Kaikki äidistäni -näytelmä esitetään alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Kansallisteatteri pahoittelee ristiriitaista viestintäänsä.

Kansallisteatteri on tiedottanut, että Janne Reinikainen näyttelee sittenkin Agradon roolin näytelmässä Kaikki äidistäni.

Näyttelijä Janne Reinikainen on korostanut, että näytelmäversiossa rooli on transvestiitti, toisin kuin Pedro Almodóvarin Kaikki äidistäni -elokuvassa, johon näytelmäsovitus perustuu. Tunnetussa elokuvassa hahmo on transnainen, ja häntä esittää Antonia San Juan.

Kansallisteatterin roolitus pohjaa siis Samuel Adamsonin näytelmäsovitukseen, ja siksi roolituksessa on nyt päätetty pysyä.

”Ohjaaja Anne Rautiaisella oli alun perin idea roolittaa teos Almodóvarin elokuvan mukaisesti siten, että hahmon olisi näytellyt transsukupuolinen ammattinäyttelijä”, Kansallisteatteri kirjoittaa tiedotteessa.

Näytelmän oikeuksia valvova teatteri- ja elokuva-alan agentuuri Nordic Drama Corner on viestinyt Kansallisteatterille, että näytelmäsovituksessa Agradon roolihahmo on transvestiitti. Janne Reinikaisen roolitus on näytelmän oikeuksien haltijoiden hyväksymä.

Sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksia ajavan Trasek Ry:n mukaan transvestiitti on siis ihminen, joka on pääosin tyytyväinen syntymässä annettuun sukupuoleensa, mutta jolla on tarve ajoittain ilmentää itsessään toista sukupuolta. Transsukupuolinen taas on henkilö, jonka sukupuoli ei vastaa hänelle syntymässä määritettyä sukupuolta. Transnaisen sukupuoli on siis nainen.

Näytelmän Agrado-hahmon roolitus sai arvostelua sosiaalisessa mediassa. Palautteissa huomautettiin, ettei mies voi esittää transnaista.

Kansallisteatteri tiedotti lauantaina, että palautteen takia roolittamista pohditaan uudestaan.

Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho kommentoi lauantaina Helsingin Sanomille, että Agradon rooliin otettiin mies nopealla päätöksellä, kun siihen ei löytynyt transsukupuolista näyttelijää.

”Ja nyt se päätös korjataan”, Myllyaho sanoi.

Tämä päätös perutaan nyt.

Ensi-ilta järjestetään alkuperäisen aikataulun mukaisesti keskiviikkona 16. syyskuuta. Kaikki aiemmin perutut näytökset järjestetään. Ensimmäinen ennakkonäytös on maanantaina kello 19.

”Olen pahoillani ristiriitaisesta ja virheellisestä viestinnästäni Agradon roolin suhteen. Emme ole missään vaiheessa halunneet loukata ketään. Olen myös syvästi pahoillani Janne Reinikaisen syyttä kokemasta kohtelusta”, ohjaaja Anne Rautiainen sanoo tiedotteessa.

Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho.­

Mika Myllyaho pahoittelee myös sitä, että Kansallisteatteri on käyttänyt ”epätarkkoja ja ristiriitaisia käsitteitä” ja synnyttänyt vääriä mielikuvia.

Näyttelijä Janne Reinikainen sanoo tiedotteessa, että hänen roolisuorituksensa tulee nyt kaikkien arvioitavaksi.

”Ymmärrän transyhteisön tuohtumuksen. He ovat olleet väärien tietojen varassa Agradon hahmosta, ja tuohtumus on siitä näkökulmasta täysin perusteltua”, Reinikainen sanoo.