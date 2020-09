Kirjoittaja Pekka Seppäselle maailma ei näyttäydy selkeän mustavalkoisena vaan huvittavan harmaana.

”Olen kiltti ja kunnollinen ihminen, jolla on terveet elämäntavat. En ole ollut putkassa, tehnyt konkurssia tai tullut uskoon. Siis ihan tylsä tyyppi”, Pekka Seppänen luonnehtii itseään.­

Pekka Seppänen on huolestunut.

Kyse on hänen syntymäpäivähaastattelustaan. Seppänen ei ole aivan vakuuttunut omasta kiinnostavuudestaan. Hän sanoo, ettei hänen elämässään ole tapahtunut mitään jännittävää ja pohtii, onko hänellä mitään mielenkiintoista sanottavaakaan.

”Olisi varmaan helpompaa, jos olisi jotakin julistettavaa. Mutta ei mulla ole”, Seppänen väittää puhelimessa.

Sitä nyt on vain hieman vaikea uskoa. Seppänen tunnetaan pesunkestävänä mielipideautomaattina. Hän on kirjoittanut uransa varrella satoja kolumneja, laatinut paksun pinon tietokirjallisuutta ja jakanut elämänviisauksiaan Radio Suomen Pyö­reän pöydän kaltaisissa ohjelmisa. Kai hänellä mielipiteitä pitäisi riittää?

SEURAAVALLA viikolla tapaamme Seppäsen espoolaiskodissa. Käy ilmi, ettei Seppäsen huolena ollut niinkään mielipiteiden puute, vaan se, ettei hän haluaisi lausua maailmasta ehdottomia totuuksia.

”Yksinkertaistaminen on tietysti houkuttelevaa, mutta menee useasti pieleen.”

Ajattelumalli näkyy muun ­muassa siinä, ettei Seppänen ­oikein osaa sanoa, mitä ammattinimikettä hän itsestään käyttäisi. Häntä voisi toki kutsua kirjailijaksi, yhteiskunnalliseksi keskustelijaksi, viestintävalmentajaksi tai monialayrittäjäksi. Mutta ei mikään työtitteli Seppäsestä silti kovin hyvältä tunnu.

Ja mikä nyt ylipäätään on työtä, Seppänen filosofoi.

”En oikein osaa irrottaa työtä ja vapaa-aikaa toisistaan. Kun en edes tiedä, kumpi on kumpaa. Se, että tekee kivoja asioita fiksujen ihmisten kanssa vai se, että imuroi kotona? Enemmän jälkimmäinen työltä tuntuu. Valtaosan ajasta kulutan vain laiskottelemalla tuossa sohvalla ja katselemalla puita.”

”Todennäköisesti kyllä ajattelen silloinkin jotain.”

SEPPÄNEN sanoo kyseenalaistamisen olevan merkittävä osa hänen luonnettaan. Lähdekritiikin merkitystä hän on yrittänyt tähdentää myös kolumnistina.

”Tehtäväni on tuoda uusia näkökulmia asioihin. Ei sillä oikeastaan ole väliä, mitä mieltä itse olen. Olen koittanut lähinnä kannustaa ihmisiä ajattelemaan omilla aivoillaan ja olemaan luottamatta sokeasti vallanpitäjiin. Auktoriteettien suusta kuulee päivittäin kaikenlaista soopaa.”

Mitä esimerkiksi?

”No, esimerkiksi sellaista, että Suomen talous on aina veitsen­terällä ja umpikujassa. Velka taas on hirmuinen, vaikkei ainakaan muihin maihin verrattuna taida olla.

Seppäsen olohuoneen seinällä roikkuu graafikko Anja Reposen pääministeri Sanna Marinista tekemä muotokuva, joka julkaistiin Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen heinäkuun numerossa pääministeristä kertovan jutun yhteydessä.

Seppänen kertoo leikanneensa kuvan irti lehdestä ja panneensa raameihin. ”Suomessa virastojen seinällä kuuluu olla päämiehen kuva. Osa suhtautuu kuvaan kunnioituksella, osa ironisesti. Itse en suhtaudu mitenkään”, hän muotoilee.

Entä perhe?

”No, lapset ovat tottuneet huonoon huumorintajuuni.”

Huumorilla onkin tärkeä osa Seppäsen elämässä. Muiden töidensä ohella hän on käsikirjoittanut sarjakuvia ja pilapiirroksia ja julkaissut pirullisen satiirin Nyman.

Mikään hauskuuttaja Seppänen ei silti koe olevansa. Hän mieltää olevansa pikemminkin tosikko. Ei kuitenkaan sellainen neurootikko kuin suomalaiset keskimäärin.

”Suomi on ainut valtio maailmassa, jossa kansa on huolestuneempi valtion velasta kuin jalkapallomenestyksestä. Meillä sylivauvatkin osaavat tästä ahdistua. Kumma juttu, että ollaan vielä hengissä, kun kaikki on aina niin kamalassa jamassa.”

JUOMME espressot takapihalla. Seppänen esittelee ylpeänä tiluk­siaan. Hänen laskujensa mukaan pihamaalla kasvaa peräti neljätoista eri puulajia. Kerran männyn oksalla istui huuhkaja.

”Ei sitä teininä vielä luonto ja kasvit kiinnostaneet”, Seppänen sanoo.

Sitten hän vakavoituu.

Seppänen kertoo olevansa vuosi vuodelta närkästyneempi ihmisten vimmasta tuhota maapallon elämä. Hänen mukaansa ihmiskeskeinen ajattelu koituu lopulta ihmistenkin turmioksi.

Asiassa ei ole hänen mielestään jossittelun varaa. ”On surullista huomata, että yhtä virusta vastaan ihmiskunta pystyy yksissä tuumin taistelemaan ja tekemään valtavia muutoksia omaan arkeensa, mutta suurimpien ongelmien edessä ei olla valmiita tinkimään mistään.”

”Koronavuoden aikana olisi ollut hyvä hetki miettiä asioita, mutta näyttää siltä, että mammonan tavoittelu on aina vain se ­ainoa päämäärä. Meneillään oleva elvyttäminen on todellisuudessa säälimätöntä luonnon murhaamista.”