias, välillä kesympi vakioesiintyjä monilla länsimaisilla areenoilla. Jamaikalaismuusikot ovat levyttäneet monien rockin suurimpienkin nimien kanssa, ja yhteistyöalbumi True Love (2004) palkittiin Grammylla.

Suomessa Toots & The Maytals on esiintynyt useamman kerran.

Henkisyyttään korostaneelta Tootsilta jäi pitkästä avioliitosta vaimo Miss D ja kahdeksan lasta.